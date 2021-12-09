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Торговля
Маша Цепелева

«Яндекс.Маркет» начал продавать товары в рассрочку Статьи редакции

На маркетплейсе уже работают и другие способы покупки — в кредит или оплата по частям.

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Пользователи могут оформить рассрочку у «Тинькофф» на сумму до 200 тысяч рублей на три или шесть месяцев, год или два года, объявила компания.

Деньгами можно рассчитаться за покупки на «Маркете», кроме онлайн-подписок, карт оплаты, товаров из «Лавки» или при оплате только в пункте выдачи заказов (например, рецептурных лекарств).

Подать заявку на рассрочку можно во время оформления заказа на маркетплейсе, «Тинькофф» рассмотрит её за две минуты. Подписание происходит по SMS.

Вносить платежи можно в мобильном приложении или на сайте «Тинькофф», в терминалах банка, с помощью онлайн-сервиса по переводу средств, а также у партнёров. При возврате товара рассрочка закрывается, а деньги возвращаются. Если вернуть часть товаров из заказа, «Тинькофф» пересчитает рассрочку.

Продавцы могут подключить рассрочку личном кабинете, установить срок и выбрать товары. Если покупатель выбирает рассрочку, продавец получает сразу всю сумму за заказ.

  • В августе «Яндекс.Маркет» совместно с «Тинькофф» запустил кредиты на товары и сервис оплаты по частям «Сплит». Кредит можно взять на сумму до 200 тысяч рублей на 24 месяца, по частям можно заплатить за покупки до 60 тысяч рублей за шесть недель.
  • В ноябре 2021 года доля заказов, которые пользователи оплачивают с помощью финансовых сервисов «Яндекса», составила примерно 5%, рассказали в «Маркете». Рассрочка позволит магазинам увеличить продажи в среднем на 10%, а в некоторых категориях товаров — до 50%, посчитала компания.

#яндексмаркет #тинькофф #новость

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4 комментария
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Дмитрий Никуткин

Взять айфон в кредит никогда не было так просто!

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ЯжПрограммист

Как же достали называть кредиты рассрочками. Инноваторы.

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Aleksei Shtein

Пользователи могут оформить рассрочку у «Тинькофф»
 яндекс, ты же себе банк купил алло. Ты чего делаешь

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Dima

Для таких операций нужен достаточный объем собственногл капитала, которого, у банка Яндекса может пока не быть или он рассчитан на другие финансовые операции.

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Тинькофф запустил рассрочку для покупателей Яндекс.Маркета

Тинькофф и Яндекс.Маркет расширяют сотрудничество в сфере e-commerce: теперь с помощью сервиса «Тинькофф Кредит Брокер» пользователи маркетплейса смогут купить товары в рассрочку на 3, 6, 12 или 24 месяца без комиссий и переплат.

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