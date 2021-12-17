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Торговля
Маша Цепелева

Wildberries вышел на рынок Великобритании Статьи редакции

Это 19 страна, где маркетплейс запустил продажи, из них в девяти — за последний год.

  • Жители Великобритании могут оформить заказы на отдельном сайте или в приложении Wildberries. Доступны 5,5 млн товаров от 164 тысяч брендов. Кроме одежды и обуви можно купить книги, электронику, товары для дома и другое.
  • Доставлять заказы будут через международные или локальные курьерские службы.
  • Великобритания стала 19 страной присутствия Wildberries. В 2021 году компания вышла на рынки США, Германии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы и Турции.

#новость #wildberries

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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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18 комментариев
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MrMike3112 .

Спешите! Только первые 2 недели для всех покупателей из Королевства скидка 2% при оплате картой Мир.

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29
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Благополучный теркин30см
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7
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Airat Kafman

Wildberries через год.

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6
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Вероника Каримова

Хотите что-нибудь задекларировать?)

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3
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PCT URL

Отлично. Выучим, наконец, английский — от носителей из Приёмной.

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4
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MrMike3112 .

reddit.com/r/priyomnaya

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1
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Артём Малышев

Так продавцы с Садовода вышли на рынок Великобритании и эта стала 19 страной, где теперь они торгуют 🤷

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1
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Speed Racer

🤣🤣🤣

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Dark Falcon

I bought jeans on Wildberries and they turned out to be defective. What to do?

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1
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Леонид Бережной

Странные они, открываются в стольких странах, но доля выручки вне РФ мизер...

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1
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Олег

По-моему, наоборот, ничего странного

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Speed Racer

А как они продают в нормальных странах - Фейки и реплику?

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1
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Ware Wow

Крутые! Но странно, что домен не подготовили отдельный.

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Andreas Kraut

субдомен - это отдельный домен по-сути. зато сразу видно происхождение. видимо это им важно. да и .com и .co.uk заняты

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Ware Wow

так я про .ru и говорю, странно и непривычно.
но может есть резон.

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Андрей Прокофьев

будут ли новости из Англии о том, что русские запустили убийцу Asos?...

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Edward Dette

SHEIN данная новость напряжет или улыбнет?)

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Igor Shkarin

Садовод стал транснациональной корпорацией. Когда IPO?

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