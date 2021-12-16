«Лента» купит сервис доставки продуктов «Утконос» за 20 млрд рублей Статьи редакции
Покупка позволит увеличить долю на онлайн-рынке, считают в компании.
- Компания купит 100% ООО «Новый Импульс-50» у «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова.
- Чтобы профинансировать покупку, «Лента» выпустит дополнительные акции и разместит путём закрытой подписки в пользу «Севергрупп». Остальные акционеры получат преимущественное право приобретения дополнительных акций. «Севергрупп» оплатит уставной капитал «Ленты» в размере 20 млрд рублей.
- Покупка позволит «Ленте» увеличить долю на онлайн-рынке за счёт дополнительной платформы по доставке продуктов, а также поможет компании конкурировать на онлайн-рынке Москвы в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум».
- У «Ленты» и «Утконоса» общий акционер. В 2019 году «Севергрупп» купила почти 42% «Ленты» за $729 млн, сейчас ей принадлежат 77,99% ритейлера.
- «Утконос», по собственным данным, на втором месте по обороту и на первом месте по среднему чеку среди сервисов доставки в России.
Лента и Уткопес и так принадлежат одному владельцу.
С самим собой проще договориться
Переложили из одного кармана в другой
Скорее из двух карманов переложили в один.
Вопрос только зачам? Может капитализацию надувают, может для какого-нибудь залога..
Fun fact: "Свое название магазин получил благодаря аббревиатуре УТК, что означает «универсальный терминал комплектовщика», который НОСЯТ, как рюкзак." (если что, то было в начале нулевых).
Все так. Плюс УТК подразумевал сканер штрихкодов который крепился с наружней стороны кисти. Чтобы освободить руки сборщика
Все переходит в "купи онлайн", торговые центры, магазины превратятся в автоматизированные пункты складирования, фасовки, доставки, с переходом на полную автоматизацию в будущем, с минимальным участием человека.
Не поспеваете за развитием человечности, Кеша
За бухлишком все равно надо в К&Б пилить.
Как все сложно тут. Лента покупает Утконоса, при этом их всех давно купила Севергрупп
"Продавцу принадлежит 100% уставного капитала компании «Новый Импульс-50», управляющей бизнесом «Утконоса». Продавец также является мажоритарным акционером «Ленты», владеющим 77,99% акций компании, что составляет 78,73% прав голоса"
Внутреннее перераспределение, короче.
На мой взгляд это очень ошибочное решение. Лента пытается захватить рынок путём покупок как недавно сделала с покупкой сети Билл в Москве. только покупать надо тогда кого-то крутого а утконос на мой взгляд давным-давно не лидер
Они просто перекладывают из кармана в карман
Ого-го!
Утконосик, прощай!
В Питере утконос работал лучше чем сейчас доставка Ленты.
Это как? Это же одно и то же
Я думаю хорошая сделка будет
Самый богатый человек России 😏
Худшая торговая сеть купила худшую доставку продуктов. Всё логично.
Худшая? Хотелось бы узнать топ 3 лучших торговых сетей уровня супер и гипер маркетов...
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отличная и технологичная сеть,особенно с форматом "у дома"
но дорогая
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