Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке Почты России
Торговля
Nazigul Jusupova

Wildberries имеет право брать плату за возврат, если товар качественный — Роспотребнадзор Статьи редакции

Но потребители могут вернуть товары и напрямую продавцу, если это будет дешевле и быстрее.

  • По словам замначальника управления Роспотребнадзора Андрея Пучковского, решение маркетплейса затронет только тех потребителей, кто привык много заказывать и часто возвращать, пишут «РИА Новости».
  • В обычных магазинах покупатель может примерить вещь дома и обменять её в магазине, если она не подошла. Но эта функция доступна не для всех товаров, к тому же клиент сам привозит товар в магазин, покрывая свои расходы за проезд. Это правило неактуально в онлайн-магазине, пояснил Пучковский.
  • Но клиенты должны бесплатно возвращать товар, который оказался некачественным, отметил специалист. Кроме этого, покупатели имеют право напрямую вернуть вещь продавцу, а не через Wildberries, если это будет дешевле и быстрее.
  • В ноябре Wildberries начал тестировать оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров. Таким образом маркетплейс хочет снизить долю мошеннических заказов, когда конкуренты заказывают крупные партии товаров продавца и возвращают его, что приводит к убыткам предпринимателей.

#новости #wildberries

1055 просмотров
16
Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
Читать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Андрей Ковалев

Особо порадовало «что приводит к убыткам предпринимателей» 🤣🤣🤣. Вайлдберрис две титьки сосет и поставщика и покупателя. Заботливые наши👏👏👏

Ответить
6
Развернуть ветку
Dennis Gooddeni

Телёнок))

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Ковалев

😉

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Аванесов

У меня был только 1 заказ нв WB. Пункт выдачи его потерял. Потом нашёл, но у меня уже не было времени забрать его. В итоге удержали деньги за возврат. Классный опыт🙂

Ответить
5
Развернуть ветку
Хабиб Омаров

Отличная новость. Я за то чтобы в онлайн магазинах покупатели которые часто возвращают вещи платили за возврат

Ответить
3
Развернуть ветку
Роман Копытин

Поддерживаю!
Но в любом случае ВБ в этой истории больше всех выиграет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Arthur N

Как и кем определяется качественность товара?

Ответить
1
Развернуть ветку
Aleksei Shtein

почему ламода мне может привезти 10 курток и 10 пар сапог мерить, чтобы из этого ничего не выкупить, а ВБ нет?

Ответить
1
Развернуть ветку
Егор Т.

тоже скоро не сможет, зачем ей бесплатно примерочную делать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Тихомиров

Потому, что иначе, туже обувь, удобнее будет покупать в магазине. И они явно не будут в плюсе от этой ситуации.

Ответить
0
Развернуть ветку
Джон Картошкин

потому что в WB пролезла невидимая рука российского рынка

Ответить
0
Развернуть ветку
Юрин Иван

Не понял. Фишка маркетплейса в том, что можно заказать несколько размеров и забрать нужный после примерки. Получается эта функция уже не актуальна становится?

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Тихомиров

Насколько я понимаю, то, что Роспотребнадзор разрешил, еще можно оспорить через суд. Если конечно будет время, силы и желание. А целом есть еще и конкуренты, у которых, пока, с этим ок.

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Александров

ВБ, давай, до свидания!

Ответить
0
Развернуть ветку
Игорь Крафт

Уже тошнит от такой скрытой рекламы ...просто от Вайлдберриз тошнит

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Kulakov

То есть не имеет

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Офтоп
Work Solutions
Подробный конспект выступлений спикеров конференции Стратоконф / XIV Digiweek

7-8 октября в Краснодаре состоялась конференция Стратоконф / XIV Digiweek, которую совместно с Tagline организовала компания Стратосфера. Для всех, кто пропустил мероприятие и не смотрел трансляцию, мы законспектировали доклады, добавили навигацию и таймкоды. Материал охватывает девять выступлений и один круглый стол на 324 минуты суммарно.

0
11
NPLaw
Госдума утвердила антиотмывочную платформу ЦБ РФ

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о введении в России антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (Know Your Customer) на базе Банка России.

0
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Авито
Сборы полным ходом: в ноябре спрос на услуги мастеров красоты вырос в 2 раза

Россиянки знают: чтобы блистать на новогоднем корпоративе, записываться к мастерам нужно еще в ноябре. Возвращение оффлайн-мероприятий стало стимулом для активной подготовки, причем ищут парикмахеров, специалистов по массажу, маникюру, спа-процедурам на онлайн-платформах — так, спрос на СПА-процедуры на Авито Услугах, сервисе №1 для мастеров и их…

0
Маркетинг
Дмитрий Шеверев
WhatsApp Business API: что это, как подключить и сколько стоит? Полный гайд с инфографикой

Наглядно и максимально простыми словами расскажу о WhatsApp Business API.

58
22
Личный опыт
ВсеИнструменты
Медитация в сварочной маске: как сертификат сварщика помогает учителю информатики растить новое поколение IT-шников

Когда интернет ещё подавался в квартиры с помощью скрипящего модема, отец нашей героини, Ольги Антиповой, прочитал небольшую заметку в газете про IT. Оценил, что в будущем сфера станет максимально популярной и отговорил дочь от поступления на госуправление. А вот к сварочному аппарату отец запретил подходить ближе, чем на 2 метра. Но здесь Ольга…

24
27
БКС Мир инвестиций
Кто выигрывает, а кто в проигрыше от роста инфляции
0
0
Madanes
Международный страховой провайдер Madanes запустил в России онлайн-портал

Это первый опыт цифровизации компании на территории СНГ.

0
2
Транспорт
Лиана Липанова
Производитель майонеза «Слобода» показал первый полёт прототипа своего беспилотного аэротакси Статьи редакции

Компания создала аппарат с нуля и вложила в разработку более 1 млрд рублей.

Hi-Fly Taxi ГК «Эфко»
148
57
М.Видео-Эльдорадо
Вишлист 2022: новогодние подарки для айтишника
1
–1
Финансы
Nazigul Jusupova
Илон Маск продал акции Tesla ещё на $963 млн Статьи редакции

Чтобы избавиться от 10% акций Tesla для уплаты налогов, Маску осталось реализовать ещё 6 млн бумаг компании.

34
24
Сервисы
Евгения Евсеева
«Тинькофф» представил сервис для аналитики и прогнозирования бизнес-процессов ETNA Статьи редакции

В банке сервис используют для планирования набора сотрудников, трат клиентов и другого.

11
35
Больше статей
null