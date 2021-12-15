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Торговля
Маша Цепелева

Книжная сеть «Республика» перешла под контроль казахстанского бизнесмена Игоря Дериглазова Статьи редакции

Новый владелец планирует расширить сеть, но может отказаться от бренда «Республика».

  • 100% лицензиата книжной сети ООО «ПроЛайф» перешли в управление к ООО «Интел-Руал». 99% принадлежат бизнесмену Игорю Дериглазову, а 1% — гендиректору «Пролайфа» Артему Кривенко, сообщает «Ъ». Сумму сделки стороны не раскрывают.
  • «Республика» была одной из крупнейших сетей книжных магазинов в России — в неё входило 40 магазинов. Сеть принадлежала Вадиму Дымову. В 2020 году большинство магазинов закрылось из-за финансовых проблем на фоне ограничений, оставшиеся перешли в управление «Пролайф», сообщает издание.
  • В апреле Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление сети о собственном банкротстве. Долг «Республики» составлял 802 млн рублей, из них группа «Эксмо-аст» требовала 158,1 млн рублей. Сейчас долг урегулирован.
  • Разрабатывается новая стратегия развития, чтобы «вернуть былое величие» сети, рассказала коммерческий директор «Республики» Наталья Яковлева. Новый владелец управляет восемью магазинами и сайтом, 1 февраля планирует открытие ещё одного магазина в Москве. Компания также рассматривает локации в Петербурге и Сочи. Решение, сохранить ли бренд «Республика», пока не принято.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Пролайф» в 2020 году составила 151,5 млн рублей, прибыль — 42,1 млн рублей.
  • Игорь Дериглазов и его брат Александр входят в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, по версии местного Forbes. Дериглазов управляет схожими по формату с «Республикой» сетями магазинов «Меломан», Marwin и Booking, в которых продаются книги, игрушки, бытовая электроника и другое.

#новость #республика

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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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13 комментариев
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Nail Almukhambetov

Marwin и Меломан просто шикарнейшие магазины. Это не про книги, а про досуг и уют в целом. Радует, что теперь и наши предприниматели расширяются за пределы страны)

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7
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Андрей Васнецов

Дерижопов

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–1
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Сергей Коро

Вырвиглазов - это кстати ведущий дизайнер РЖД

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3
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Павел

Заметно

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0
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Маджид Гаджиев

"Новый владелец планирует расширить сеть, но может отказаться от бренда «Республика».

Шок! В Казахстане отказываются от республики!

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Кобзон Хиггса

ООО «Султанат-М»

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3
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Маджид Гаджиев

Нурсултанат!

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3
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Pasha Pakhar

Переименуют в "Президентская республика".

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1
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Андрей Васнецов

.

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Клемент Бурдин

Надеюсь этот руководитель лучше😂

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Johnny Vorony

Booking
неплохо)

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Андрей Васнецов

.

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Andre Macareno

одной из крупнейших сетей книжных магазинов в России — в неё входило 40 магазинов
Как-то маловато для крупнейшего

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