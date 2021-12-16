Чаще всего они интересуются телемедициной, бытовыми услугами, онлайн-кинотеатрами и музыкальными сервисами.

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Аналитики сервиса «ЮMoney» (входит в экосистему «Сбера») изучили онлайн-платежи пользователей за январь-ноябрь 2021 года. По их данным, в 2021 году на 31% стало больше россиян, совершавших платежи в интернете, совокупное число покупок выросло на 28%, а обороты онлайн-площадок — на 40%.

Среди пользователей популярнее становится телемедицина, особенно онлайн-консультации с психологами, объявили в компании. В этой категории число оплаченных услуг за 11 месяцев 2021 года выросло на 140%, плательщиков — на 138%, обороты компаний из сферы — на 143%. Средний чек составил 3846 рублей. Сегмент растёт за счёт чёт медицинских консультаций, онлайн-продаж безрецептурных лекарств, приложений для мониторинга состояния здоровья

Растёт и сфера услуг по клинингу — в основном за счёт самозанятых и фриланса. Количество заказов выросло на 174%, число пользователей — на 125%, обороты интернет-компаний — на 74%, при этом средний чек снизился на 37%, до 1131 рубля.

Сервисы с фильмами, музыкой и другим цифровым контентом увеличили число платежей на 26%. Также продолжает расти спрос на спортивные товары и питание — их стали покупать чаще на 87% и 108% соответственно. Маркетплейсы увеличили оборот на 94% и число покупок — в 8,5 раза. Больше всего вырос оборот страховых компаний — в 9,1 раза.

Число b2b-платежей, совершённых через сервис «ЮKassa», увеличилось в 2,9 раза, средний чек вырос на 14%, до 39 877 рублей, а обороты — в 3,3 раза.

С начала 2021 года россияне стали чаще пользоваться сервисами бесконтактной оплаты — их доля выросла на с 13% до 19%. Самая большая доля по обороту у банковских карт — 69%. Ещё около 3% — электронные кошельки.