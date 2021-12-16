Одна из крупнейших платформ для онлайн-магазинов Shopify запустила сервис для продажи NFT-предметов Статьи редакции
Через неё бренды могут создавать и продавать NFT в своих магазинах.
- О запуске нового сервиса рассказал в Twitter президент Shopify Харли Финкельштейн.
- Через сервис можно создавать NFT на блокчейнах Ethereum, Polygon, Near и Flow и принимать оплату через Shopify Payments, Shop Pay, криптовалютные шлюзы или банковские карты.
- Компания предлагает брендам использовать NFT для доступа к закрытому контенту, музыкальным альбомам, билетам на мероприятия, уникальным товарам и другому. Владельцы получат сертификат подлинности.
- В бета-тестировании могут участвовать бренды или создатели NFT-предметов из США. Для этого надо заполнить анкету на сайте.
- Shopify — это платформа для создания онлайн-магазинов. По собственным данным, её сервисами пользуются больше 1,7 млн компаний в 175 странах мира.
У меня проект на Shopify
Если для мелкого проекта - отлично
Если для чего-то серьёзного, лучше вложитесь в разработку, купив готовый шаблон на Инвато маркет и развернув его на своих серверах
Пока не интересно, но если что я записал ваш адрес.
Я правильно понимаю, что если у меня есть картина довольно известного шестедисятника, то я могу её монетизировать не продавая саму картину с помощью этого или подобного сервиса?
Я так понимаю, что сервис как раз для этого
Я очень стараюсь
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