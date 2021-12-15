Книжная сеть «Республика» перешла под контроль казахстанского бизнесмена Игоря Дериглазова Статьи редакции
Новый владелец планирует расширить сеть, но может отказаться от бренда «Республика».
- 100% лицензиата книжной сети ООО «ПроЛайф» перешли в управление к ООО «Интел-Руал». 99% принадлежат бизнесмену Игорю Дериглазову, а 1% — гендиректору «Пролайфа» Артему Кривенко, сообщает «Ъ». Сумму сделки стороны не раскрывают.
- «Республика» была одной из крупнейших сетей книжных магазинов в России — в неё входило 40 магазинов. Сеть принадлежала Вадиму Дымову. В 2020 году большинство магазинов закрылось из-за финансовых проблем на фоне ограничений, оставшиеся перешли в управление «Пролайф», сообщает издание.
- В апреле Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление сети о собственном банкротстве. Долг «Республики» составлял 802 млн рублей, из них группа «Эксмо-аст» требовала 158,1 млн рублей. Сейчас долг урегулирован.
- Разрабатывается новая стратегия развития, чтобы «вернуть былое величие» сети, рассказала коммерческий директор «Республики» Наталья Яковлева. Новый владелец управляет восемью магазинами и сайтом, 1 февраля планирует открытие ещё одного магазина в Москве. Компания также рассматривает локации в Петербурге и Сочи. Решение, сохранить ли бренд «Республика», пока не принято.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Пролайф» в 2020 году составила 151,5 млн рублей, прибыль — 42,1 млн рублей.
- Игорь Дериглазов и его брат Александр входят в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, по версии местного Forbes. Дериглазов управляет схожими по формату с «Республикой» сетями магазинов «Меломан», Marwin и Booking, в которых продаются книги, игрушки, бытовая электроника и другое.
Marwin и Меломан просто шикарнейшие магазины. Это не про книги, а про досуг и уют в целом. Радует, что теперь и наши предприниматели расширяются за пределы страны)
Дерижопов
Вырвиглазов - это кстати ведущий дизайнер РЖД
Заметно
"Новый владелец планирует расширить сеть, но может отказаться от бренда «Республика».
Шок! В Казахстане отказываются от республики!
ООО «Султанат-М»
Нурсултанат!
Переименуют в "Президентская республика".
Надеюсь этот руководитель лучше😂
Booking
неплохо)
одной из крупнейших сетей книжных магазинов в России — в неё входило 40 магазинов
Как-то маловато для крупнейшего
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