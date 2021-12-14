Торговые центры попросили компенсировать выпадающие доходы и ввести льготное налогообложение из-за введения QR-кодов Статьи редакции
На фоне ведения QR-кодов могут закрыться многие предприятия и торговые центры, считают компании.
- Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил внести поправки в законопроект о QR-кодах при посещении ТЦ и других общественных мест, пишет Forbes (у издания есть копия обращения).
- По данным совета, из-за введения QR-кодов посещаемость торговых центров снизилась на 50-80%, что повлечёт за собой «закрытие десятков тысяч предприятий и большого количества торговых центров».
- Поэтому организация считает, что нужно предоставить компенсации до состояния безубыточности. По подсчётам РСТЦ, поддержка обойдётся в среднем на 21,4 млрд рублей за месяц действия ограничений.
- Также они просят отменить пункт законопроекта о проверке при входе не только документа о вакцинации, но и паспорта посетителя. Это не входит в полномочия сотрудников охраны и может квалифицироваться как самоуправство, отмечают в РСТЦ.
- В ноябре 2021 года правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах в транспорте, кафе, культурных учреждениях и магазинах. 13 декабря Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. Второй законопроект о введении QR-кодов для посещения кафе и магазинов рассмотрят в первом чтении 16 декабря.
А почему мы должны оплачивать со своих налогов всё это мракобесие?
Потому что
Ну да, по идее, невакцинированные должны оплачивать это всё.
Это почему?
А для чего ещё они нужны? Только странно что нет заголовков в духе: «народ» требует изменить законопроект и ввести выплаты гражданам в размере …
Так можно сказать про большинство происходящего в стране за последние десятки лет.
Потому что вас никто не спрашивает. Это не ваши деньги с того момента, как барин их забрал. И куда их тратить решать не вам.
Ха-ха рыночек делает brrrr
Типичные атланты
Вы в самом деле хотите, чтобы они посчитали и эти риски, и увеличили цены вдвое?
"предоставить компенсации до состояния безубыточности"
Губозакатывательную машинку не хотите ли?
На малый бизнес положили и на ТЦ положат, кроме тех, к кому имеют непосредственное отношение.
В Уфе единственный ТЦ, который реально соблюдает ограничительные меры с QR-кодами - это Мега. Ну они шведо-голландская компания и привыкли четко соблюдать правила, чем вызывают дикую попаболь у антиваксеров, которые хотят затариться одежкой и мебелью, но не умеют пользоваться онлайном. В остальные ТЦ можно спокойно попасть без кода или с любым левым кодом. Как-то девушка заходила в ТЦшки показывая код ведущий на сертификат о положительном тесте на ковид и заметила это только тогда, когда где-то заметили что он истек))
Это все, что нужно знать про QR и его соблюдение в России. Бессмысленное ради бессмысленного. Посмотрели бы на опыт Стамбула хоть с его ХЕС-кодами. Там без него даже в автобус не сядешь, а если на улице поймают - отправят домой срочно (в лучшем случае). Вот это эффективно.
Да да, есть такое (: у нас в офисном ТЦ "сканер" проверял только первые пол дня, потом все превратилось в "наденьте маску пожалуйста" (((:
Так это же Уфа, они даже на хоккей пускали 4 тысячи зрителей вместо 1 тысячи разрешённых и пришлось клуб на неделю закрывать, чтобы не наглели
Так и в Казани градус безумия вовсе не такой, каким его хотели задать власти (насколько могу судить по публикациям казанских газет).
В Кирове даже федеральные магазины потихоньку забивают даже на маски - ибо персонал переутомлен этой эпопеей.
Вот это эффективно
Эффективно для чего?
