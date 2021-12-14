Кейс по контекстной рекламе - Как мы увеличили средний чек сделки

Это не волшебная история о том, как всё было плохо, а потом, благодаря нашей слаженной работе, всё стало прекрасно, и заявки с заказами полились рекой, а клиент начал купаться в миллионной выручке. Эта история о том, как иногда приходится много и кропотливо работать, чтобы получить небольшое улучшение, положительно влияющее на выручку клиента.