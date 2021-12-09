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Торговля
Маша Цепелева

Иностранные виноделы предупредили импортёров в России о росте цен на вино на 10-25% в 2022 году Статьи редакции

Рост связан с неурожаем винограда и увеличившимися затратами на производство и логистику.

  • Крупные импортеры вина и розничные сети получили письма от поставщиков о повышении цены, сообщает РБК. Почти все поставщики предупредили о минимальном повышении на 10%, некоторые — о подорожании на 20-25% в долларах и евро.
  • От «критически плохой урожайности» пострадали Шампань и Бургундия во Франции, Фриули и Венето в Италии, Марлборо в Новой Зеландии, указано в письмах. На 60% выросли цены на пробку, капсулы и винтовые колпачки, на 50% — на этикетки, на 80% — на коробки, на 20% — на стеклотару. В Европе цены на логистику выросли в три раза, в России — на 30%.
  • Уведомления получили сети «Лента» и «Верный». В последней считают, что поставщики хотят больше заработать на повышенном спросе накануне новогодних праздников. Представитель «Ленты» сообщил, что переговоры идут индивидуально с каждым поставщиком для избежания резкого скачка цен.
  • Импортеры планируют договориться с поставщиками о росте цены на 5-12% к весне 2022 года, рассказали опрошенные изданием представители компаний.
  • Эксперты прогнозируют сокращение производства алкоголя в Европе на 13% год к году. При этом Италия, Франция, Испания — крупнейшие поставщики вина в Россию, по данным таможенной статистики, которую приводит издание.

#новость #алкоголь

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9 комментариев
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Семен Переделкин

Критически плохая урожайность винтовых колпачков, этикеток и коробок.

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Nick

А также перебои с микросхемами!

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3
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Denis Kulish

Ахаха, точно как они могли чипы забыть )))

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Michael Stepanov

Можно уже отдельную категорию вводить под все подобные новости

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1
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Павел Корчагин

"Только выиграли"?

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Павел Корчагин

Получается, что подорожают и так называемые "кубанские" и "крымские" вина, которые процентов на 60 состоят из привозного балка.

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BearStrikesBack

Едва ли. Эти магические "вина" при любой коньюктуре рынка стоят 300р за бутылку)))

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Павел Корчагин

Поживем - увидим. Я, в силу своего старпёрства, не один раз видел изменение «незыблемых» цен. Думаю, последней падёт цена на 777 и прочие пёсьи шмурдяки, там вина и вправду нет.

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Денис Семенов

Вовремя я пить бросил.

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DiDi
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