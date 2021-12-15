«Господин Ёлкин» не смог запустить розничные продажи за пределами Москвы и чуть не сорвал поставку деревьев «Самокату».

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Упаковка дерева для доставки

Компания «Господин Ёлкин» продаёт новогодние деревья и с 2019 года поставляет их сервису доставки «Самокат». Сначала она работала только с московским отделением, а в 2021 году стала доставлять ёлки, пихты и лапник в 15 городов, где работает онлайн-ритейлер.

В Нижнем Новгороде «Господин Ёлкин» нанял подрядчика, но тот не справился с задачей и чуть не сорвал поставку. Совладелец компании Вадим Черников рассказал, что пошло не так и почему вести ёлочный бизнес стало дороже.

Почему компания теряет прибыль

Интернет-магазин живых новогодних ёлок «Господин Ёлкин» в 2013 году запустили четверо друзей из Москвы. Они начинают переговоры с поставщиками и арендодателями в октябре, а в декабре без выходных принимают заказы и доставляют деревья на дом.

В декабре 2019 году компания выполнила 106 заказов, а в 2020-м — 4000. Они принесли интернет-магазину 15 млн рублей выручки и 4 млн рублей чистой прибыли. По прогнозам предпринимателей, в 2021 году выручка вырастет до 25 млн рублей, но прибыль останется прежней .

Это связано с тем, что основные расходы бизнеса за год увеличились с 8,2 до 11,7 млн рублей .

Закупка деревьев у поставщиков — с 4 млн рублей до 5,9 млн рублей.

Накладные расходы — спил, упаковка, доставка деревьев — с 1 млн до 1,7 млн рублей.

Упаковка, наклейки — с 400 тысяч рублей до 600 тысяч рублей.

Аренда складов — с 500 до 900 тысяч рублей.

Логистика по Москве и регионам — с 1 млн рублей до 1,3 млн рублей.

Зарплаты и питание персонала — с 1,3 до 2 млн рублей.

В следующем году предприниматели планируют сократить расходы на питание команды и упаковку растений.

В Москве всё против того, чтобы существовал ёлочный бизнес. Под строительство нового жилья сносят промзоны. Тех холодных складов, которые мы арендовали год назад, больше нет. Мы еле нашли новый склад, который подходит нам по размерам. В пандемию много рабочих из Узбекистана и Таджикистана уехали домой, а оставшиеся заняты на стройке. Из-за дефицита рабочих рук 12-часовая смена разнорабочего подорожала с 1900 рублей до 3100 рублей. Подорожали стройматериалы, из которых мы делаем конструкции для хранения деревьев на складе. В прошлом году мы на «Авито» нашли доски за 15 тысяч рублей, а в этом дешевле 30 тысяч ничего не было. Вадим Черников

Маркетплейсы активно развивают доставку, из-за чего в Москве тяжело найти свободных водителей и грузовики в аренду, говорит совладелец «Господина Ёлкина». Поэтому в 2021 году транспортные расходы компании в Москве выросли на 70-80% по сравнению с 2020-м.

Товарные агрегаторы дают возможность развиваться тем, кто только начинает свой бизнес, но продать на них что-либо можно только по минимальной цене. Из-за этого продавцы демпингуют и работают в убыток, отмечает Черников.

Магазин в «Цветном» универмаге

Команда делает ставку на собственный интернет-магазин и соцсети: ежегодно обновляет сайт и дополняет ассортимент. «Господин Ёлкин» тоже подключился к «Яндекс.Маркету» и Ozon, но воспринимает сотрудничество с ними как вспомогательный канал продаж.

Помимо этого, компания расширила оптовое направление. Теперь «Господин Ёлкин» поставляет онлайн-ритейлеру «Самокат» ели и пихты высотой 1,35 м, лапник, свечи и гирлянды в 15 городах России, включая Москву. Предприниматели решили заодно протестировать розничные продажи в одном из новых городов.

Магазины типа «Господина Ёлкина» через два-три года потеряют свою клиентскую базу, потому что физически не могут доставлять час в час, как агрегаторы. Мы решили, что можем и должны что-то делать с тем, что маркетплейсы захватывают рынок. Сперва мы арендовали на весь декабрь корнер в московском торговом центре «Цветной». Затем решили запустить розницу в другом городе и выбрали Нижний Новгород: из 15 городов нашего оптового контрагента он ближе всего к Москве и не такой большой, как Петербург. Вадим Черников

Что пошло не так

Деревья для розничных продаж предприниматели закупают у поставщиков, а для «Самоката» и нескольких ёлочных базаров выращивают сами в питомниках в Кирове и Перми. В 2021 году они нашли партнёров под Ижевском, которые поставляют пихтовый лапник только «Господину Ёлкину».

Для оптовых продаж в 2020 году компания вырастила 4000 хвойных, а в 2021 году — уже 7000 . Около 150 деревьев она продаёт владельцам ёлочных палаток. После вырубки деревья везут из питомников на фурах в Москву. На складе их распределяют на партии и отправляют в другие города.

В 13 регионах «Господин Ёлкин» должен доставить партию деревьев на центральный склад «Самоката», а в Нижнем Новгороде и Казани самостоятельно арендовать склад и развозить хвойные по дарксторам онлайн-ритейлера.

В октябре предприниматели начали искать в Нижнем Новгороде и Казани холодный склад площадью 30-40 м² и водителей.

