«СберМаркет» запустил доставку строительных и хозяйственных товаров из гипермаркета «Оби» Статьи редакции
В стоимость услуги входит подъём крупногабаритных товаров на нужный этаж.
- На первом этапе будет доступна доставка из магазина в торговом центре «Авиапарк» на Ходынском бульваре в Москве, объявили в «СберМаркете».
- Заказ доставят в тот же день в течение двух часов после его оформления. Курьеры привезут товары весом до 80 кг и бесплатно поднимут на этаж.
- Для онлайн-заказа из приложения и сайта маркетплейса доступны новогодняя коллекция магазина, в том числе искусственные ели, гирлянды и украшения, а также ручные инструменты, текстиль, краски и другие товары для дома и сада.
Немецкая торговая сеть «Оби» работает в России с 2003 года. Сейчас в магазины компании есть в 14 городах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани и других городах.
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