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Торговля
Nazigul Jusupova

Торговые центры попросили компенсировать выпадающие доходы и ввести льготное налогообложение из-за введения QR-кодов Статьи редакции

На фоне ведения QR-кодов могут закрыться многие предприятия и торговые центры, считают компании.

  • Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил внести поправки в законопроект о QR-кодах при посещении ТЦ и других общественных мест, пишет Forbes (у издания есть копия обращения).
  • По данным совета, из-за введения QR-кодов посещаемость торговых центров снизилась на 50-80%, что повлечёт за собой «закрытие десятков тысяч предприятий и большого количества торговых центров».
  • Поэтому организация считает, что нужно предоставить компенсации до состояния безубыточности. По подсчётам РСТЦ, поддержка обойдётся в среднем на 21,4 млрд рублей за месяц действия ограничений.
  • Также они просят отменить пункт законопроекта о проверке при входе не только документа о вакцинации, но и паспорта посетителя. Это не входит в полномочия сотрудников охраны и может квалифицироваться как самоуправство, отмечают в РСТЦ.
  • В ноябре 2021 года правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах в транспорте, кафе, культурных учреждениях и магазинах. 13 декабря Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. Второй законопроект о введении QR-кодов для посещения кафе и магазинов рассмотрят в первом чтении 16 декабря.

#новости #qrкоды

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53 комментария
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Артём Палённый

А почему мы должны оплачивать со своих налогов всё это мракобесие?

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39
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Олег Калинин

Потому что

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14
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Rinat Mechsherov

Ну да, по идее, невакцинированные должны оплачивать это всё.

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–12
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Sebastian Pereira

Это почему?

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0
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Artemiy Shlesberg

А для чего ещё они нужны? Только странно что нет заголовков в духе: «народ» требует изменить законопроект и ввести выплаты гражданам в размере …

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2
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Виктор Якунин

Так можно сказать про большинство происходящего в стране за последние десятки лет.

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2
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Ли Си Цын

Потому что вас никто не спрашивает. Это не ваши деньги с того момента, как барин их забрал. И куда их тратить решать не вам.

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1
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Тепловой будильник

Когда прибыли увеличиваются, то это мы молодцы, не лезьте в наш бизнес. Мы учитываем все риски.
Как прибыли снижаются, так "государство помоги,мы налоги платим" и "почему не предупредили,мы бы соломку подстелили".
Риски? Какие риски,вы о чем?! Помогите, Христа ради!

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30
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Hambala Fully

Ха-ха рыночек делает brrrr

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1
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Lexx Sky

Типичные атланты

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1
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Ринат Хафизов

Вы в самом деле хотите, чтобы они посчитали и эти риски, и увеличили цены вдвое?

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0
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Семен Переделкин

"предоставить компенсации до состояния безубыточности"

Губозакатывательную машинку не хотите ли?

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15
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user user

На малый бизнес положили и на ТЦ положат, кроме тех, к кому имеют непосредственное отношение.

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9
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Airat Kafman

В Уфе единственный ТЦ, который реально соблюдает ограничительные меры с QR-кодами - это Мега. Ну они шведо-голландская компания и привыкли четко соблюдать правила, чем вызывают дикую попаболь у антиваксеров, которые хотят затариться одежкой и мебелью, но не умеют пользоваться онлайном. В остальные ТЦ можно спокойно попасть без кода или с любым левым кодом. Как-то девушка заходила в ТЦшки показывая код ведущий на сертификат о положительном тесте на ковид и заметила это только тогда, когда где-то заметили что он истек))

Это все, что нужно знать про QR и его соблюдение в России. Бессмысленное ради бессмысленного. Посмотрели бы на опыт Стамбула хоть с его ХЕС-кодами. Там без него даже в автобус не сядешь, а если на улице поймают - отправят домой срочно (в лучшем случае). Вот это эффективно.

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3
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Angel Vivaldi

Да да, есть такое (: у нас в офисном ТЦ "сканер" проверял только первые пол дня, потом все превратилось в "наденьте маску пожалуйста" (((:

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0
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Иван Шеметов

Так это же Уфа, они даже на хоккей пускали 4 тысячи зрителей вместо 1 тысячи разрешённых и пришлось клуб на неделю закрывать, чтобы не наглели

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0
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Александр А.

Так и в Казани градус безумия вовсе не такой, каким его хотели задать власти (насколько могу судить по публикациям казанских газет).

В Кирове даже федеральные магазины потихоньку забивают даже на маски - ибо персонал переутомлен этой эпопеей.

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0
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Ли Си Цын

Вот это эффективно
 Эффективно для чего?

