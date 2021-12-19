В 2011 году она заключила партнёрство с госструктурой КНР. С виду чтобы продвигать культуру Поднебесной в США, а на деле — чтобы захватить китайский рынок электронных «читалок» и онлайн-торговли. О том, как Amazon потакала властям и что говорит теперь, — в пересказе Reuters.

{"id":336226} 185 просмотров

На китайской версии своего сайта компания Amazon хранила собрание речей и публикаций президента КНР Си Цзиньпина. Однако изречения политика не всегда получали на платформе лучшие оценки, поэтому местные власти потребовали запретить систему рейтингов и отзывов на территории страны.

Пользовательские оценки — одна из главных составляющих Amazon, но компании пришлось согласиться. Теперь раздел с комментариями под книгой «Си Цзиньпин о государственном управлении» отключён.

Об инциденте рассказало агентство Reuters, получив доступ к внутренним документам Amazon 2018 года. По его словам, эта история — лишь одна из множества попыток корпорации завоевать благосклонность Китая.

На одну из крупнейших торговых площадок в мире — КНР — Amazon вышла ещё в 2004 году, когда купила за $75 млн книжный онлайн-магазин Joyo.

Зачем Amazon заключила партнёрство с китайскими госструктурами

В документах Amazon признала, что основной инструмент коммунистической партии страны — «идеологический контроль и пропаганда», но давать ему оценку не стала. В конце концов она сама более десяти лет сотрудничает с госуправлением по делам печати, пишет Reuters.

Китайское национальное управление по делам печати и публикаций — регулирующий орган, который цензурирует публикации в КНР. Подчиняется он отделу пропаганды Центрального комитета Компартии Китая.

В 2011 году Amazon вместе с управлением запустила книжный подсайт China Books на своей англоязычной платформе. Компания хотела «подать сигнал властям» и даже обратила их внимание на то, что до China Books она ни разу не называла свои магазины в честь страны.

Фирма выставила на продажу более 90 тысяч публикаций — учебники китайского языка, кулинарные справочники, детские сказки. А ещё книги, которые поддерживали философию компартии:

Одни, например, восхваляют жизнь в районе Синьцзян, где угнетают уйгурский народ.

А другие рассказывают, как Китай во главе с компартией «героически противостоял пандемии», которая в КНР и началась.

Книги продавались не очень хорошо, поэтому особой выручки не принесли. Однако компания этого и не ждала и прежде всего хотела заручиться поддержкой КНР, чтобы продавать в стране свои электронные «читалки» