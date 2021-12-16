От пионера доставки продуктов в России до потери лидерства и продажи: краткая история ритейлера «Утконос» Статьи редакции
Начинал со «столов заказов», одним из первых отказался от офлайн-магазинов — и не справился с конкуренцией. Теперь ритейлера купит «Лента», но компания продолжит работать независимо.
«Утконос» — пионер доставки продуктов в России
Идея организовать «стол заказов» продуктов появилась у Сергея Разумова, исполнительного директора торгового дома «Эллит» и комиссионера по обслуживанию экспортно-импортных операций «Северстали», в 1999 году. Инвестором проекта стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.
Ритейлер зарегистрировал юрлицо «Новый импульс» в 2000 году, а первые офлайн-магазины — «столы заказов у дома» открыл в подмосковном Зеленограде в 2002-м.
Среди своих особенностей сам «Утконос» называл:
- Информационную систему, которая позволяла покупателям зарезервировать товары и рассчитать путь от каталога до стойки выдачи. Это позволяло экономить 15-20% стоимости продуктов.
- Универсальный терминал комплектовщика (УТК) — переносной компьютер, который позволяет сотруднику склада обрабатывать информацию о заинтересовавших покупателя товарах.
- Схему продаж: единый распределительный центр для нескольких магазинов, комплектация заказов, доставка и продажа.
В первые годы ритейлер ориентировался на разные слои покупателей. Они могли зарезервировать товары в самих магазинах по каталогу через терминалы самообслуживания или по телефону. Забрать их можно было в одном из «столов». На месте продавали лишь товары первой необходимости.
В 2005 году «Новый импульс» открыла распределительный центр в Южном Бутово. Тогда же правительство Москвы поддержало проект и обещало выделить во всех районах помещения для магазинов и складов с недорогой арендой.
Отказ от физических магазинов
Вести бизнес в помещениях, выделяемых столичными префектурами, оказалось нерентабельно, писало Retailer. Росли расходы на аренду, а компания получала штрафы из-за шума по жалобам местных жителей. В итоге к концу 2007 года у «Утконоса» было вместо 400 запланированных магазинов 160.
К 2006 году ритейлер закупил автопарк и запустил доставку продуктов на дом. Их доставляли на следующий день после оформления заказа. На следующий год запустился полноценный интернет-магазин.
В начале 2010-х «Утконос» стал ориентироваться на покупателей «среднего и выше среднего» ценового сегмента, сократил издержки на колл-центр и отказался от физической розницы. В компании поясняли, что это позволит снизить логистические и операционные расходы.
Это позволило «Утконосу» войти в тройку крупнейших интернет-компаний России после «Яндекса» и Mail.ru Group в рейтинге Forbes за 2012-2013 годы. В 2018-м выручка ритейлера составляла уже 10,2 млрд рублей — почти половину всего российского рынка доставки продуктов, оценивали аналитики Infoline.
Но вскоре ритейлер начал стремительно терять позиции из-за роста конкуренции на рынке, говорил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Активно стали развиваться доставка «Перекрёстка» и агрегаторы вроде Instamart (с 2019 года «СберМаркет») и iGooods.
По данным «Контур.Фокуса», выручка «Новый импульс-50» выросла с 8,3 млрд рублей на конец 2017 года до 14,6 млрд рублей на конец 2020-го. Убыток — с 752 млн рублей до 3,9 млрд рублей соответственно. Как писал Forbes, за двадцать лет «Утконос» так и не стал компанией, стабильно генерирующей прибыль.
По словам гендиректора Дэнни Перекальски, когда он пришёл в компанию в 2019 году, то прогнозировал получение первой прибыли к 2023 году. Но динамика продаж в пандемию ускорила этот прогноз примерно на погода.
Потеря лидерства на рынке онлайн-доставки
Весной 2020 года «Утконос» впервые за 13 лет уступил статус крупнейшей онлайн-доставки продуктов, по данным Data Insight. Первой по объёму оборота за месяц стала X5 Retail Group (сети «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель» и «Чижик»). После он потерял и второе место, уступив «СберМаркету».
Это произошло из-за консерватизма стратегии ритейлера на фоне пандемии и роста онлайн-ритейла, объяснял гендиректор Infoline Иван Федяков. Классической модели доставки сложно конкурировать с экспресс-сервисами, которые привозят продукты день в день.
Кроме того, компании нужно было раньше масштабироваться и выходить за пределы Москвы и области, полагал Федяков. В 2020 году «Утконос» вышел в Санкт-Петербург, но меньше чем через год передал доставку продуктов и склад «Ленте». Он также доставляет заказы в Калуге, Туле и Твери.
У «Ленты» и «Утконоса» общий акционер — сейчас «Севергрупп» Алексея Мордашова принадлежит 77,99% ритейлера. 16 декабря «Лента» объявила о покупке «Утконоса». Бренд продолжит работу в рамках текущей стратегии, пояснил ритейлер. У «Ленты» есть и собственная доставка продуктов.
По данным Infoline за январь-июнь 2021 года, «Утконос» занял восьмое место среди сервисов доставки продуктов с оборотом 9,5 млрд рублей, «Лента» — девятое с 3,6 млрд. Рейтинг учитывает агрегатор «СберМаркет» и сервисы экспресс-доставки «Самокат» и «Яндекс.Лавку».
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