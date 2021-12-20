Живые ёлки напрокат: сколько стоит реализовать экопроект и можно ли на нём заработать Статьи редакции
Маркетолог Любовь Чернышева основала проект «Живые ёлки напрокат» в 2016 году вместе с сыном Сергеем. Цели заработать денег не было, семья просто поддержала экологическую инициативу. Однако проект не стал убыточным и приносит около 50 тысяч рублей в сезон.
Два года Чернышева жила в Европе и видела, что там популярна аренда живых ёлок. Её друзья ставили дома на Рождество растения в горшках из питомников, а после праздников возвращали обратно.
Любовь нашла специалистов по хвойникам из Польши и Германии. Они поделились с ней опытом бесплатно: как выращивать хвойные растения и ухаживать за ними. Позже Чернышова по объявлению в интернете нашла такого эксперта в Екатеринбурге.
В 2016 году семья запустила экопроект «Живые ёлки напрокат». Идея заключалась в том, чтобы выращивать пихты и ели в своём питомнике, сдавать растения в горшках в аренду на новогодние праздники, а затем возвращать обратно в грунт до следующего года. С 2019 года проектом управляет сын, а Любовь занимается продвижением.
Жизненный цикл «ёлки напрокат»
Первые ёлки семье продал екатеринбургский специалист по хвойникам, с которым она консультировалась: 30 взрослых деревьев в горшках по 500–700 рублей за штуку, и их можно было сдавать в аренду в тот же год. Она не стала покупать молодые деревья, так как чтобы их вырастить, например до 1,5 м, требуется около 10 лет.
Также семья купила саженцы в питомнике в Челябинске. Десять штук стоимостью 500–1500 рублей в зависимости от размера и типа растения. Это были ели, сосны и пихты ростом 40–50 см и возрастом около пяти лет.
Чтобы сдавать такие деревья в аренду, нужно вырастить их минимум до 1 м, говорит Чернышева. На это требуется три-четыре года. Однако процесс можно регулировать: ускорять специальными прикормками и замедлять с помощью прищипки или стрижки.
У Чернышевых уже была земля в собственности в Екатеринбурге, около 3 га, поэтому место под питомник покупать не пришлось. Саженцы нужно пересаживать в грунт, так как для них это естественная и комфортная среда, «подращивать» и формировать корневую систему в виде кома, чтобы не повредив корни переместить в горшок на сезон аренды. Корни ели растут в стороны, сосны — вглубь, и могут достигать нескольких метров в длину. Поэтому корневую систему деревьев специально подгибают и затягивают мешковиной.
Пересаживать растения из грунта в горшок, в котором оно сдаётся в аренду, Чернышева начинает в начале ноября. Она и её команда отбирают самые здоровые растения, которые прошли адаптацию и смогут пережить временный переезд.
Затем она увозит их на склад. Её семья арендует помещение за 3500 рублей в месяц на весь зимний сезон. Там поддерживается специальный температурный режим: +5–8 °C. Это позволяет удержать растения в анабиозе, естественном сезонном процессе, при котором все жизненные соки дерева замирают на зиму, и подготовить к переезду в квартиры к временным хозяевам.
Ёлки команда сдаёт в аренду на новогодние каникулы — с 25 декабря по 10 января. Это оптимальное время, чтобы растение не успело выйти из анабиоза. Ели ёлка пробудет в тепле дольше двух с половиной недель, она может успеть выйти из анабиоза и погибнуть, так как пересадка в грунт возможна только весной.
В январе курьер забирает все растения и отвозит их обратно на склад до весны. Когда сходит снег, ёлки высаживают в грунт в питомнике: некоторые до следующего сезона, другие — насовсем. В аренду сдаются растения высотой от 1 м до 2 м, ёлки большего и меньшего размера могут не пережить пересадку и погибнуть. В среднем одно дерево можно использовать пять-шесть сезонов.
Ёлки, которые уже не подлежат аренде, остаются у Чернышевых в питомнике. Иногда их выкупают клиенты или знакомые семьи, чтобы высадить у себя на участке. За это нужно доплатить к стоимости аренды — 500 рублей за один метр растения. Любовь рассказывает, что в этом случае она консультирует покупателей по уходу за растениями и помогает с пересадкой, так как чувствует ответственность за каждое дерево, которое вырастили.
Некоторые клиенты выкупают ёлки и высаживают на своих участках, но, как правило, не больше 2-3 за сезон.
Вложения и прибыль
Первоначальные вложения для запуска в 2016 году составляли около 60 тысяч рублей. В них входила:
- Покупка взрослых ёлок и саженцев.
- Покупка горшков.
- Аренда склада.
- Покупка грунта и подкормки.
Ежегодные вложения составляют около 20 тысяч рублей — это расходники:
- Новые горшки: деревья растут, нужны ёмкости литражом больше.
