Российская сеть магазинов одежды Gloria Jeans запланировала выйти на рынки Европы и США — «Ведомости» Статьи редакции
Компания планировала выйти на зарубежные рынки ещё в 2018 году, но тогда она отставала в развитии онлайн-бизнеса, считает эксперт.
- Компания объявила закрытый тендер на поиск консалтинговой компании, которая займётся подбором помещений и разработает стратегию продвижения в других странах, пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с ритейлером.
- В Европе Gloria Jeans рассматривает возможный выход на рынки Польши, Болгарии, Чехии, Германии. В последней компания выбирает города с населением более 1 млн человек, рассказали источники.
- Также ритейлер пытался договориться о сотрудничестве с некоторыми европейскими компаниями. Собеседники издания не раскрыли, о каких конкретно компаниях идёт речь. В Gloria Jeans не ответили на запрос.
- Основатель компании Владимир Мельников в апреле 2021 года рассказывал о международных планах ритейлера, но не называл конкретных стран. Также компания планировала провести IPO после выхода за рубеж. По данным источников «Ведомостей», эти планы будут осуществлены не ранее 2024 года.
- Опрошенные изданием эксперты отметили, что для компании сейчас «очень удачное время» для международной экспансии. Gloria Jeans заявляла о выходе на зарубежные рынки ещё в 2018 году, когда компанию возглавила бывший руководитель Victoria’s Secret Шарен Терни, но тогда она «сильно отставала» в развитии онлайн-бизнеса, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Решили мы значит как юр.лицо, пересадить сотрудников на Яндекс Такси)
В преддверии первой годовщины запуска сервиса гиперлокальной доставки Прямиком, который развивает наша компания, вспомнили с ребятами из операционного отдела, как всё начиналось. Андрей Резник, региональный менеджер Master Delivery, и Анатолий Голованец, старший менеджер по франчайзингу, собрали ТОП-5 советов для тех, кто сейчас в самом начале.
У меня нет аккаунта в VK, а у моей жены есть, точнее был. Обычный такой аккаунт , мамашки, где она админ 2 групп родкома в школе детей ( причем единственный админ и сейчас в эти группы никого не добавить и себя с нового аккаунта) и доступ в группы совместных закупок, аккаунт старый, причем аккаунт открыт только для друзей.
Компания планирует развивать сервис спутникового интернета.
И прошла путь от мебели ручной работы к деревянным игрушкам.
Отредактировать объявления необходимо до 1 февраля 2022 года.
Блогер, рэпер, продюсер, актер, сценарист, участник Высшей лиги КВН и сторителлер Артур Диланян, ставший популярным в социальных сетях под псевдонимом Yan Dilan, привлекает инвестиции на съемки видеоклипа на новую песню «Детство» с помощью инструмента краудлендинга.
Сервис сделал платным то, что обещал сохранить бесплатным: на сайте было указано, что подписка для пользователей «всегда бесплатная».
В выпусках Асан берет интервью у топ-менеджеров крупных компаний и обсуждает вопросы саморазвития и лидерства
Студия Чижова рассказывает, как продвигать торговые центры в социальных сетях + даёт медиаплан для бизнеса, который поможет рассчитать окупаемость.