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Торговля
Маша Цепелева

«Вкусвилл» запустил экспресс-доставку продуктов за 30 минут за 149 рублей Статьи редакции

Бесплатная доставка за два часа тоже будет доступной.

  • Заказ будут собирать не в дарксторе, а в ближайшем магазине. Выбрать экспресс-доставку можно при заказе на сайте «Вкусвилла», но только если магазин находится в радиусе около 1,7 км от адреса заказа, рассказали vc.ru в компании.
  • К экспресс-доставке подключены все магазины сети — 1,3 тысячи в 55 городах России. Недоступны товары из категорий «Аптека» и «Супермаркет», оплатить заказ можно только онлайн. Сервис также недоступен для b2b-клиентов.
  • «ВкусВилл» запустил собственную доставку в сентябре 2019 года. Среднее время доставки составляет 1 час 6 минут.
Торговля
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Андрей Кривенко рассказал в интервью РБК про планы на развитие магазинов, как удаётся удерживать равновесие в команде и почему продажи вина для ритейлера пока неактуальны.

#новость #вкусвилл

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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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5 комментариев
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Владислав Мальцев

вообще-то она давно уж есть у них

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Денис Трон

Больше месяца в приложении доступно! Не vc.ru, а черепаханьюс.ru

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Vladislav Trubakov

Уже давно юзаю

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Юлия Басова

А мне нравится "Самокат") Привозит заказ за 10 минут всегда

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Alex D

Шаг 1. Специально максимально долго собирать заказы с бесплатной доставкой, вплоть до переноса на следующий день вечерних заказов.
Шаг 2. Ввести платную доставку за вменяемое время (что раньше было бесплатно, из обычного магаза у дома а не даркговностора хз в какой опе мира).
Шаг 3. Профит

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