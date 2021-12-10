Wildberries имеет право брать плату за возврат, если товар качественный — Роспотребнадзор Статьи редакции
Но потребители могут вернуть товары и напрямую продавцу, если это будет дешевле и быстрее.
- По словам замначальника управления Роспотребнадзора Андрея Пучковского, решение маркетплейса затронет только тех потребителей, кто привык много заказывать и часто возвращать, пишут «РИА Новости».
- В обычных магазинах покупатель может примерить вещь дома и обменять её в магазине, если она не подошла. Но эта функция доступна не для всех товаров, к тому же клиент сам привозит товар в магазин, покрывая свои расходы за проезд. Это правило неактуально в онлайн-магазине, пояснил Пучковский.
- Но клиенты должны бесплатно возвращать товар, который оказался некачественным, отметил специалист. Кроме этого, покупатели имеют право напрямую вернуть вещь продавцу, а не через Wildberries, если это будет дешевле и быстрее.
- В ноябре Wildberries начал тестировать оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров. Таким образом маркетплейс хочет снизить долю мошеннических заказов, когда конкуренты заказывают крупные партии товаров продавца и возвращают его, что приводит к убыткам предпринимателей.
Особо порадовало «что приводит к убыткам предпринимателей» 🤣🤣🤣. Вайлдберрис две титьки сосет и поставщика и покупателя. Заботливые наши👏👏👏
Телёнок))
😉
У меня был только 1 заказ нв WB. Пункт выдачи его потерял. Потом нашёл, но у меня уже не было времени забрать его. В итоге удержали деньги за возврат. Классный опыт🙂
Отличная новость. Я за то чтобы в онлайн магазинах покупатели которые часто возвращают вещи платили за возврат
Поддерживаю!
Но в любом случае ВБ в этой истории больше всех выиграет.
Как и кем определяется качественность товара?
почему ламода мне может привезти 10 курток и 10 пар сапог мерить, чтобы из этого ничего не выкупить, а ВБ нет?
тоже скоро не сможет, зачем ей бесплатно примерочную делать?
Потому, что иначе, туже обувь, удобнее будет покупать в магазине. И они явно не будут в плюсе от этой ситуации.
потому что в WB пролезла невидимая рука российского рынка
Не понял. Фишка маркетплейса в том, что можно заказать несколько размеров и забрать нужный после примерки. Получается эта функция уже не актуальна становится?
Насколько я понимаю, то, что Роспотребнадзор разрешил, еще можно оспорить через суд. Если конечно будет время, силы и желание. А целом есть еще и конкуренты, у которых, пока, с этим ок.
ВБ, давай, до свидания!
Уже тошнит от такой скрытой рекламы ...просто от Вайлдберриз тошнит
То есть не имеет
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