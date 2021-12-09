Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке Почты России
Торговля
Nazigul Jusupova

«Яндекс.Маркет» запустит собственную торговую марку детских товаров Junion Статьи редакции

В сентябре компания объявила о запуске своей марки продуктов и электроники «Кстати, на Маркете».

  • Компания подала заявку на регистрацию бренда Junion, пишет Forbes.
  • В пресс-службе маркетплейса рассказали, что в декабре они выпустили детские научные наборы, созданные вместе с блогером Владом А4. В первом полугодии 2022 года компания планирует выпускать новые товары уже под брендом Junion.
  • В сентябре 2021 года онлайн-ритейлер объявил, что начнёт выпускать продукты и электронику под собственной маркой «Кстати, на Маркете». Сначала это будут продукты — печенье, конфеты, зефир, орехи, позже — электроника.
  • В ноябре маркетплейс начал продавать одежду и обувь. Пользователи могут заказать одежду, обувь и аксессуары разных брендов — Zolla, Zarina, FiNN Flare, Jack Wolfskin, Kerry, Tamaris и других.
  • В третьем квартале 2021 года общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» вырос на 212% и составил 31,6 млрд рублей. GMV всего сегмента электронной коммерции (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс.Еде») — на 214%, до 41,8 млрд рублей.

#новости #яндексмаркет

1138 просмотров
56
2
Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
Читать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
56 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Семен Переделкин

Сразу в чёрный список этот Junion. Эти уже не остановятся ни перед чем, лишь бы лишний шекель урвать.

Ответить
2
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Согласен! Возмутительная наглость - бизнес стремится зарабатывать!

Хорошо, что есть такие персонажи как вы - на чистую воду выводите этих алчных капиталистов! Как, кстати, у вас в Венесуэле дела то?)

Ответить
17
Развернуть ветку
Семен Переделкин

Каждый должен заниматься своим делом. Если ты, условно, Газпром, то добывай углеводороды, а не производи вибраторы.

P.S. Погодка заебись.

Ответить
1
Развернуть ветку
Евгений Белинский

Тут материться что ли можно??

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Тут материться что ли можно??
 Пруф или пиздобол

Ответить
7
Развернуть ветку
Евгений Белинский

Там выше кто-то написал "заебись". Но я не знаю, заебись ли это, или так...

Ответить
2
Развернуть ветку
Интимный франт

Чёт нихуя не вижу

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolay Kenig

Да не говорите 3.14здец какой-то
:)

Ответить
4
Развернуть ветку
Евгений Белинский

Омуеть. Вот теперь я по-настоящему счастлив.

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

@Росгвардия Республики-Адыгея

Ответить
3
Развернуть ветку
Arthur Niazyan

ща наш meeting разгонят :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Товарищ

нет, блять

Ответить
1
Развернуть ветку
Джон Картошкин

без вибрации газ не добыть

Ответить
1
Развернуть ветку
Евгений Белинский

У меня сосед так на 8 лет присел.

Ответить
2
Развернуть ветку
Джон Картошкин

ору!!!

Ответить
1
Развернуть ветку
Евгений Белинский

Он тоже - то одни стулья, то другие

Ответить
1
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Действительно, чо за бред! Ритейловая компания сделала свою СТМ?! Да никто так не делает, ни у одной розничной сети такого нет! Ни у ДНС, ни у Ашана! Чо они удумали то?!

Ответить
1
Развернуть ветку
Семен Переделкин

Шо? Ритейловая компания?

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Прикиньте - да! Эти уроды барыжат на физиков в основном! Онлайн, конечно - впрочем, как и любая розничная сеть нынче в онлайне, хоть МВидео, хоть Леруа

Ответить
0
Развернуть ветку
Семен Переделкин

Яндекс - ритейл уровня Пятёрочки, значит. Так и запишем.

P.S. Туда ему и дорога.

Ответить
2
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Вы про то, что он - один из лидеров своего сегмента? Ну, типа того. Но не переживайте! Он там не первый!)) Можно хейтить не парясь!

Ответить
–1
Развернуть ветку
Семен Переделкин

Какого сегмента? Ты какими-то загадками говоришь. Сегмента т.н. умных колонок штоле?

Да я никогда не стеснялся хейтить этого ритейлера. Хехе.

Ответить
2
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Сегмента онлайн маркетплейсов - среди коллег по цеху.

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Белинский

Че творят, то хотят

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

А в чем проблема строить диверсифицированные компании?

Ответить
1
Развернуть ветку
Семен Переделкин

Да пусть строят хоть завод по производству удобрений. Только потом пусть не удивляются, если ассоциироваться станут не с поиском, высокими технологиями, а с говном.

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

А они удивляются прям?
PS. А с чем у вас ассоциируются такие компании как Samsung, Huawei или (прастихоспаде) Ericsson?

Ответить
1
Развернуть ветку
Евгений Белинский

Huawei Communications с супругой ассоциируется. Работает она там

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Мелковато, конечно, но вполне понятно -)

Ответить
0
Развернуть ветку
Arthur Niazyan

диверсанты

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Диверсификация денежных потоков слышали? Ой вряд-ли.

Ответить
1
Развернуть ветку
Семен Переделкин

Хуефикация хуенежных хуёков.

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Белинский

О, да вы экономист?

Ответить
0
Развернуть ветку
Семен Переделкин

Хуеномист! Я из министерства культуры.

