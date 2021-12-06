Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке Почты России
Торговля
Nazigul Jusupova

«Яндекс.Маркет» запустит новый тип ПВЗ для франчайзи: в них будут обслуживать курьеров и продавать технику Статьи редакции

Владельцы пунктов выдачи заказов будут дополнительно получать фиксированный доход за каждую услугу.

  • Компания начнёт тестировать новые форматы пунктов выдачи заказов в 2022 году. В пунктах выдачи клиенты могут сдать старую электронику в обмен на новую, купить устройства «Яндекса» — например, «Яндекс.Станцию», отправить посылку, сдать вещи на благотворительность или на хранение.
  • Также партнёры компании будут обслуживать курьеров «Яндекса». Например, они смогут оформить в ПВЗ документы, получить сезонную форму, сдать электросамокат «Яндекс.Go» или зарядить его. Сотрудники, работающие дистанционно, тоже смогут оформить трудовой договор и другие документы в ПВЗ.
  • Предприниматели, которые сотрудничают с франшизой, будут получать дополнительный фиксированный доход за каждую услугу. В компании не рассказали, о какой сумме идёт речь, но отметили, что ожидают рост дохода у партнёров за счёт нового формата ПВЗ.

  • По собственным данным, у «Яндекс.Маркета» почти 2000 брендированных ПВЗ по России.

#новости #яндекс

1187 просмотров
19
1
Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
Читать
!function(){function t(t,e){var o="RussPost — Comments — "+t+" — "+e;void 0!==window.dataLayer&&window.dataLayer.push({event:"data_event",data_description:o})}let e=document.querySelector(".entry-article-footer-title"),o=document.querySelector(".entry-article-footer-button"),n=document.querySelector(".entry-article-footer"),i=[{title:"Как я начал продавать \nтовары за рубежом: \nистории предпринимателей",button:"Читать",link:"https://vc.ru/pochta/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu"},{title:"Как российскому предпринимателю выйти \nна международный рынок",button:"И как же?",link:"https://vc.ru/pochta/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu"}];n.onclick=function(){t(`Link ${a+1}`,"Click")};let a=(r=0,l=i.length-1,r=Math.ceil(r),l=Math.floor(l),Math.floor(Math.random()*(l-r+1))+r);var r,l;e.innerText=i[a].title,o.innerText=i[a].button,n.href=i[a].link,t(`Link ${a+1}`,"Show")}();
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Семен Переделкин

Разрешат или обяжут? Не совсем понятно.

Ответить
2
Яндекс.Маркет

Предложим :)

Это новая опция для пунктов выдачи, которая будет приносить дополнительный доход

Ответить
1
Семен Переделкин

Отказаться можно будет? Или это будет по классике - в добровольно-принудительном порядке?

Ответить
0
Яндекс.Маркет

Всё подробно расскажем чуть позже, не пропустите новости :)

Ответить
–1
Борун Латипов

ПВЗ что это?

Ответить
–1
Яндекс.Маркет

Пункт выдачи заказов

Ответить
2
Дамир Губаев

Значит пвз должен быть большим по площади? Со своим отдельным складом

Ответить
0
Dennis Gooddeni

Озон разрешил недавно 15мкв 😂😂

Ответить
0
Яндекс.Маркет

Обо всех подробностях обязательно расскажем. Следите за новостями 😉

Ответить
0
Ivan Kulmyaev

Пункт выдачи заказов наверное .

Ответить
0
Yan Purvenes

То есть теперь в ПВЗ кто угодно и что угодно сможет хранить, что то так, что бы правоохранительные органы не нашли дома или на работе?
Интересно материальная ответственность такого хранения.

Тут так же возникает много вопросов, на основание чего договоры и тд юридические моменты проходить будут. Доверенность? То есть завтра можно будет оформить нового Аркашу, который рейдерский по доверенности сможет занять пост на основаниие трудового договора?

Ответить
0
Яндекс.Маркет

Условиями открытия и работы таких пунктов, а также другими подробностями поделимся в новостях.

Ответить
0
Yan Purvenes

Нужна информация не из новостей). Смогут ли печтать трудовые договора ПВЗ и т.д.)

