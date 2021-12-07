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Торговля
Nazigul Jusupova

Минфин запланировал запуск маркетплейса по торговле драгоценностями Статьи редакции

Платформа будет ориентирована на продажи за рубежом.

  • Про инициативу говорится в письме замминистра финансов Алексея Моисеева в адрес заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна, пишут «Ведомости» (у издания есть письмо, его подлинность подтвердил представитель министерства).
  • Россия и Белоруссия проведут пилотный проект по развитию онлайн-торговли ювелирными изделиями, чтобы нарастить экспорт из ЕАЭС на мировой рынок. Минфин предложил ЕАБР помочь создать ИТ-инфраструктуру, в том числе из ресурсов Фонда цифровых инициатив ЕАБР.
  • В банке сообщили, что действительно работают с Россией и Белоруссией для создания торговой платформы, которая будет ориентирована на продажи за рубежом. По словам Саркисяна, для этого странам ЕАЭС нужно оцифровать внутренние процессы в сфере торговли ювелирными изделиями, создать новую инфраструктуру, а также разработать систему логистики.
  • На платформе будут продаваться уже готовые изделия. Сервис будет доставлять товары до двери покупателя. За счёт устранения посредников и создания новой экосистемы можно сократить издержки для бизнеса, рассказал представитель Фонда цифровых инициатив ЕАБР
  • Опрошенные изданием представители ювелирного бизнеса считают, что маркетплейс может помочь в продвижении российской ювелирной продукции.
  • Например, по словам гендиректора Гильдии ювелиров Эдуарда Уткина, сейчас продажи за рубеж доступны только крупным компаниям из-за дополнительных затрат, поэтому это будет «прорывной шаг в развитии экспорта», если маркетплейс возьмёт на себя функции по таможенному оформлению.

#новости #ювелирныеизделия

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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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!function(){function t(t,e){var o="RussPost — Comments — "+t+" — "+e;void 0!==window.dataLayer&&window.dataLayer.push({event:"data_event",data_description:o})}let e=document.querySelector(".entry-article-footer-title"),o=document.querySelector(".entry-article-footer-button"),n=document.querySelector(".entry-article-footer"),i=[{title:"Как я начал продавать \nтовары за рубежом: \nистории предпринимателей",button:"Читать",link:"https://vc.ru/pochta/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu"},{title:"Как российскому предпринимателю выйти \nна международный рынок",button:"И как же?",link:"https://vc.ru/pochta/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu"}];n.onclick=function(){t(`Link ${a+1}`,"Click")};let a=(r=0,l=i.length-1,r=Math.ceil(r),l=Math.floor(l),Math.floor(Math.random()*(l-r+1))+r);var r,l;e.innerText=i[a].title,o.innerText=i[a].button,n.href=i[a].link,t(`Link ${a+1}`,"Show")}();
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Семен Переделкин

Очередной прорыв, пацаны.

Запускать маркетплейсы - это разве функция Минфина? Неужели ювелиры такие безрукие и нищие, что сами разобраться со своим бизнесом не в состоянии?

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17
Степан Фадеев

Функция любого мин. освоить деньги и сделать видимость работы.

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1
Red Boy

"Для продажи за границей", очередной способ вывоза ресурсов из страны?

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6
Костя Жажиев

Тоже хочу чтобы в названии моей должности было слово «гильдия»

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3
Alexander Mitryashkin

Гильдия вебкамщиков подойдёт?

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2
Александр Привалов

разГИЛЬДИЯи России

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1
Александр

Значить Sunlight точно закроется😂😂

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1
Arthur Niazyan

Или мы туда бриллианты, а они нам бусы из говна и палок через Санлайт.

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1
Dmitry Ilyin

Видимо, иными усилиями бюрократические, юридические и таможенные барьеры сломать оч сложно. Только министерством.
Вполне возможно, минфин только госпартнёр для какого нить крупного игрока, который все это фактически своими ручками и реализует 😉 ред.

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1
Airat Kafman

Маркетплейс. Минфина.

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1
Агнец невинный

просто схема такая - открываешь "СВОЙ" бизнес на гос деньги , можно либо просто качать бабло через зарплаты нашим да вашим, либо елси попрет то приватизировать к себе в кормашек)

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0
Александр Привалов

Когда даже Минфин не верит в экономику страны(((

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0
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