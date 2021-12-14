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Торговля
Евгения Евсеева

Ozon Express запустил в Москве доставку продуктов за 15 минут Статьи редакции

Раньше сервис привозил заказ в течение часа.

  • Сервис открыл первые мини-дарксторы с доставкой за 15 минут в районах Кунцево, Теплый Стан и Зюзино, объявила компания. У клиентов, которые находятся в зоне этих дарксторов, появится выбор соответствующей доставки.

  • До конца 2021 года такая доставка появится ещё в 30 районах Москвы. В 2022 году она полностью покроет город, затем компания планирует экспансию и в регионы.
  • В ассортименте дарксторов около 2000 товарных наименований, в том числе около 100 — под собственной торговой маркой.
  • По словам директора по развитию новых форматов Ozon Express Марьи Дей, сервис «закроет потребительскую миссию “магазинов у дома”». Если клиенту нужно получить продукты быстро, он сможет выбрать доставку за 15 минут, если разнообразие продуктов — доставку за час.
  • Информацию о планах запустить конкурента «Яндекс.Лавки» и «Самоката» с экспресс-доставкой Ozon подтвердил в ноябре 2021 года. Тогда представитель сервиса называл формат тестовым.
  • В июне 2021 года Ozon Express начал продавать продукты под собственной маркой. В октябре сервис открыл первую фабрику-кухню в Москве для доставки готовых блюд под своим брендом.

#новость #ozon #ozonexpress

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Василий Степанофф

Еще немного и доставку включат в программу Олимпийских игр и начнут устанавливать первые мировые рекорды.

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12
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Виктор Якунин

Доставочный пузырь лопнет в тот самый момент когда в Таджикистане не останется людей?

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3
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Bezhan Nazaralizoda

Есть соседние страны

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Airat Kafman

Озонокат, Самозон.

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Sergey Ontime

Ну не будет же 15 минут, как и у самоката не было)

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0
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No Name

Мне доставляют за 15 минут. Иногда даже за 7. Фиг знает как у них это получается

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5
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Никита Фёдоров

Не знаю, может мне просто повезло, но самокат обычно очень быстро доставляет. Я конечно время каждый раз не засекал, но по ощущениям не дольше 15 - 20 минут

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Aleksei Shtein

У меня их склад прямо на первом этаже дома. просто выйти со склада и к лифту подойти и что думаешь? не возят они за 15 мин. просто реклама. обман.заказываю пару раз в неделю

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1
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Александр Львов

У меня в городе открылся Самокат на днях, только что заказ делал → 25 минут везли на велосипеде. Стоит отдать должное, тротуары завалены снегом и склад явно не в соседнем доме.

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0
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Татьяна Карпова

Ну уж 15 минут это так, для красивого слова конечно))) У меня всегда по-разному, но дольше 25 минут не ждала

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Aleksei Shtein

мой рекорд 4 часа) Но пусть тогда пишут От 15 мин)

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Татьяна Карпова

Ну да, тогда и претензий никаких к ним бы не было. 4 часа это вообще ни в какие ворота, особенно со склада в соседнем доме...

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Игорь Протасов

Просто курьер заблудился

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Denis Larin

У меня довозят дичайше быстро, менее 10 минут, причем что самокат, что Яндекс.лавка.

Просто мне повезло, и обе точки находятся недалеко от дома.

Так что 15 минут определенно есть, если усреднить всех юзеров.

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2
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Владислав Воркель

Согласен, мне довозят всегда до 15 минут, если опаздывают, извиняются.
Пользуюсь и радуюсь, что у нас такое есть

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Александр Глушков

Мне обычно привозят за 10-15 минут, хотя склад не так близко находится. А вот лавка напротив дома — всегда доставляют за 30-40 минут если не больше.

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Илья Петраков

у нас люди с одной луковкой стоят в очереди, какие 15 минут

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1
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Дмитрий Трифонов

или с одной сливой по-быстрому пройти пытаются

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sles

в дарксторах можно покупать из даркнета?

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Семен Переделкин

- Мне, пожалуйста, сто грамм конопли, гладкоствол 12-го калибра со сбитыми номерами, пыточный набор и полкило огурцов.

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Василий Степанофф

только через дарккитчен

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Dark Falcon

И доставлять это все будет ПЭК -)) Помидоры придут побитые, а половину огурцов потеряют

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Василий Степанофф

Можно заказать сливки, а приедет масло.

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Olga RRR

И это правильно. Мелкую розницу, которая и так в конвульсиях, успокоит Яндекс. Не всё ж сетям отдуваться.

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Денис Синицин

Сколько доставок развелось... Я всё равно, хоть и пользуюсь иногда, но заказываю только то, в чём уверен. Наслушался рассказов уже всяких

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Василий Степанофф

Пока не разрешат доставку алкашки, то вся продуктовая доставка - неполноценна.

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Trubin 🐜

Очередной проект по сжиганию денег инвесторов. Ну денег пока у Озона много, думаю успез обеспечен.

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Aleksei Shtein

Классно - поедим по промокодам из рекламного бюджета на первые заказы и вернемся в обычные магазины

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Yury Tyup.

Пхах)) ага-ага

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