Снос промзон, маркетплейсы и подрядчики: магазин новогодних деревьев о рисках, которые могут остановить бизнес Статьи редакции
«Господин Ёлкин» не смог запустить розничные продажи за пределами Москвы и чуть не сорвал поставку деревьев «Самокату».
Компания «Господин Ёлкин» продаёт новогодние деревья и с 2019 года поставляет их сервису доставки «Самокат». Сначала она работала только с московским отделением, а в 2021 году стала доставлять ёлки, пихты и лапник в 15 городов, где работает онлайн-ритейлер.
В Нижнем Новгороде «Господин Ёлкин» нанял подрядчика, но тот не справился с задачей и чуть не сорвал поставку. Совладелец компании Вадим Черников рассказал, что пошло не так и почему вести ёлочный бизнес стало дороже.
Почему компания теряет прибыль
Интернет-магазин живых новогодних ёлок «Господин Ёлкин» в 2013 году запустили четверо друзей из Москвы. Они начинают переговоры с поставщиками и арендодателями в октябре, а в декабре без выходных принимают заказы и доставляют деревья на дом.
В декабре 2019 году компания выполнила 106 заказов, а в 2020-м — 4000. Они принесли интернет-магазину 15 млн рублей выручки и 4 млн рублей чистой прибыли. По прогнозам предпринимателей, в 2021 году выручка вырастет до 25 млн рублей, но прибыль останется прежней.
Это связано с тем, что основные расходы бизнеса за год увеличились с 8,2 до 11,7 млн рублей.
- Закупка деревьев у поставщиков — с 4 млн рублей до 5,9 млн рублей.
- Накладные расходы — спил, упаковка, доставка деревьев — с 1 млн до 1,7 млн рублей.
- Упаковка, наклейки — с 400 тысяч рублей до 600 тысяч рублей.
- Аренда складов — с 500 до 900 тысяч рублей.
- Логистика по Москве и регионам — с 1 млн рублей до 1,3 млн рублей.
- Зарплаты и питание персонала — с 1,3 до 2 млн рублей.
В следующем году предприниматели планируют сократить расходы на питание команды и упаковку растений.
Маркетплейсы активно развивают доставку, из-за чего в Москве тяжело найти свободных водителей и грузовики в аренду, говорит совладелец «Господина Ёлкина». Поэтому в 2021 году транспортные расходы компании в Москве выросли на 70-80% по сравнению с 2020-м.
Товарные агрегаторы дают возможность развиваться тем, кто только начинает свой бизнес, но продать на них что-либо можно только по минимальной цене. Из-за этого продавцы демпингуют и работают в убыток, отмечает Черников.
Команда делает ставку на собственный интернет-магазин и соцсети: ежегодно обновляет сайт и дополняет ассортимент. «Господин Ёлкин» тоже подключился к «Яндекс.Маркету» и Ozon, но воспринимает сотрудничество с ними как вспомогательный канал продаж.
Помимо этого, компания расширила оптовое направление. Теперь «Господин Ёлкин» поставляет онлайн-ритейлеру «Самокат» ели и пихты высотой 1,35 м, лапник, свечи и гирлянды в 15 городах России, включая Москву. Предприниматели решили заодно протестировать розничные продажи в одном из новых городов.
Что пошло не так
Деревья для розничных продаж предприниматели закупают у поставщиков, а для «Самоката» и нескольких ёлочных базаров выращивают сами в питомниках в Кирове и Перми. В 2021 году они нашли партнёров под Ижевском, которые поставляют пихтовый лапник только «Господину Ёлкину».
Для оптовых продаж в 2020 году компания вырастила 4000 хвойных, а в 2021 году — уже 7000. Около 150 деревьев она продаёт владельцам ёлочных палаток. После вырубки деревья везут из питомников на фурах в Москву. На складе их распределяют на партии и отправляют в другие города.
