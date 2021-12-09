«Вкусвилл» запустил экспресс-доставку продуктов за 30 минут за 149 рублей Статьи редакции
Бесплатная доставка за два часа тоже будет доступной.
- Заказ будут собирать не в дарксторе, а в ближайшем магазине. Выбрать экспресс-доставку можно при заказе на сайте «Вкусвилла», но только если магазин находится в радиусе около 1,7 км от адреса заказа, рассказали vc.ru в компании.
- К экспресс-доставке подключены все магазины сети — 1,3 тысячи в 55 городах России. Недоступны товары из категорий «Аптека» и «Супермаркет», оплатить заказ можно только онлайн. Сервис также недоступен для b2b-клиентов.
- «ВкусВилл» запустил собственную доставку в сентябре 2019 года. Среднее время доставки составляет 1 час 6 минут.
вообще-то она давно уж есть у них
Больше месяца в приложении доступно! Не vc.ru, а черепаханьюс.ru
Уже давно юзаю
А мне нравится "Самокат") Привозит заказ за 10 минут всегда
Шаг 1. Специально максимально долго собирать заказы с бесплатной доставкой, вплоть до переноса на следующий день вечерних заказов.
Шаг 2. Ввести платную доставку за вменяемое время (что раньше было бесплатно, из обычного магаза у дома а не даркговностора хз в какой опе мира).
Шаг 3. Профит
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