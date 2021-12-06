«Яндекс.Маркет» запустит новый тип ПВЗ для франчайзи: в них будут обслуживать курьеров и продавать технику Статьи редакции
Владельцы пунктов выдачи заказов будут дополнительно получать фиксированный доход за каждую услугу.
- Компания начнёт тестировать новые форматы пунктов выдачи заказов в 2022 году. В пунктах выдачи клиенты могут сдать старую электронику в обмен на новую, купить устройства «Яндекса» — например, «Яндекс.Станцию», отправить посылку, сдать вещи на благотворительность или на хранение.
- Также партнёры компании будут обслуживать курьеров «Яндекса». Например, они смогут оформить в ПВЗ документы, получить сезонную форму, сдать электросамокат «Яндекс.Go» или зарядить его. Сотрудники, работающие дистанционно, тоже смогут оформить трудовой договор и другие документы в ПВЗ.
- Предприниматели, которые сотрудничают с франшизой, будут получать дополнительный фиксированный доход за каждую услугу. В компании не рассказали, о какой сумме идёт речь, но отметили, что ожидают рост дохода у партнёров за счёт нового формата ПВЗ.
По собственным данным, у «Яндекс.Маркета» почти 2000 брендированных ПВЗ по России.
То есть теперь в ПВЗ кто угодно и что угодно сможет хранить, что то так, что бы правоохранительные органы не нашли дома или на работе?
Интересно материальная ответственность такого хранения.
Тут так же возникает много вопросов, на основание чего договоры и тд юридические моменты проходить будут. Доверенность? То есть завтра можно будет оформить нового Аркашу, который рейдерский по доверенности сможет занять пост на основаниие трудового договора?
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