Мы посчитали, что одному из нас уехать в Нижний Новгород и Казань, чтобы построить логистические процессы, будет нерентабельно. Поэтому стали писать своим друзьям и знакомым. В Казани примерно за три дня мы нашли партнёра, который владеет автосервисом и занимается логистическими услугами. Всё обсудили по телефону и даже не летали туда. Он сказал, что выделит одну машину с водителем и склад под наши деревья. Выполнил все договорённости, но запускать там розницу мы не стали — город далековато от Москвы, вдруг что случится. Вадим Черников

На складе в Нижнем Новгороде предприниматели планировали хранить деревья не только для онлайн-ритейлера, но и для продажи в розницу. Собирались запустить рекламу и принимать заказы от частных покупателей.

Знакомый помог им найти подрядчика, который в октябре согласился стать менеджером склада и открыл ИП. После этого партнёр Черникова выехал в Нижний Новгород подписать с ним договор.

Подрядчик должен был:

Арендовать склад.

Найти водителя.

Принять три партии товара раз в неделю.

Развозить товар по 35 адресам в течение 20 дней.

За выполненную работу компания должна была заплатить ему 120 тысяч рублей.

Мы задавали простые вопросы: как дела с поиском склада и водителя, всё ли окей, а человек отвечал в 3-4 часа утра следующего дня. Потом он озадачил нас вопросами, которые уже были оговорены с самого начала: «Мне нужно снять склад? А потом ёлки возить? 20 дней?». Наступила середина ноября, и мы спросили его, где склад. Он уверял, что снял его, но фотографии показать не может, потому что не в городе. Мы сказали: «Если есть какие-то проблемы — говори, давай мы поможем, разберёмся». Но он убеждал, что проблем нет. Вадим Черников

В конце ноября подрядчик всё-таки снял склад и прислал фотоотчёт. Дальше в заранее оговоренные даты предприниматели отправили к нему товар из Москвы. Он заявил, что его подставили, потому что не напомнили о поставке за неделю.

Выяснилось, что у исполнителя есть основная работа, которую он не смог совмещать с управлением складом. Вечером 2 декабря он предупредил, что прекращает работать с «Господином Ёлкиным» и подыскивает себе замену, а 3 декабря отказался возить деревья на точки «Самоката».

Из переписки с исполнителем

В итоге из своих обязанностей по договору подрядчик:

Арендовал склад.

Один раз принял товар.

Сам развёз половину в первый день, а во второй выехал в рейс и не завершил его.

Мы поменяли коней на переправе за сутки: обзвонили всех кандидатов, которые нам нравились чуть меньше — кто-то не очень дружелюбный, кто-то хуже с компьютером работает — и нашли человека. Он принял склад и спокойно развозит товар по 30 дарксторам. Мы неделю не понимали, успеем ли выполнить поставку, и стали настолько седыми и невыспавшимися, что отказались от запуска розницы. Запустимся, когда наладим все оптовые процессы.

Вадим Черников

Поставку «Самокату» фирма задержала на один день — по условиям контракта это допустимо, и «Господин Ёлкин» не должен платить неустойку. Но компания всё равно потеряла деньги: пришлось нанять грузоперевозчиков, чтобы они развезли остаток товара во второй день вместо подрядчика.

В итоге на склад, услуги водителя и бензин предприниматели потратили 120 тысяч рублей вместо запланированных 70 тысяч. Кроме того, компания заплатила около 30 тысяч рублей исполнителю, который отказался с ними работать, и должна 120 тысяч новому менеджеру склада.

Есть важная проблема, с которой мы с трудом справляемся — выключить доверие, включить формальное общение. Мы восемь лет строим бизнес на доверии. И это был первый случай, когда оно нас подвело.



Как бизнесмены мы совершили все ошибки, которые могли: решили довериться незнакомому человеку, не сделали нормальный тест-драйв, не предусмотрели заранее риски. Вадим Черников

«Господин Ёлкин» закладывал маржу 15% от партнёрства с «Самокатом», но на деле оно почти не приносит прибыли. Предприниматели утверждают, что продолжают работать с ритейлером, чтобы научиться в сжатые сроки настраивать все процессы: находить склады, водителей с машинами и работать с подрядчиками.

Как справляться с рисками в сезонном бизнесе

Предприниматели проанализировали ошибки и сделали вывод, что кому-то из них следовало поехать в Нижний Новгород, арендовать склад и на месте найти того, кто организует своевременную приёмку и доставку товара на точки «Самоката».

Деревья на складе

Арендодатели, грузоперевозчики, поставщики и водители спустя год повышают цены на свои услуги либо прекращают вести бизнес, поэтому «Господин Ёлкин» вынужден искать новых подрядчик каждый сезон. Из-за этого партнёры сталкиваются с человеческим фактором, который практически невозможно предвидеть.

Например, водитель вёз в Москву лапник из питомника под Ижевском и забыл карантинные сертификаты — они подтверждают, что дерево не заражено, и его можно перевозить по стране. Из-за этого шофёра задержали сотрудники МВД.

Предприниматели смогли договориться, чтобы партнёры из питомника доствили в полицию документы, но из-за оплошности водителя «Господин Ёлкин» получил товар на два дня позже.

Заменить фуру на полпути — слишком дорого: например, грузоперевозка из Москвы в Екатеринбург стоит 95 тысяч рублей с учётом зарплаты водителя. По договору грузоперевозчик обязан вернуть предпринимателям деньги за срыв сроков, но задержка водителя может привести к нарушению контракта с «Самокатом».