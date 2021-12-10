Как Модульбанк ворует Ваши продажи. Этот банк создаст Вам конкурентов, за Ваши же деньги

В сети есть пара сервисов для мониторинга конкурентов продавцов ОЗОН. Все о них знают. МП статс и ШОП стат. Разница только в том, что Питерские парни из МП статс берут за это баблишко. В команде МП статс молодые, амбициозные парни. Разумеется сервисы обоих компаний живут и это круто. Верить конечно же нельзя обоим. От слова совсем. Оба…