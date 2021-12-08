AliExpress начнёт доставлять заказы через КСЭ, 5post, Boxberry и других Статьи редакции
Маркетплейс объявил о сотрудничестве с PIM Solutions — разработчиком агрегатора логистических сервисов.
- AliExpress подключится к агрегатору логистических сервисов MetaShip, разработанному PIM Solutions, и будет сотрудничать со службами доставки 5post, КСЭ, dpd, Boxberry, IML, Hermes и другими, объявила компания.
- Сотрудничество позволит онлайн-ритейлеру усилить логистику, расширить географию пунктов выдачи и сократить сроки доставки заказов по России.
- Службы КСЭ и 5post уже начали доставлять заказы с собственных складов AliExpress, остальные партнёры начнут работать до конца 2021-го и в начале 2022 года. Компания будет распределять товары по службам доставки исходя из пожеланий покупателей. Заказы будут отгружаться со складов каждый день.
- Новые способы доставки будут доступны для всех продавцов, им не нужно подписывать дополнительные соглашения, а тарифы останутся прежними. В витрине магазина они смогут выбрать удобный способ доставки, в том числе собственную логистику AliExpress.
- По собственным данным, всего у онлайн-ритейлера более 30 тысяч пунктов выдачи заказов в России, в том числе в магазинах X5 Group, отделениях «Связного» и «Почты России».
Господи пожалуйста только не через сберлогистику, только не через сберлогистику....да сука!
Можно было бы выбрать кем, я вертел эту сберлогистику, постоянно постомат у них занят видишь ли и при в отделение за 3 пизды
Всё лучше, чем Почта России.
КСЕ это печаль... Я даже tmall специально выбираю почтой России. Доходит за 2 дня. Посылка может лежать месяц.
У меня отказался доставлять посылку но при этом держали почти месяц у себя, теперь отдали непонятно кому, мол "другая доставка доставит, мы чистенькие и ничего не знаем", как итог посылка неизвестно где, алик помочь не может
Та же ситуация, написано что в СДЕК передали. А СДЕК не в курсе вообще, что и почему.
Двачую, тоже из рестора на несколько дней доставку просрочили как-то :(
5post, dpd и iml и без того уже не первый год доставляют (последние два больше двух лет точно)
У ксе по моему вообще чуть ли не монопольный субподряд на доставку в постаматы caonaio
Вот кстати да, забыл об этом
И самый ублюдочный к тому же.
Если быть точным, то подряд на НЕдоставку куда-либо.
Ксе и доставка вещи несовместимые.
Обычно просто теряют. Иногда повозят по городам и возвращают отправителю. Иногда отдадут в другую доставку. Если повезёт, то не просто кинут на складе сдэка, а ещё и сообщат, что с ней нужно делать.
Прекрасно. А теперь, осталось только от КСЭ избавиться и будет шик!
КСЕ вообще ничего не доставляет, считай повезло если посылку доставили до города, а там она потеряется на складе на месяц пока сам на склад не явишься. Ещё хуже что вообще могут отказаться доставлять, продержать посылку у себя с месяц и отдать ее неизвестно кому со словами "вам другая служба доставит, мы ничего не знаем"
Давно пора.
Почта хоть и стала лучше, но реально проще в постамате забрать.
А на кассе Пятерочки вообще неудобно было, вроде быстро, но менее комфортно.
на кассе Пятерочки вроде быстро, но менее комфортно
Я зашёл в пятёрку за посылкой и заодно набрал полную корзину продуктов, т.к. был голоден. Снимаю шляпу перед их стратегами - привлечение трафика действительно работает.
структурирована потребительская корзина
А это как?
Ксэ посылки из т-молла доставляет 3 месяца.
Из 6 посылок потеряли две.
Дозвониться невозможно, чатбот на оператора не переводит.
Самая позорная доставка.
В сети тонна отзывов, все - негативные.
Что ж посмотрим что из этого выйдет!!!)
лучше курьером
AliExpress начнёт доставлять заказы через KFC
Из McDonalds
Зашел на трекинг, вбил 7 трек-кодов - ни один не отследился.. Потом проскролил до контактов а там "Территория Сколково Инновационного центра". Даже TrackGo приложение всё отлично следит, хоть бывает и глючит..
Заказывал с Алика через КСЕ. Посылка достаточно быстро добралась от аэропорта до их склада. А дальше началось веселье. Мне позвонили и сказали, что завтра доставим ваш заказ. На следующей день (будний) мне набрали в 12:00 и сказали, что через 5 минут мне готовы отдать его по месту жительства. Я естественно был на работе и ответил, что его может забрать мама, но сказал, что выдают только по паспорту лично в руки. Пришлось отпрашиваться и ехать забирать заказ к метро, ловить курьера, который по телефону ещё подгонял меня)) отличная доставка, всем рекомендую. И кстати естественно паспорт он у меня не спросил. Честно говоря я теперь всегда выбираю почту, она и правда стала лучше, чем раньше. За все мои заказы был только один случай, когда потеряли посылку и то там товар на 75 рублей
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Алик как писали выше, уже не первый год использует КСЕ , как основной тип курьеров для забора товара со склада продавца.
Может, теперь ну будет ситуаций когда один и тот же (российский!) продавец один товар отправляет одним способом, второй - другим, ты бегай собирай, а Али просто пишет "Так продавец решил, че"... И потери заказов поди еще не будет (не по вине Почты)?!
КСЕ убрали бы из списка, сразу минус тонны негатива, связанного с доставкой.
Так я уже хрен знает сколько получаю с Али заказы через горе КСЕ и 5пост.
Сбермегамаркет через 5five post (Пятерочка) прислал товар, больше обоими Сбером и Пятерочкой не пользуюсь (уровень сервиса).
Хаха, помойка КСЕ, это провал... Китайским братьям стоит ждать увеличение кол-ва тикетов по недоехавшим заказам.
Отлично!
Ксе и доставка вещи несовместимые.
Обычно просто теряют. Иногда повозят по городам и возвращают отправителю. Иногда отдадут в другую доставку. Если повезёт, то не просто кинут на складе сдэка, а ещё и сообщат сдэку, что с посылкой нужно делать.
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