Эффективность ограничений для терроризирования населения конечно же)
большая часть этих ТЦ были построены на бандосские деньги
так как и деньги нужны большие и место под застройку без админ ресурса е получишь
так еще им будем с бюджета раздавать бабло
95 проц построено на кредитные деньги и на данный момент заложены в банках
... которые в свою очередь построены на бандосские деньги! Шах и мат )))
Делаем ставки, 23 числа случится маленькое новогоднее чудо?
Вы имеете ввиду очередная победа над пандемией и во время прямой линии вся статистика резко пойдет вниз?
Yep. Президент руками захлопает, ногами затопает и запретит угнетать население и бизнес.
Итоги ручного управления
Предлагаю организовать общественный контроль кукодов при входе в администрацию города.
Куколдов
Кувалдов.
Куканов
Пуканов.
Последние, кто нуждается в компенсации выпадающих доходов, это владельцы торговых центров.
Они так не считают :)))
Осталось, чтобы налоговая начала просить компенсацию выпадающих доходов
Пускай мучаются
Когда весной 2020 "наглухо" прикрыли все маленькие магазины, то ТЦ отрабатывались "по-полной" (много Торг.Центров причислили к "очень нужным производствам"). И никто даже не заикнулся (для маленьких ИП) о возмещении полностью выпавших доходов. Теперь ТЦ - "воздаётся". Посмотрим, что будет следующей весной, когда опять начнется сезонный рост заболеваний, но уже "от достигнутой базы", затем осень - и тоже, "от зимней достигнутой базы".
До уровня безубыточности? Ну ну ..
Какое еще льготное, сейчас страна столько налогов не досчитается, что вам их повысят что бы компенсировать минуса
Прошу уменьшить мне НДФЛ до 3%.
Быстрее закроются, быстрее снесем. Не вижу проблем
Про ТЦ (весна 2020): мы за две недели до объявления "самовыходных" написали арендодателю письмо такого содержания: "Просим снизить арендную плату до уровня себестоимости предоставляемых услуг". Арендодатель даже не удосужился ответить на это письмо. Мы в конце марта "планово" оплатили апрель и сразу после введения ограничений (28 марта 2020) написали ещё одно письмо, но уже о расторжении Договора аренды и начали спешно паковать "чумоданы". В течении (проплаченного) апреля мы в 3-4 приёма вывозили своё "добро". Т.ц. "проснулся" только в тот момент, когда мы в машину закинули последний "чумодан". Охранники начали спешно звонить управляющему и "совать в наши ухи" телефоны, типа поговорите с управляющим, на что мы ответили: "разговаривать нужно было раньше, а сейчас нам некогда - мы уже уехали". И добавили, завтра утром зайдем к управляющему. Расторжение нам подписали. Жизнь продолжается. Всем-здоровья.
Ой, владельцы ТРК начали получать из воздуха не 4млрд/сек, а только 2млрд?
Удобно. Безрисковый такой бизнес... Чуть что, покупатель или государство пусть платит
Как так, проект только рассмотрят 16 декабря, но в Краснодаре уже почти месяц на вход в ТЦ и разные магазины, парикмахерские, салоны красоты QR- коды?!! Что за бред? И до 18 января как губернатор сказал)
У нас тут в Челябинске с Ноября и до Июня ((: так что у вас еще все не так страшно, до 18 числа
А что страшного-то?
Ничего (: мне фиолетово, я как не ходил, так и не хожу, 99% можно купить в инете, с доставкой да и чаще всего дешевле чем в розничном магазине. Но народ негодует из-за этой "сегрегации"
Пусть прививаются и ходят.
Пусть статистику покажут, хотя бы нарисованную (: тогда можно будет говорить, а пока сферический конь в вакууме и удивительный мир сверхсекретной статистики
А я как не ходил, так и не хожу в ТРЦ. :) QR-кот есть.
А я обожаю ТРЦ, всегда можно погреться, пока очередная интернет маркетолог, проводит анализ сколько ЦА сегмента Хочу секса может ждать, при опоздании на этот самый секс.
Я для себя не вижу смысла в нем
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