- Грунт, подкормки.
- Стрейч-плёнка для упаковки перед транспортировкой.
- Аренда склада.
- Оплата консультаций специалиста по хвойникам.
- Бензин для доставки ёлок.
- Зарплата курьерам.
- Подарки постоянным клиентам: игрушки, гирлянды, набор новогоднего декора и другие.
- Налоги — 6% с выручки.
В 2020 году Чернышевы закупили саженцы голубой ели, в дополнение к расходникам, это ещё 39 тысяч рублей вложений. Они пока растут и не сдаются в аренду до следующего года.
К декабрю 2021 года в питомнике Чернышевых около 200 деревьев. За исключением новых голубых елей, все растения они купили в 2016 году при запуске проекта. Однако часть из них всё ещё подрастает и не сдаётся.
Стоимость аренды зависит от типа и высоты растения:
- Ель, сосна — 1500 рублей за метр.
- Пихта — 2000 рублей за метр.
Высота горшка не учитывается. К стоимости дерева прибавляется цена доставки туда и обратно — 600 рублей.
С каждого арендованного дерева семья получает примерно 1000 рублей. В 2016 году они сдали 30 ёлок и заработали 30 тысяч рублей, в 2020 году — 50 деревьев, это 50 тысяч рублей. В 2021 году планируют сдать столько же.
Команда и клиенты
Семья юридически ведёт проект как индивидуальное предпринимательство. У Любови уже было ИП до идеи с «Живыми ёлками напрокат». Первыми клиентами в 2016 году стали друзья. Потом включилось сарафанное радио — тогда в аренду сдали около 30 ёлок.
Сайт Чернышевы делали при запуске проекта в 2016-м своими силами. Его хостинг стоит 600 рублей в год. Сторонних специалистов по продвижению семья не привлекает — этим Любовь занимается сама. Деньги не вкладывает, развивает органически: публикует в группах во «ВКонтакте» и Facebook новости, анонсы, фотографии, информацию о ёлках и Новом годе.
К 2021 году у проекта 50 постоянных клиентов. Основной трафик поступает с сайта и групп в соцсетях, на них подписаны около 500 человек.
Бизнес сезонный, говорит Чернышева, подготовку начинает в ноябре. До этого времени ёлки растут в естественных условиях в питомнике, и им не нужен особый уход. В начале зимы команда отбирает и готовит растения к аренде, фотографирует их и публикует снимки и видео на сайте и в соцсетях.
Каждому дереву присваивается номер. Этот же номер дублируется на горшке. Забронировать ёлку можно через специальную форму на сайте или в соцсетях после предоплаты в 10%.
25 декабря курьер развозит заказанные деревья и оформляет договоры аренды, а 10 января — проверяет состояние растений и забирает обратно.
К сезону 2021 года в команде экопроекта семь членов: Любовь с сыном, специалист по хвойникам, два курьера и три помощника, которые ухаживают за растениями в питомнике. Любовь объясняет, что держать штат на постоянной основе не имеет смысла из-за сезонности. Все члены команды — близкие люди, которые разделяют идею заботы о природе и помогают проекту безвозмездно.
Чернышевы работают только в Екатеринбурге и области, однако получают заказы из Москвы, Сакнт-Петербурга, Тюмени, Перми, Краснодара и других регионов.
А почему не продаёте ёлки круглый год? Мало желающих?
Чтобы не зависеть от сезонного бизнеса, подумать о декоративных елей и туй, которые выращивают для помещений и балконов.
Опередили!
В данном случае нужно шире см на ЦА и предложить больше продуктов:
1. Декоративные деревья для пространств в квартирах и офисах.
2. Декоративные деревья в кадках для загородных резиденции. Я знаю северные города где на лето выставляют пальмы о_О а на зиму их убирают!
3. Вообще высадка деревьев в открытый грунт для загородных домов.
«Однако проект не стал убыточным и приносит около 50 тысяч рублей в сезон» — в этом вся горечь российского предпринимательства.
Вы думаете в зарубежном предпринимательстве по-другому? Когда в бизнесе появляется слово экология, то это беда любого бизнеса. Кроме кукловодов Гретты.
Бизнес, который приносит выручку ровно 1 раз в году, при этом требует вполне ощутимых усилий почти круглый год. Ну так себе занятие. Нечто вроде приюта для бездомных собак.
Отличная идея бизнеса, единственный минус - сезонная зависимость. А сколько тратите на рекламу своего бизнеса?
Они работают в статусе самозанятых и не всегда их доходы видны крупным банкам, считают в «Яндексе»
Маркетолог Любовь Чернышева основала проект «Живые ёлки напрокат» в 2016 году вместе с сыном Сергеем. Цели заработать денег не было, семья просто поддержала экологическую инициативу. Однако проект не стал убыточным и приносит около 50 тысяч рублей в сезон.
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