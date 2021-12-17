«Яндекс.Маркет» запустит продажу товаров для бизнеса в 2022 году Статьи редакции
Сначала в Москве и Московской области.
- Клиенты могут выбрать товар и оформить заказ на отдельной витрине, объявили в компании.
- Юрлица и индивидуальные предприниматели смогут купить до 100 тысяч видов товаров со склада «Яндекса», включая канцелярские принадлежности, мебель для офиса, антисептики, косметические средства и стройматериалы.
- Все документы по закупкам заполняются онлайн. Первое время будет доступна оплата заказа переводом на расчётный счёт, в будущем «Яндекс» добавит и другие способы оплаты.
- С февраля 2022 года сервис начнёт работать в Москве и Московской области. В будущем компания планирует запустить его в других регионах.
- Компания привезет товар в течение одного-двух дней после оплаты со склада в Софьино в Подмосковье. После покупки заказчики могут вернуть часть расходов — до 20% НДС.
- Также компания планирует добавить быструю доставку, скидки и бонусы за покупки и консультации со специалистом.
А будет подписка плюс для бизнеса , чтобы продавать дороже или повышенный спрос на ручки для БЦ ?
>>> После покупки заказчики могут вернуть часть расходов — до 20% НДС
Этот пункт должен быть первым, всё остальное мелкие детали.
Кстати OZON (по сути такой же маркет плейс теперь) в этом плане красавчик, таки родили электронный документооборот, фильтр по НДС! в каталоге товаров и возможность возмещать НДС от юр лиц торгующих на его площадке – это бомба.
Этот пункт прописан в Налоговом кодексе РФ, где описывается механика самого НДС ))) на рынке это уже даже не baseline
Хорошая новость, как для покупателей, так и для продавцов.
Это даже не смешно... Я ещё понимаю не далёкие люди кот просто не знают где купить дешевле и без проблем, но как они хотят бизнес приручить где экономят каждый рубль и работают точно в срок без потери посылок, а иначе суд я вообще не понимаю...
Наконец-то б2б маркетплейс
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