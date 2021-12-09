На маркетплейсе уже работают и другие способы покупки — в кредит или оплата по частям.

{"id":331637} 830 просмотров

Пользователи могут оформить рассрочку у «Тинькофф» на сумму до 200 тысяч рублей на три или шесть месяцев, год или два года, объявила компания.

Деньгами можно рассчитаться за покупки на «Маркете», кроме онлайн-подписок, карт оплаты, товаров из «Лавки» или при оплате только в пункте выдачи заказов (например, рецептурных лекарств).

Подать заявку на рассрочку можно во время оформления заказа на маркетплейсе, «Тинькофф» рассмотрит её за две минуты. Подписание происходит по SMS.

Вносить платежи можно в мобильном приложении или на сайте «Тинькофф», в терминалах банка, с помощью онлайн-сервиса по переводу средств, а также у партнёров. При возврате товара рассрочка закрывается, а деньги возвращаются. Если вернуть часть товаров из заказа, «Тинькофф» пересчитает рассрочку.

Продавцы могут подключить рассрочку личном кабинете, установить срок и выбрать товары. Если покупатель выбирает рассрочку, продавец получает сразу всю сумму за заказ.