Wildberries вышел на рынок Великобритании Статьи редакции
Это 19 страна, где маркетплейс запустил продажи, из них в девяти — за последний год.
- Жители Великобритании могут оформить заказы на отдельном сайте или в приложении Wildberries. Доступны 5,5 млн товаров от 164 тысяч брендов. Кроме одежды и обуви можно купить книги, электронику, товары для дома и другое.
- Доставлять заказы будут через международные или локальные курьерские службы.
- Великобритания стала 19 страной присутствия Wildberries. В 2021 году компания вышла на рынки США, Германии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы и Турции.
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Wildberries через год.
Хотите что-нибудь задекларировать?)
Отлично. Выучим, наконец, английский — от носителей из Приёмной.
Так продавцы с Садовода вышли на рынок Великобритании и эта стала 19 страной, где теперь они торгуют 🤷
🤣🤣🤣
I bought jeans on Wildberries and they turned out to be defective. What to do?
Странные они, открываются в стольких странах, но доля выручки вне РФ мизер...
По-моему, наоборот, ничего странного
А как они продают в нормальных странах - Фейки и реплику?
Крутые! Но странно, что домен не подготовили отдельный.
субдомен - это отдельный домен по-сути. зато сразу видно происхождение. видимо это им важно. да и .com и .co.uk заняты
так я про .ru и говорю, странно и непривычно.
но может есть резон.
будут ли новости из Англии о том, что русские запустили убийцу Asos?...
SHEIN данная новость напряжет или улыбнет?)
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