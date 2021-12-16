Уберизация металлообработки: что, почему и причем здесь «Северсталь»?

«Экономика по запросу», начавшаяся с такси и продолжившаяся в других сферах услуг (Airbnb, YouDo, многочисленные агрегаторы доставки), стремительно набирает обороты благодаря цифровым платформам. Металлурги тоже не остаются в стороне и выходят на новые рынки и в новые каналы, в том числе и цифровые. Как? Сейчас разберемся.