Минфин запланировал запуск маркетплейса по торговле драгоценностями Статьи редакции
Платформа будет ориентирована на продажи за рубежом.
- Про инициативу говорится в письме замминистра финансов Алексея Моисеева в адрес заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна, пишут «Ведомости» (у издания есть письмо, его подлинность подтвердил представитель министерства).
- Россия и Белоруссия проведут пилотный проект по развитию онлайн-торговли ювелирными изделиями, чтобы нарастить экспорт из ЕАЭС на мировой рынок. Минфин предложил ЕАБР помочь создать ИТ-инфраструктуру, в том числе из ресурсов Фонда цифровых инициатив ЕАБР.
- В банке сообщили, что действительно работают с Россией и Белоруссией для создания торговой платформы, которая будет ориентирована на продажи за рубежом. По словам Саркисяна, для этого странам ЕАЭС нужно оцифровать внутренние процессы в сфере торговли ювелирными изделиями, создать новую инфраструктуру, а также разработать систему логистики.
- На платформе будут продаваться уже готовые изделия. Сервис будет доставлять товары до двери покупателя. За счёт устранения посредников и создания новой экосистемы можно сократить издержки для бизнеса, рассказал представитель Фонда цифровых инициатив ЕАБР
- Опрошенные изданием представители ювелирного бизнеса считают, что маркетплейс может помочь в продвижении российской ювелирной продукции.
- Например, по словам гендиректора Гильдии ювелиров Эдуарда Уткина, сейчас продажи за рубеж доступны только крупным компаниям из-за дополнительных затрат, поэтому это будет «прорывной шаг в развитии экспорта», если маркетплейс возьмёт на себя функции по таможенному оформлению.
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