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Белинский

ААААААААА, чотаржу

Ответить
3
Развернуть ветку
Evgeny Kantor

Судя по тому как они работают, я их наборами своих детей образовывать не буду. Откуда у них что то хорошее взяться может? Маркет убили, поиск давно изгавняли, директ - неэффективная профанация. Такси разве что возит. А если посмотреть админку маркета для продавцов, то по кривизне они разве что до Али не дотягивают. Идиоты редкостные, хуже ВБ точно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Трепещи VC.RU - Скоро в приёмной:
- Привезли памперсы не того размера.
- Здравствуйте мамочки, заказали деткам кофточки и носочки, доставка задерживается

Ответить
3
Развернуть ветку
Alex

Яндекс прям и чтец, и жнец, и на дуде игрец

Ответить
2
Развернуть ветку
Nikitinz

А чуть что не так - сразу "у нас лапки" и "мы лишь информационный сервис".

Ответить
2
Развернуть ветку
Mark Borisov

Со встроенным Яндекс баром?

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Белинский

Яндекс.Карты, Яндекс.Деньги, Яндекс.Два ствола

Ответить
6
Развернуть ветку
Интимный франт

Это junior + union?

Ответить
2
Развернуть ветку
Илья Попов

Вот и я про это.

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Попов

Не знаю честь чего они назвали юнон, Юнона? Просто интересно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Белинский

Юнион и Авосья

Ответить
3
Развернуть ветку
Илья Попов

Бедный Рыбников ☹️

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Белинский

А Хренников - вполне себе богат..

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Вербицкий

Jewnion.

Ответить
0
Развернуть ветку
Виталий Томилин

Что нибудь вообще останется без приставки Яндекс в России?

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

Сбер

Ответить
1
Развернуть ветку
Evgeny Kantor

Сберяндекс: найдется все... кроме денег

Ответить
1
Развернуть ветку
Roman Moskovskiy
Показать стикер
Ответить
0
Развернуть ветку
Stepan Sulimov

Блогер Влад А4 это художник модный какой-то?

Ответить
0
Развернуть ветку
Vlad Zloy

моднее Яндекса
у него 36 миллионов подписчиков на Ютубе

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex

Наверняка половина это мертвые души

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный франт

🤢

Владисла́в Андре́евич (Влад) Бума́га (белор. Уладзіслаў Андрэевіч (Улад) Бумага; род. 5 июня 1996, Минск), также известен как Влад А4 и просто A4, — белорусский видеоблогер, певец, создатель и владелец каналов «А4» и «А5» на YouTube, инстаблогер. Считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 56 комментариев
Маркетинг
Александра Бариева
Консалтинг секс-моделей: маркетологи помогают раскрутиться на OnlyFans и зарабатывают на этом сотни тысяч долларов Статьи редакции

Люди из рекламной сферы помогают авторам с SEO, пересмотром цен на подписку и выбором целевой аудитории. О новой профессии рассказывает The Hustle.

Сколько часов в неделю авторы тратят на продвижение профиля
19
23
Rambler&Co
Совместные проекты Rambler&Co и Сбера выиграли на «Премии Рунета–2021»

Победу в двух номинациях принесли образовательный и технологический проекты

1
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
ТНТ
Аватар Аня стала самостоятельной: виртуальный блогер ТНТ теперь отвечает на комментарии с помощью нейросети

Нейросеть месяц училась общаться в комментариях под постами.

0
1
Карьера
Михаил
Нескучно жить: подборка ресурсов для проджект-менеджеров

Учусь на одной из онлайн-программ на менеджера проектов. Удалось, наконец, получить список рекомендованных ресурсов: каналы, лекции, книги и это все. Как вам?

15
7
Приёмная
Микитко
Связной покрывает продавцов-мошенников
1
3
Офтоп
WEEEK
Голова не варит: 10+ советов, как предотвратить умственное переутомление

Наш мозг потребляет уйму энергии, но мы почему-то часто игнорируем, продолжая нагружать его новыми задачами. Как следствие — возникает умственное переутомление, и мы печально и бессильно глядим в пустоту в конце дня. Разбираемся, почему такое состояние возникает и как с ним бороться.

86
69
Финансы
Nazigul Jusupova
Стартап для совместной работы Miro с основателями из России запланировал привлечь инвестиции при оценке в $17 млрд — FT Статьи редакции

По словам источников, стартап получил предложения об инвестициях при оценке и в $20 млрд.

72
20
Финансы
Nazigul Jusupova
Рыночная капитализация Apple превысила $3 трлн Статьи редакции

Она стала первой компанией с такой рыночной капитализацией.

74
12
Бланк
6 валют, выгодный курс и бесплатный валютный контроль: валютные потоки в Бланке

Представим такую историю: ты живёшь в России, но работаешь с иностранными заказчиками и получаешь оплату в долларах или евро. Звучит неплохо и очень денежно. У нас в стране много крутых специалистов, которые находят себе заказы за границей.

0
1
ЮMoney
Почему начинающим предпринимателям стоит выходить на маркетплейсы

Торговые онлайн-площадки готовы сотрудничать с бизнесом любого размера.

4
3
Madanes
Международный страховой провайдер Madanes запустил в России онлайн-портал

Это первый опыт цифровизации компании на территории СНГ.

0
1
Больше статей
null