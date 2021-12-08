Ozon и AliExpress начали задерживать доставку товаров на несколько дней Статьи редакции
Оператор доставки для маркетплейсов объяснил задержки загруженностью дорог в Сибири и на Дальнем Востоке и высоким спросом накануне праздников.
- Самые большие задержки доставки — при доставке с Ozon и AliExpress товаров из-за рубежа или из Сибири, сообщают «Ведомости». Например, доставка товаров из Китая в Москву занимает месяц с задержкой шесть-семь дней, сообщает издание со ссылкой на клиентов онлайн-магазинов.
- Задержки в несколько дней подтвердили в логистическом сервисе доставки для маркетплейсов «ПЭК Easyway» и «Сберлогистике» (доставляет из онлайн-магазинов, включая AliExpress).
- Представитель «ПЭК Easyway» объяснил это форс-мажорами (заторами, поломкой машин, погодными условиями) и загруженностью транспортных направлений в Сибирь и на Дальний Восток. По ним товары отправляются на три-четыре дня позже. За месяц объём доставки у сервиса вырос в три раза по сравнению с сентябрем — октябрем.
- Количество заказов у «Сберлогистики» из-за рубежа тоже выросло в три раза, срок доставки может увеличиться на один-два дня, сказали в компании.
- Только 5% заказов с ноябрьских распродаж доставили с задержкой, пояснил гендиректор Ozon Rocket Станислав Кондратьев. Это связано либо с отдалённостью городов доставки или с отдельными затруднениями, например, снегопадами.
- Перед сезоном повышенного спроса «AliExpress Россия» в четыре раза усилила партнерскую логистику и в два раза увеличила количество сотрудников на собственном распределительном центре в Чехове, пояснила компания изданию и подтвердила только единичные случаи задержек.
Ахаха, несколько дней. Мне две недели везли, перенося изо дня в день. Каждый день долбил поддержку, тут 2 поста написал. И это не глобальные заказы. В итоге просто стал требовать 2х250 баллов каждый день. Вот скрин с прошлой недели.
Ты баллы на доставку потратишь?
Хорошо что большинство товаров - подарки к НГ, поэтому подожду. По одному заказу начали возить уже, в один день так вообще привезли все запланированные, шок.
О, то есть на комментарии у ПЭКа время есть, а навести порядок на складе на Кавказской - нет)
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Оператор доставки для маркетплейсов объяснил задержки загруженностью дорог в Сибири и на Дальнем Востоке и высоким спросом накануне праздников.
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