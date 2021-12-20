Маркетолог Любовь Чернышева основала проект «Живые ёлки напрокат» в 2016 году вместе с сыном Сергеем. Цели заработать денег не было, семья просто поддержала экологическую инициативу. Однако проект не стал убыточным и приносит около 50 тысяч рублей в сезон.

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Живые ёлки в горшках vk.com

Два года Чернышева жила в Европе и видела, что там популярна аренда живых ёлок. Её друзья ставили дома на Рождество растения в горшках из питомников, а после праздников возвращали обратно.

Любовь нашла специалистов по хвойникам из Польши и Германии. Они поделились с ней опытом бесплатно: как выращивать хвойные растения и ухаживать за ними. Позже Чернышова по объявлению в интернете нашла такого эксперта в Екатеринбурге.

Мы с семьёй никогда не покупали срубленные ёлки, иногда только лапник для запаха. Не хотели участвовать в ежегодной посленовогодней вакханалии «отнеси ёлку на помойку». Ставили искусственную, но от неё не было ощущения детского праздника, как от живой. Я часто задумывалась, как сделать так, чтобы на Новый год дома стояло живое дерево, которое будет расти дальше после праздника. Любовь Чернышева

В 2016 году семья запустила экопроект «Живые ёлки напрокат». Идея заключалась в том, чтобы выращивать пихты и ели в своём питомнике, сдавать растения в горшках в аренду на новогодние праздники, а затем возвращать обратно в грунт до следующего года. С 2019 года проектом управляет сын, а Любовь занимается продвижением.

Основная миссия проекта не коммерция, а сохранение живой природы. Есть понятие «экологичные действия» — это когда ты проявляешь ответственность и осознаёшь последствия своих решений. Выбираешь то, что не нарушает природную целостность. Этот принцип бережного отношения ко всему живому мы и транслируем. Любовь Чернышева

Жизненный цикл «ёлки напрокат»

Первые ёлки семье продал екатеринбургский специалист по хвойникам, с которым она консультировалась: 30 взрослых деревьев в горшках по 500–700 рублей за штуку, и их можно было сдавать в аренду в тот же год. Она не стала покупать молодые деревья, так как чтобы их вырастить, например до 1,5 м, требуется около 10 лет.

В первый год жизни ёлка вырастает в среднем на 3–4 см, рассказала Чернышова. В течение следующих 10–12 лет ежегодный прирост составляет 10–15 см. Затем растение увеличивает темпы роста: у 15–16-летнего дерева прибавка достигает 70–75 см в год.

Также семья купила саженцы в питомнике в Челябинске. Десять штук стоимостью 500–1500 рублей в зависимости от размера и типа растения. Это были ели, сосны и пихты ростом 40–50 см и возрастом около пяти лет.

Чтобы сдавать такие деревья в аренду, нужно вырастить их минимум до 1 м, говорит Чернышева. На это требуется три-четыре года. Однако процесс можно регулировать: ускорять специальными прикормками и замедлять с помощью прищипки или стрижки.

У Чернышевых уже была земля в собственности в Екатеринбурге, около 3 га, поэтому место под питомник покупать не пришлось. Саженцы нужно пересаживать в грунт, так как для них это естественная и комфортная среда, «подращивать» и формировать корневую систему в виде кома, чтобы не повредив корни переместить в горшок на сезон аренды. Корни ели растут в стороны, сосны — вглубь, и могут достигать нескольких метров в длину. Поэтому корневую систему деревьев специально подгибают и затягивают мешковиной.

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Пересаживать растения из грунта в горшок, в котором оно сдаётся в аренду, Чернышева начинает в начале ноября. Она и её команда отбирают самые здоровые растения, которые прошли адаптацию и смогут пережить временный переезд.

Затем она увозит их на склад. Её семья арендует помещение за 3500 рублей в месяц на весь зимний сезон. Там поддерживается специальный температурный режим: +5–8 °C. Это позволяет удержать растения в анабиозе, естественном сезонном процессе, при котором все жизненные соки дерева замирают на зиму, и подготовить к переезду в квартиры к временным хозяевам.

Ёлки, помещенные в горшки перед переездом vk.com

Ёлки команда сдаёт в аренду на новогодние каникулы — с 25 декабря по 10 января. Это оптимальное время, чтобы растение не успело выйти из анабиоза. Ели ёлка пробудет в тепле дольше двух с половиной недель, она может успеть выйти из анабиоза и погибнуть, так как пересадка в грунт возможна только весной.

В январе курьер забирает все растения и отвозит их обратно на склад до весны. Когда сходит снег, ёлки высаживают в грунт в питомнике: некоторые до следующего сезона, другие — насовсем. В аренду сдаются растения высотой от 1 м до 2 м, ёлки большего и меньшего размера могут не пережить пересадку и погибнуть. В среднем одно дерево можно использовать пять-шесть сезонов.

Ёлки, которые уже не подлежат аренде, остаются у Чернышевых в питомнике. Иногда их выкупают клиенты или знакомые семьи, чтобы высадить у себя на участке. За это нужно доплатить к стоимости аренды — 500 рублей за один метр растения. Любовь рассказывает, что в этом случае она консультирует покупателей по уходу за растениями и помогает с пересадкой, так как чувствует ответственность за каждое дерево, которое вырастили.

