Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке Почты России
Торговля
Nazigul Jusupova

Российская сеть магазинов одежды Gloria Jeans запланировала выйти на рынки Европы и США — «Ведомости» Статьи редакции

Компания планировала выйти на зарубежные рынки ещё в 2018 году, но тогда она отставала в развитии онлайн-бизнеса, считает эксперт.

  • Компания объявила закрытый тендер на поиск консалтинговой компании, которая займётся подбором помещений и разработает стратегию продвижения в других странах, пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с ритейлером.
  • В Европе Gloria Jeans рассматривает возможный выход на рынки Польши, Болгарии, Чехии, Германии. В последней компания выбирает города с населением более 1 млн человек, рассказали источники.
  • Также ритейлер пытался договориться о сотрудничестве с некоторыми европейскими компаниями. Собеседники издания не раскрыли, о каких конкретно компаниях идёт речь. В Gloria Jeans не ответили на запрос.
  • Основатель компании Владимир Мельников в апреле 2021 года рассказывал о международных планах ритейлера, но не называл конкретных стран. Также компания планировала провести IPO после выхода за рубеж. По данным источников «Ведомостей», эти планы будут осуществлены не ранее 2024 года.
  • Опрошенные изданием эксперты отметили, что для компании сейчас «очень удачное время» для международной экспансии. Gloria Jeans заявляла о выходе на зарубежные рынки ещё в 2018 году, когда компанию возглавила бывший руководитель Victoria’s Secret Шарен Терни, но тогда она «сильно отставала» в развитии онлайн-бизнеса, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

#новости #gloriajeans

125 просмотров
0
Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
Читать
!function(){function t(t,e){var o="RussPost — Comments — "+t+" — "+e;void 0!==window.dataLayer&&window.dataLayer.push({event:"data_event",data_description:o})}let e=document.querySelector(".entry-article-footer-title"),o=document.querySelector(".entry-article-footer-button"),n=document.querySelector(".entry-article-footer"),i=[{title:"Как я начал продавать \nтовары за рубежом: \nистории предпринимателей",button:"Читать",link:"https://vc.ru/pochta/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu"},{title:"Как российскому предпринимателю выйти \nна международный рынок",button:"И как же?",link:"https://vc.ru/pochta/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu"}];n.onclick=function(){t(`Link ${a+1}`,"Click")};let a=(r=0,l=i.length-1,r=Math.ceil(r),l=Math.floor(l),Math.floor(Math.random()*(l-r+1))+r);var r,l;e.innerText=i[a].title,o.innerText=i[a].button,n.href=i[a].link,t(`Link ${a+1}`,"Show")}();
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Точка
Точка добавила вебхуки в API

Клиенты смогут получать моментальные уведомления о своём бизнесе.

0
2
Личный опыт
Daniil Grais
Яндекс такси ну сколько можно обманывать людей???

Решили мы значит как юр.лицо, пересадить сотрудников на Яндекс Такси)

3
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Master Delivery
OPS-инструкция для стартапа по доставке: как выжить и наладить операционку

В преддверии первой годовщины запуска сервиса гиперлокальной доставки Прямиком, который развивает наша компания, вспомнили с ребятами из операционного отдела, как всё начиналось. Андрей Резник, региональный менеджер Master Delivery, и Анатолий Голованец, старший менеджер по франчайзингу, собрали ТОП-5 советов для тех, кто сейчас в самом начале.

0
3
Приёмная
Alex Petrov
Взломан аккаунт VK и вместо помощи поддержки, получаешь от них блокировку

У меня нет аккаунта в VK, а у моей жены есть, точнее был. Обычный такой аккаунт , мамашки, где она админ 2 групп родкома в школе детей ( причем единственный админ и сейчас в эти группы никого не добавить и себя с нового аккаунта) и доступ в группы совместных закупок, аккаунт старый, причем аккаунт открыт только для друзей.

35
19
Будущее
Nazigul Jusupova
АФК «Система» запустит в космос около 100 спутников в течение двух лет Статьи редакции

Компания планирует развивать сервис спутникового интернета.

14
2
Почта России
Как столярная мастерская из Рязани начала продавать товары по всему миру

И прошла путь от мебели ручной работы к деревянным игрушкам.

27
11
Сервисы
TJ
«Циан» запретил сдавать квартиры «только славянам»: теперь на сайте нельзя указывать расовые предпочтения Статьи редакции

Отредактировать объявления необходимо до 1 февраля 2022 года.

713
84
IPQuorum
TikTok-блогер Yan Dilan снимет клип на песню «Детство»

Блогер, рэпер, продюсер, актер, сценарист, участник Высшей лиги КВН и сторителлер Артур Диланян, ставший популярным в социальных сетях под псевдонимом Yan Dilan, привлекает инвестиции на съемки видеоклипа на новую песню «Детство» с помощью инструмента краудлендинга.

0
–1
Сервисы
TJ
«СберПрайм» ввёл лимит на бесплатную доставку продуктов из «СберМаркета» — её называли выгодой для подписчиков Статьи редакции

Сервис сделал платным то, что обещал сохранить бесплатным: на сайте было указано, что подписка для пользователей «всегда бесплатная».

284
84
СберМаркет
Глава СберМаркета Асан Курмангужин запустил подкаст Asan Talks в YouTube

В выпусках Асан берет интервью у топ-менеджеров крупных компаний и обсуждает вопросы саморазвития и лидерства

2
6
Маркетинг
Alexander Chizhov
Продвижение торгового центра в социальных сетях: стратегия, примеры, медиаплан

Студия Чижова рассказывает, как продвигать торговые центры в социальных сетях + даёт медиаплан для бизнеса, который поможет рассчитать окупаемость.

Выделяем основные черты, с которыми должен ассоциироваться бренд
0
Больше статей
null