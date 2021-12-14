Открытое прошение в башни-близнецы на Ленинградском

Милый директорушка, Владимир Сергеевич!Поздравляю вас с рождественским постом и желаю тебе всего от господа бога и егойных разработчиков. Нету у меня ни редактора, ни корректора, ни продакт-дезигнера, только ты у меня один остался.