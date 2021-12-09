«Яндекс.Маркет» начал продавать товары в рассрочку Статьи редакции
На маркетплейсе уже работают и другие способы покупки — в кредит или оплата по частям.
Пользователи могут оформить рассрочку у «Тинькофф» на сумму до 200 тысяч рублей на три или шесть месяцев, год или два года, объявила компания.
Деньгами можно рассчитаться за покупки на «Маркете», кроме онлайн-подписок, карт оплаты, товаров из «Лавки» или при оплате только в пункте выдачи заказов (например, рецептурных лекарств).
Подать заявку на рассрочку можно во время оформления заказа на маркетплейсе, «Тинькофф» рассмотрит её за две минуты. Подписание происходит по SMS.
Вносить платежи можно в мобильном приложении или на сайте «Тинькофф», в терминалах банка, с помощью онлайн-сервиса по переводу средств, а также у партнёров. При возврате товара рассрочка закрывается, а деньги возвращаются. Если вернуть часть товаров из заказа, «Тинькофф» пересчитает рассрочку.
Продавцы могут подключить рассрочку личном кабинете, установить срок и выбрать товары. Если покупатель выбирает рассрочку, продавец получает сразу всю сумму за заказ.
- В августе «Яндекс.Маркет» совместно с «Тинькофф» запустил кредиты на товары и сервис оплаты по частям «Сплит». Кредит можно взять на сумму до 200 тысяч рублей на 24 месяца, по частям можно заплатить за покупки до 60 тысяч рублей за шесть недель.
- В ноябре 2021 года доля заказов, которые пользователи оплачивают с помощью финансовых сервисов «Яндекса», составила примерно 5%, рассказали в «Маркете». Рассрочка позволит магазинам увеличить продажи в среднем на 10%, а в некоторых категориях товаров — до 50%, посчитала компания.
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Пользователи могут оформить рассрочку у «Тинькофф»
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Для таких операций нужен достаточный объем собственногл капитала, которого, у банка Яндекса может пока не быть или он рассчитан на другие финансовые операции.
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Тинькофф и Яндекс.Маркет расширяют сотрудничество в сфере e-commerce: теперь с помощью сервиса «Тинькофф Кредит Брокер» пользователи маркетплейса смогут купить товары в рассрочку на 3, 6, 12 или 24 месяца без комиссий и переплат.
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