«Яндекс.Маркет» запустит собственную торговую марку детских товаров Junion Статьи редакции
В сентябре компания объявила о запуске своей марки продуктов и электроники «Кстати, на Маркете».
- Компания подала заявку на регистрацию бренда Junion, пишет Forbes.
- В пресс-службе маркетплейса рассказали, что в декабре они выпустили детские научные наборы, созданные вместе с блогером Владом А4. В первом полугодии 2022 года компания планирует выпускать новые товары уже под брендом Junion.
- В сентябре 2021 года онлайн-ритейлер объявил, что начнёт выпускать продукты и электронику под собственной маркой «Кстати, на Маркете». Сначала это будут продукты — печенье, конфеты, зефир, орехи, позже — электроника.
- В ноябре маркетплейс начал продавать одежду и обувь. Пользователи могут заказать одежду, обувь и аксессуары разных брендов — Zolla, Zarina, FiNN Flare, Jack Wolfskin, Kerry, Tamaris и других.
- В третьем квартале 2021 года общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» вырос на 212% и составил 31,6 млрд рублей. GMV всего сегмента электронной коммерции (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс.Еде») — на 214%, до 41,8 млрд рублей.
Сразу в чёрный список этот Junion. Эти уже не остановятся ни перед чем, лишь бы лишний шекель урвать.
Согласен! Возмутительная наглость - бизнес стремится зарабатывать!
Хорошо, что есть такие персонажи как вы - на чистую воду выводите этих алчных капиталистов! Как, кстати, у вас в Венесуэле дела то?)
Каждый должен заниматься своим делом. Если ты, условно, Газпром, то добывай углеводороды, а не производи вибраторы.
P.S. Погодка заебись.
Тут материться что ли можно??
Там выше кто-то написал "заебись". Но я не знаю, заебись ли это, или так...
Да не говорите 3.14здец какой-то
:)
Омуеть. Вот теперь я по-настоящему счастлив.
ща наш meeting разгонят :)
нет, блять
без вибрации газ не добыть
У меня сосед так на 8 лет присел.
ору!!!
Он тоже - то одни стулья, то другие
Действительно, чо за бред! Ритейловая компания сделала свою СТМ?! Да никто так не делает, ни у одной розничной сети такого нет! Ни у ДНС, ни у Ашана! Чо они удумали то?!
Шо? Ритейловая компания?
Прикиньте - да! Эти уроды барыжат на физиков в основном! Онлайн, конечно - впрочем, как и любая розничная сеть нынче в онлайне, хоть МВидео, хоть Леруа
Яндекс - ритейл уровня Пятёрочки, значит. Так и запишем.
P.S. Туда ему и дорога.
Вы про то, что он - один из лидеров своего сегмента? Ну, типа того. Но не переживайте! Он там не первый!)) Можно хейтить не парясь!
Какого сегмента? Ты какими-то загадками говоришь. Сегмента т.н. умных колонок штоле?
Да я никогда не стеснялся хейтить этого ритейлера. Хехе.
Сегмента онлайн маркетплейсов - среди коллег по цеху.
Че творят, то хотят
Да пусть строят хоть завод по производству удобрений. Только потом пусть не удивляются, если ассоциироваться станут не с поиском, высокими технологиями, а с говном.
Huawei Communications с супругой ассоциируется. Работает она там
диверсанты
Диверсификация денежных потоков слышали? Ой вряд-ли.
Хуефикация хуенежных хуёков.
О, да вы экономист?
Хуеномист! Я из министерства культуры.
ААААААААА, чотаржу
Судя по тому как они работают, я их наборами своих детей образовывать не буду. Откуда у них что то хорошее взяться может? Маркет убили, поиск давно изгавняли, директ - неэффективная профанация. Такси разве что возит. А если посмотреть админку маркета для продавцов, то по кривизне они разве что до Али не дотягивают. Идиоты редкостные, хуже ВБ точно.
Яндекс прям и чтец, и жнец, и на дуде игрец
А чуть что не так - сразу "у нас лапки" и "мы лишь информационный сервис".
Со встроенным Яндекс баром?
Яндекс.Карты, Яндекс.Деньги, Яндекс.Два ствола
Вот и я про это.
Не знаю честь чего они назвали юнон, Юнона? Просто интересно.
Юнион и Авосья
Бедный Рыбников ☹️
А Хренников - вполне себе богат..
Jewnion.
Что нибудь вообще останется без приставки Яндекс в России?
Сберяндекс: найдется все... кроме денег
Блогер Влад А4 это художник модный какой-то?
моднее Яндекса
у него 36 миллионов подписчиков на Ютубе
Наверняка половина это мертвые души
🤢
Владисла́в Андре́евич (Влад) Бума́га (белор. Уладзіслаў Андрэевіч (Улад) Бумага; род. 5 июня 1996, Минск), также известен как Влад А4 и просто A4, — белорусский видеоблогер, певец, создатель и владелец каналов «А4» и «А5» на YouTube, инстаблогер. Считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube
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