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Торговля
Nazigul Jusupova

«Лента» купит сервис доставки продуктов «Утконос» за 20 млрд рублей Статьи редакции

Покупка позволит увеличить долю на онлайн-рынке, считают в компании.

  • Компания купит 100% ООО «Новый Импульс-50» у «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова.
  • Чтобы профинансировать покупку, «Лента» выпустит дополнительные акции и разместит путём закрытой подписки в пользу «Севергрупп». Остальные акционеры получат преимущественное право приобретения дополнительных акций. «Севергрупп» оплатит уставной капитал «Ленты» в размере 20 млрд рублей.
  • Покупка позволит «Ленте» увеличить долю на онлайн-рынке за счёт дополнительной платформы по доставке продуктов, а также поможет компании конкурировать на онлайн-рынке Москвы в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум».
  • У «Ленты» и «Утконоса» общий акционер. В 2019 году «Севергрупп» купила почти 42% «Ленты» за $729 млн, сейчас ей принадлежат 77,99% ритейлера.
  • «Утконос», по собственным данным, на втором месте по обороту и на первом месте по среднему чеку среди сервисов доставки в России.

#новости #утконос #лента

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23 комментария
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Anton Chigaev

Лента и Уткопес и так принадлежат одному владельцу.

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7
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Владимир Шляпошников

С самим собой проще договориться

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Карфаген должен быть разрушен

Переложили из одного кармана в другой

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StepanCapusta

Скорее из двух карманов переложили в один.
Вопрос только зачам? Может капитализацию надувают, может для какого-нибудь залога..

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Oleg Arkhangelsky

Fun fact: "Свое название магазин получил благодаря аббревиатуре УТК, что означает «универсальный терминал комплектовщика», который НОСЯТ, как рюкзак." (если что, то было в начале нулевых).

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5
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Stanislav Petrov

Все так. Плюс УТК подразумевал сканер штрихкодов который крепился с наружней стороны кисти. Чтобы освободить руки сборщика

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Инокентий Смирнов

Все переходит в "купи онлайн", торговые центры, магазины превратятся в автоматизированные пункты складирования, фасовки, доставки, с переходом на полную автоматизацию в будущем, с минимальным участием человека.

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1
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KINCH

Не поспеваете за развитием человечности, Кеша

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Василий Степанофф

За бухлишком все равно надо в К&Б пилить.

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Dark Falcon

Как все сложно тут. Лента покупает Утконоса, при этом их всех давно купила Севергрупп

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Семен Переделкин

"Продавцу принадлежит 100% уставного капитала компании «Новый Импульс-50», управляющей бизнесом «Утконоса». Продавец также является мажоритарным акционером «Ленты», владеющим 77,99% акций компании, что составляет 78,73% прав голоса"

Внутреннее перераспределение, короче.

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Oleg Oleg

На мой взгляд это очень ошибочное решение. Лента пытается захватить рынок путём покупок как недавно сделала с покупкой сети Билл в Москве. только покупать надо тогда кого-то крутого а утконос на мой взгляд давным-давно не лидер

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Иван Шеметов

Они просто перекладывают из кармана в карман

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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Ого-го!

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Денис Ушаков

Утконосик, прощай!

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Павел Коврижных

В Питере утконос работал лучше чем сейчас доставка Ленты.

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Карфаген должен быть разрушен

Это как? Это же одно и то же

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Умар Эдгулов

Я думаю хорошая сделка будет

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Shoxruz Elboev

Самый богатый человек России 😏

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Andrew Lobachev

Худшая торговая сеть купила худшую доставку продуктов. Всё логично.

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Василий Степанофф

Худшая? Хотелось бы узнать топ 3 лучших торговых сетей уровня супер и гипер маркетов...
Ашан почти загнулся, Метро скатился, может быть ОКЕЙ или азбука вкуса с вареной картошечкой (облизнулся) за 600 рублей

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Aleksei Shtein

отличная и технологичная сеть,особенно с форматом "у дома"
но дорогая

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Рыбный единорожек88

По сравнению с Магнитом разве что

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