В 13 регионах «Господин Ёлкин» должен доставить партию деревьев на центральный склад «Самоката», а в Нижнем Новгороде и Казани самостоятельно арендовать склад и развозить хвойные по дарксторам онлайн-ритейлера.
В октябре предприниматели начали искать в Нижнем Новгороде и Казани холодный склад площадью 30-40 м² и водителей.
На складе в Нижнем Новгороде предприниматели планировали хранить деревья не только для онлайн-ритейлера, но и для продажи в розницу. Собирались запустить рекламу и принимать заказы от частных покупателей.
Знакомый помог им найти подрядчика, который в октябре согласился стать менеджером склада и открыл ИП. После этого партнёр Черникова выехал в Нижний Новгород подписать с ним договор.
Подрядчик должен был:
- Арендовать склад.
- Найти водителя.
- Принять три партии товара раз в неделю.
- Развозить товар по 35 адресам в течение 20 дней.
За выполненную работу компания должна была заплатить ему 120 тысяч рублей.
В конце ноября подрядчик всё-таки снял склад и прислал фотоотчёт. Дальше в заранее оговоренные даты предприниматели отправили к нему товар из Москвы. Он заявил, что его подставили, потому что не напомнили о поставке за неделю.
Выяснилось, что у исполнителя есть основная работа, которую он не смог совмещать с управлением складом. Вечером 2 декабря он предупредил, что прекращает работать с «Господином Ёлкиным» и подыскивает себе замену, а 3 декабря отказался возить деревья на точки «Самоката».
В итоге из своих обязанностей по договору подрядчик:
- Арендовал склад.
- Один раз принял товар.
- Сам развёз половину в первый день, а во второй выехал в рейс и не завершил его.
Поставку «Самокату» фирма задержала на один день — по условиям контракта это допустимо, и «Господин Ёлкин» не должен платить неустойку. Но компания всё равно потеряла деньги: пришлось нанять грузоперевозчиков, чтобы они развезли остаток товара во второй день вместо подрядчика.
В итоге на склад, услуги водителя и бензин предприниматели потратили 120 тысяч рублей вместо запланированных 70 тысяч. Кроме того, компания заплатила около 30 тысяч рублей исполнителю, который отказался с ними работать, и должна 120 тысяч новому менеджеру склада.
«Господин Ёлкин» закладывал маржу 15% от партнёрства с «Самокатом», но на деле оно почти не приносит прибыли. Предприниматели утверждают, что продолжают работать с ритейлером, чтобы научиться в сжатые сроки настраивать все процессы: находить склады, водителей с машинами и работать с подрядчиками.
Как справляться с рисками в сезонном бизнесе
Предприниматели проанализировали ошибки и сделали вывод, что кому-то из них следовало поехать в Нижний Новгород, арендовать склад и на месте найти того, кто организует своевременную приёмку и доставку товара на точки «Самоката».
Арендодатели, грузоперевозчики, поставщики и водители спустя год повышают цены на свои услуги либо прекращают вести бизнес, поэтому «Господин Ёлкин» вынужден искать новых подрядчик каждый сезон. Из-за этого партнёры сталкиваются с человеческим фактором, который практически невозможно предвидеть.
Например, водитель вёз в Москву лапник из питомника под Ижевском и забыл карантинные сертификаты — они подтверждают, что дерево не заражено, и его можно перевозить по стране. Из-за этого шофёра задержали сотрудники МВД.
Предприниматели смогли договориться, чтобы партнёры из питомника доствили в полицию документы, но из-за оплошности водителя «Господин Ёлкин» получил товар на два дня позже.
Заменить фуру на полпути — слишком дорого: например, грузоперевозка из Москвы в Екатеринбург стоит 95 тысяч рублей с учётом зарплаты водителя. По договору грузоперевозчик обязан вернуть предпринимателям деньги за срыв сроков, но задержка водителя может привести к нарушению контракта с «Самокатом».
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