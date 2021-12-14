Ozon Express запустил в Москве доставку продуктов за 15 минут Статьи редакции
Раньше сервис привозил заказ в течение часа.
Сервис открыл первые мини-дарксторы с доставкой за 15 минут в районах Кунцево, Теплый Стан и Зюзино, объявила компания. У клиентов, которые находятся в зоне этих дарксторов, появится выбор соответствующей доставки.
- До конца 2021 года такая доставка появится ещё в 30 районах Москвы. В 2022 году она полностью покроет город, затем компания планирует экспансию и в регионы.
- В ассортименте дарксторов около 2000 товарных наименований, в том числе около 100 — под собственной торговой маркой.
- По словам директора по развитию новых форматов Ozon Express Марьи Дей, сервис «закроет потребительскую миссию “магазинов у дома”». Если клиенту нужно получить продукты быстро, он сможет выбрать доставку за 15 минут, если разнообразие продуктов — доставку за час.
- Информацию о планах запустить конкурента «Яндекс.Лавки» и «Самоката» с экспресс-доставкой Ozon подтвердил в ноябре 2021 года. Тогда представитель сервиса называл формат тестовым.
- В июне 2021 года Ozon Express начал продавать продукты под собственной маркой. В октябре сервис открыл первую фабрику-кухню в Москве для доставки готовых блюд под своим брендом.
Еще немного и доставку включат в программу Олимпийских игр и начнут устанавливать первые мировые рекорды.
Доставочный пузырь лопнет в тот самый момент когда в Таджикистане не останется людей?
Есть соседние страны
Озонокат, Самозон.
Ну не будет же 15 минут, как и у самоката не было)
Мне доставляют за 15 минут. Иногда даже за 7. Фиг знает как у них это получается
Не знаю, может мне просто повезло, но самокат обычно очень быстро доставляет. Я конечно время каждый раз не засекал, но по ощущениям не дольше 15 - 20 минут
У меня их склад прямо на первом этаже дома. просто выйти со склада и к лифту подойти и что думаешь? не возят они за 15 мин. просто реклама. обман.заказываю пару раз в неделю
У меня в городе открылся Самокат на днях, только что заказ делал → 25 минут везли на велосипеде. Стоит отдать должное, тротуары завалены снегом и склад явно не в соседнем доме.
Ну уж 15 минут это так, для красивого слова конечно))) У меня всегда по-разному, но дольше 25 минут не ждала
мой рекорд 4 часа) Но пусть тогда пишут От 15 мин)
Ну да, тогда и претензий никаких к ним бы не было. 4 часа это вообще ни в какие ворота, особенно со склада в соседнем доме...
Просто курьер заблудился
У меня довозят дичайше быстро, менее 10 минут, причем что самокат, что Яндекс.лавка.
Просто мне повезло, и обе точки находятся недалеко от дома.
Так что 15 минут определенно есть, если усреднить всех юзеров.
Согласен, мне довозят всегда до 15 минут, если опаздывают, извиняются.
Пользуюсь и радуюсь, что у нас такое есть
Мне обычно привозят за 10-15 минут, хотя склад не так близко находится. А вот лавка напротив дома — всегда доставляют за 30-40 минут если не больше.
у нас люди с одной луковкой стоят в очереди, какие 15 минут
или с одной сливой по-быстрому пройти пытаются
в дарксторах можно покупать из даркнета?
- Мне, пожалуйста, сто грамм конопли, гладкоствол 12-го калибра со сбитыми номерами, пыточный набор и полкило огурцов.
только через дарккитчен
И доставлять это все будет ПЭК -)) Помидоры придут побитые, а половину огурцов потеряют
Можно заказать сливки, а приедет масло.
И это правильно. Мелкую розницу, которая и так в конвульсиях, успокоит Яндекс. Не всё ж сетям отдуваться.
Сколько доставок развелось... Я всё равно, хоть и пользуюсь иногда, но заказываю только то, в чём уверен. Наслушался рассказов уже всяких
Пока не разрешат доставку алкашки, то вся продуктовая доставка - неполноценна.
Очередной проект по сжиганию денег инвесторов. Ну денег пока у Озона много, думаю успез обеспечен.
Классно - поедим по промокодам из рекламного бюджета на первые заказы и вернемся в обычные магазины
Пхах)) ага-ага
Всем привет! Меня зовут Роман Малюгов. Я — CEO aim ventures. Расскажу, как мы с партнером запустили венчурную студию на базе диджитал агентства и зачем стартапам идти в неё.
Это не волшебная история о том, как всё было плохо, а потом, благодаря нашей слаженной работе, всё стало прекрасно, и заявки с заказами полились рекой, а клиент начал купаться в миллионной выручке. Эта история о том, как иногда приходится много и кропотливо работать, чтобы получить небольшое улучшение, положительно влияющее на выручку клиента.
Глава про Россию советника юридической фирмы "Надмитов, Иванов и Партнеры" Натальи Морозовой вышла в уважаемом издании Oil & Gas Review.
Группа компаний «Профрезерв» помогает бизнесу находить исполнителей под свои задачи, например официантов или грузчиков. Часть из них работает как самозанятые.
В этой статье не будет перекладывания бумажек и чая с плюшками.
Джеффри Сновер — автор Windows PowerShell, объектно-ориентированного скриптового языка, инструмента автоматизации и командной оболочки. Evrone поговорил с ним о секретах успеха, безопасности и удалённой работе.
Сервис предлагает брать по подписке самокаты, велосипеды, игровые консоли и тренажёры.
Программа будет полезна и для полётов на Марс.
На фоне ведения QR-кодов могут закрыться многие предприятия и торговые центры, считают компании.
Развитие личного бренда часто звучит как очевидно полезная деятельность. Два года я делился знаниями в разных каналах, накопил небольшую статистику и теперь могу рассказать так ли это.
Банк России планирует протестировать обмен новой формы денег — цифрового рубля — на иностранную валюту, а также возможность открытия кошельков с цифровыми рублями клиентам-нерезидентам. Об этом сообщается в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 годов.