Некоторые клиенты выкупают ёлки и высаживают на своих участках, но, как правило, не больше 2-3 за сезон.

Вложения и прибыль

Первоначальные вложения для запуска в 2016 году составляли около 60 тысяч рублей. В них входила:

Покупка взрослых ёлок и саженцев.

Покупка горшков.

Аренда склада.

Покупка грунта и подкормки.

Ежегодные вложения составляют около 20 тысяч рублей — это расходники:

Новые горшки: деревья растут, нужны ёмкости литражом больше.

Грунт, подкормки.

Стрейч-плёнка для упаковки перед транспортировкой.

Аренда склада.

Оплата консультаций специалиста по хвойникам.

Бензин для доставки ёлок.

Зарплата курьерам.

Подарки постоянным клиентам: игрушки, гирлянды, набор новогоднего декора и другие.

Налоги — 6% с выручки.

В 2020 году Чернышевы закупили саженцы голубой ели, в дополнение к расходникам, это ещё 39 тысяч рублей вложений. Они пока растут и не сдаются в аренду до следующего года.

Саженцы голубых елей

К декабрю 2021 года в питомнике Чернышевых около 200 деревьев. За исключением новых голубых елей, все растения они купили в 2016 году при запуске проекта. Однако часть из них всё ещё подрастает и не сдаётся.

Стоимость аренды зависит от типа и высоты растения:

Ель, сосна — 1500 рублей за метр.

Пихта — 2000 рублей за метр.

Высота горшка не учитывается. К стоимости дерева прибавляется цена доставки туда и обратно — 600 рублей.

С каждого арендованного дерева семья получает примерно 1000 рублей. В 2016 году они сдали 30 ёлок и заработали 30 тысяч рублей, в 2020 году — 50 деревьев, это 50 тысяч рублей. В 2021 году планируют сдать столько же.

Мы понимаем, что можно получать на этом гораздо больше прибыли: сдавать дороже живые, сдавать искусственные, продавать их. Можно приехать в любой питомник, выкупить ёлки, которые готовятся под вырубку, либо заказать уже готовые для продажи деревья в горшках, например в Адыгее или в Карачаево-Черкесии. Однако что делать с теми растениями, которые продать не удастся, если заранее не позаботиться о месте для их высадки. Выкидывать? Мы не рассматриваем свой проект как бизнес ради денег. У сына магазин бытовых товаров, я зарабатываю как интернет-маркетолог. А экопроект — это наш вклад в мир и природу. Любовь Чернышева

Команда и клиенты

Семья юридически ведёт проект как индивидуальное предпринимательство. У Любови уже было ИП до идеи с «Живыми ёлками напрокат». Первыми клиентами в 2016 году стали друзья. Потом включилось сарафанное радио — тогда в аренду сдали около 30 ёлок.

Сайт Чернышевы делали при запуске проекта в 2016-м своими силами. Его хостинг стоит 600 рублей в год. Сторонних специалистов по продвижению семья не привлекает — этим Любовь занимается сама. Деньги не вкладывает, развивает органически: публикует в группах во «ВКонтакте» и Facebook новости, анонсы, фотографии, информацию о ёлках и Новом годе.

К 2021 году у проекта 50 постоянных клиентов. Основной трафик поступает с сайта и групп в соцсетях, на них подписаны около 500 человек.

Бизнес сезонный, говорит Чернышева, подготовку начинает в ноябре. До этого времени ёлки растут в естественных условиях в питомнике, и им не нужен особый уход. В начале зимы команда отбирает и готовит растения к аренде, фотографирует их и публикует снимки и видео на сайте и в соцсетях.

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Каждому дереву присваивается номер. Этот же номер дублируется на горшке. Забронировать ёлку можно через специальную форму на сайте или в соцсетях после предоплаты в 10%.

Нам было важно сделать стоимость аренды доступной и сопоставимой с ценой срубленных ёлок. Чтобы человек осознанно выбирал живую, заплатив столько же. За каждое дерево мы берём залог в размере 2000 рублей. Возвращаем его, если растение сдаётся после праздников без повреждений. Условия невозврата залога прописаны в договоре аренды. Деньги не возвращаем, если у дерева обломаны ветки, опалена хвоя, оно пересушено или залито. Вместе с ёлкой мы выдаём владельцам памятку по уходу. К сожалению, не все подходят к этому ответственно: ставят растения вблизи отопительных приборов, забывают поливать, а перед возвратом заливают его. Таким арендаторам мы можем отказать в услугах на следующий год или поднять залоговую сумму — это работает и заставляет относиться к ёлкам бережнее. Любовь Чернышева

25 декабря курьер развозит заказанные деревья и оформляет договоры аренды, а 10 января — проверяет состояние растений и забирает обратно.

К сезону 2021 года в команде экопроекта семь членов: Любовь с сыном, специалист по хвойникам, два курьера и три помощника, которые ухаживают за растениями в питомнике. Любовь объясняет, что держать штат на постоянной основе не имеет смысла из-за сезонности. Все члены команды — близкие люди, которые разделяют идею заботы о природе и помогают проекту безвозмездно.