Иностранные виноделы предупредили импортёров в России о росте цен на вино на 10-25% в 2022 году Статьи редакции
Рост связан с неурожаем винограда и увеличившимися затратами на производство и логистику.
- Крупные импортеры вина и розничные сети получили письма от поставщиков о повышении цены, сообщает РБК. Почти все поставщики предупредили о минимальном повышении на 10%, некоторые — о подорожании на 20-25% в долларах и евро.
- От «критически плохой урожайности» пострадали Шампань и Бургундия во Франции, Фриули и Венето в Италии, Марлборо в Новой Зеландии, указано в письмах. На 60% выросли цены на пробку, капсулы и винтовые колпачки, на 50% — на этикетки, на 80% — на коробки, на 20% — на стеклотару. В Европе цены на логистику выросли в три раза, в России — на 30%.
- Уведомления получили сети «Лента» и «Верный». В последней считают, что поставщики хотят больше заработать на повышенном спросе накануне новогодних праздников. Представитель «Ленты» сообщил, что переговоры идут индивидуально с каждым поставщиком для избежания резкого скачка цен.
- Импортеры планируют договориться с поставщиками о росте цены на 5-12% к весне 2022 года, рассказали опрошенные изданием представители компаний.
- Эксперты прогнозируют сокращение производства алкоголя в Европе на 13% год к году. При этом Италия, Франция, Испания — крупнейшие поставщики вина в Россию, по данным таможенной статистики, которую приводит издание.
Критически плохая урожайность винтовых колпачков, этикеток и коробок.
А также перебои с микросхемами!
Ахаха, точно как они могли чипы забыть )))
Можно уже отдельную категорию вводить под все подобные новости
"Только выиграли"?
Получается, что подорожают и так называемые "кубанские" и "крымские" вина, которые процентов на 60 состоят из привозного балка.
Едва ли. Эти магические "вина" при любой коньюктуре рынка стоят 300р за бутылку)))
Поживем - увидим. Я, в силу своего старпёрства, не один раз видел изменение «незыблемых» цен. Думаю, последней падёт цена на 777 и прочие пёсьи шмурдяки, там вина и вправду нет.
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