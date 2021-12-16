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Торговля
Маша Цепелева

Одна из крупнейших платформ для онлайн-магазинов Shopify запустила сервис для продажи NFT-предметов Статьи редакции

Через неё бренды могут создавать и продавать NFT в своих магазинах.

  • О запуске нового сервиса рассказал в Twitter президент Shopify Харли Финкельштейн.
Harley Finkelstein @harleyf
Creators and entrepreneurs everywhere are building powerful communities using NFTs. @Shopify we’re expanding what’s possible in commerce by making it easier to drop and sell NFTs and explore this new world of community commerce.
https://www.shopify.com/nft
Авторы и предприниматели во всем мире создают мощные сообщества, используя NFT. Shopify расширяет возможности коммерции и упрощает их выпуск и продажу.
  • Через сервис можно создавать NFT на блокчейнах Ethereum, Polygon, Near и Flow и принимать оплату через Shopify Payments, Shop Pay, криптовалютные шлюзы или банковские карты.
  • Компания предлагает брендам использовать NFT для доступа к закрытому контенту, музыкальным альбомам, билетам на мероприятия, уникальным товарам и другому. Владельцы получат сертификат подлинности.
  • В бета-тестировании могут участвовать бренды или создатели NFT-предметов из США. Для этого надо заполнить анкету на сайте.
  • Shopify — это платформа для создания онлайн-магазинов. По собственным данным, её сервисами пользуются больше 1,7 млн компаний в 175 странах мира.

#новость #nft #shopify

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8 комментариев
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Speed Racer

У меня проект на Shopify

Если для мелкого проекта - отлично
Если для чего-то серьёзного, лучше вложитесь в разработку, купив готовый шаблон на Инвато маркет и развернув его на своих серверах

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Илья Попов

Пока не интересно, но если что я записал ваш адрес.

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Андрей Породзинский

Я правильно понимаю, что если у меня есть картина довольно известного шестедисятника, то я могу её монетизировать не продавая саму картину с помощью этого или подобного сервиса?

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Рыбный единорожек88

«ШестИдЕсятника» только

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Рыбный единорожек88

Да. Осталось только найти лохов.

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Андрей Породзинский

Я так понимаю, что сервис как раз для этого

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Рыбный единорожек88

А вы шарите ;)

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Андрей Породзинский

Я очень стараюсь

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