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0
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Airat Kafman

Эффективность ограничений для терроризирования населения конечно же)

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0
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Агнец невинный

большая часть этих ТЦ были построены на бандосские деньги
так как и деньги нужны большие и место под застройку без админ ресурса е получишь
так еще им будем с бюджета раздавать бабло

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4
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UralTrade LLC

95 проц построено на кредитные деньги и на данный момент заложены в банках

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5
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Бабка в засаде

... которые в свою очередь построены на бандосские деньги! Шах и мат )))

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4
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Кирилл Фотькин

Делаем ставки, 23 числа случится маленькое новогоднее чудо?

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4
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Pavel Loginov

Вы имеете ввиду очередная победа над пандемией и во время прямой линии вся статистика резко пойдет вниз?

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3
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Кирилл Фотькин

Yep. Президент руками захлопает, ногами затопает и запретит угнетать население и бизнес.

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2
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Евгений Симутин

Итоги ручного управления

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4
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Arty Cool

Предлагаю организовать общественный контроль кукодов при входе в администрацию города.

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2
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Бабка в засаде

Куколдов

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4
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Семен Переделкин

Кувалдов.

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0
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Бабка в засаде

Куканов

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0
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Семен Переделкин

Пуканов.

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0
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Алексей Дымов

Последние, кто нуждается в компенсации выпадающих доходов, это владельцы торговых центров.

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3
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Александр А.

Они так не считают :)))

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Алексей Дымов

Осталось, чтобы налоговая начала просить компенсацию выпадающих доходов

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0
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Александр Курбатов

Пускай мучаются

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2
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Владимир Бад

Когда весной 2020 "наглухо" прикрыли все маленькие магазины, то ТЦ отрабатывались "по-полной" (много Торг.Центров причислили к "очень нужным производствам"). И никто даже не заикнулся (для маленьких ИП) о возмещении полностью выпавших доходов. Теперь ТЦ - "воздаётся". Посмотрим, что будет следующей весной, когда опять начнется сезонный рост заболеваний, но уже "от достигнутой базы", затем осень - и тоже, "от зимней достигнутой базы".

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2
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Алексей Спицын

До уровня безубыточности? Ну ну ..

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1
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Александр Соколов
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1
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Angel Vivaldi

Какое еще льготное, сейчас страна столько налогов не досчитается, что вам их повысят что бы компенсировать минуса

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1
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Дмитрий Милюков

Прошу уменьшить мне НДФЛ до 3%.

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1
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Антон Адамов

Быстрее закроются, быстрее снесем. Не вижу проблем

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Владимир Бад

Про ТЦ (весна 2020): мы за две недели до объявления "самовыходных" написали арендодателю письмо такого содержания: "Просим снизить арендную плату до уровня себестоимости предоставляемых услуг". Арендодатель даже не удосужился ответить на это письмо. Мы в конце марта "планово" оплатили апрель и сразу после введения ограничений (28 марта 2020) написали ещё одно письмо, но уже о расторжении Договора аренды и начали спешно паковать "чумоданы". В течении (проплаченного) апреля мы в 3-4 приёма вывозили своё "добро". Т.ц. "проснулся" только в тот момент, когда мы в машину закинули последний "чумодан". Охранники начали спешно звонить управляющему и "совать в наши ухи" телефоны, типа поговорите с управляющим, на что мы ответили: "разговаривать нужно было раньше, а сейчас нам некогда - мы уже уехали". И добавили, завтра утром зайдем к управляющему. Расторжение нам подписали. Жизнь продолжается. Всем-здоровья.

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Александр Трофимов

Ой, владельцы ТРК начали получать из воздуха не 4млрд/сек, а только 2млрд?

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Чит Чат

Удобно. Безрисковый такой бизнес... Чуть что, покупатель или государство пусть платит

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Генри Блейк

Как так, проект только рассмотрят 16 декабря, но в Краснодаре уже почти месяц на вход в ТЦ и разные магазины, парикмахерские, салоны красоты QR- коды?!! Что за бред? И до 18 января как губернатор сказал)

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Angel Vivaldi

У нас тут в Челябинске с Ноября и до Июня ((: так что у вас еще все не так страшно, до 18 числа

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Sergei Timofeyev

А что страшного-то?

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Angel Vivaldi

Ничего (: мне фиолетово, я как не ходил, так и не хожу, 99% можно купить в инете, с доставкой да и чаще всего дешевле чем в розничном магазине. Но народ негодует из-за этой "сегрегации"

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Sergei Timofeyev

Пусть прививаются и ходят.

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Angel Vivaldi

Пусть статистику покажут, хотя бы нарисованную (: тогда можно будет говорить, а пока сферический конь в вакууме и удивительный мир сверхсекретной статистики

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Sergei Timofeyev

А я как не ходил, так и не хожу в ТРЦ. :) QR-кот есть.

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Sasha Step

А я обожаю ТРЦ, всегда можно погреться, пока очередная интернет маркетолог, проводит анализ сколько ЦА сегмента Хочу секса может ждать, при опоздании на этот самый секс.

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Angel Vivaldi

Я для себя не вижу смысла в нем

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