Ответить
0
Яндекс.Маркет

Вся подробная информация также будет доступна после запуска.

Ответить
1
Дадохонов Лутфулло

Озон и Вб по ПВЗ сильно оторвались, Яндекс и Алиэксапесс пробует разные форматы, но сложно будет конкурировать.

Ответить
0
Dennis Gooddeni

У меня рядом ПВЗ там в одном месте и вб и озон и алик и айхерб, в чем проблема то 🤷‍♂️ и боксбери, там сам ИПшник решает кому, что выдавать

Ответить
0
Green Base

Есть люди, которые еще заказывают на яндекс маркете?

Ответить
0
ihazpaws

Яндекс изобрел Евросеть

Ответить
0
Владимир Степану

Что-то "Я" юлит в ответах(

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Банк «Открытие»
9 декабря банк «Открытие» и Яндекс.Бизнес проводят очередное бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

Тема шоу — как компаниям малого и среднего бизнеса продвигать продажи и завоевывать новую аудиторию покупателей через онлайн-каналы

0
0
Финансы
Маша Цепелева
ЦБ определит фиксированную сумму для возврата после кражи денег мошенниками Статьи редакции

За квартал банки вернули жертвам около 8% от украденных денег.

247
70
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Почта России
Как столярная мастерская из Рязани начала продавать товары по всему миру

И прошла путь от мебели ручной работы к деревянным игрушкам.

22
8
Точка
Точка добавила вебхуки в API

Клиенты смогут получать моментальные уведомления о своём бизнесе.

0
0
Сервисы
Евгения Евсеева
Pinterest купила белорусский сервис для редактирования видео Vochi Статьи редакции

Покупка поможет Pinterest развивать видеонаправление.

2
Дизайн
Embacy
Как Embacy создает дизайн для клиентов из XXIV стран. Часть I: Привлечение Клиентов

Всем привет! Я — Вадим Орлов, основатель Embacy. Мы создаем брендинг, сайты и иногда интерфейсы для digital-компаний со всего мира — от Австралии до Калифорнии и от Норвегии до ЮАР. А это — первая статья из цикла о том, как у нас все внутри работает. Статья, как и все в цикле, будет длинная, присаживайтесь поудобнее. Если вы на встрече или…

23
33
Медиа
Маша Цепелева
«Бизнесом чуть-чуть занимаюсь, чтобы не закиснуть мозгами»: Олег Тиньков рассказал о продолжении борьбы с лейкемией Статьи редакции

Бизнесмен считает, что победить болезнь окончательно невозможно.

Олег Тиньков
203
126
Офтоп
Евгений Вилков
vc.ru превратился в книгу жалоб

Вам не кажется, что vc.ru превращается в сайт для жалоб на разные сервисы и компании?

281
435
Техника
Сергей Кузнецов
Главное за неделю: перемены в VK, свисток Tesla, итоги года Apple Music и Spotify

Это очередной подкаст Telegram-канала ForGeeks с Сергеем Кузнецовым и Павлом Бесединым. Расскажем, что поменялось в VK за последнюю неделю, зачем Илон Маск сделал свисток и квадроцикл, а также, почему в России популярен рэп и можно ли с этим что-то сделать. Слушайте свежий выпуск, читайте и подписывайтесь.

2
10
Торговля
Маша Цепелева
«Перекрёсток» начал тестировать мини-магазины «Джем» с самыми популярными товарами, кафе и Wi-Fi Статьи редакции

X5 Group уже тестировала мини-магазины «Перекрёсток Экспресс», но в 2018 году начала закрывать их из-за низких продаж.

36
13
Master Delivery
OPS-инструкция для стартапа по доставке: как выжить и наладить операционку

В преддверии первой годовщины запуска сервиса гиперлокальной доставки Прямиком, который развивает наша компания, вспомнили с ребятами из операционного отдела, как всё начиналось. Андрей Резник, региональный менеджер Master Delivery, и Анатолий Голованец, старший менеджер по франчайзингу, собрали ТОП-5 советов для тех, кто сейчас в самом начале.

0
2
Больше статей
null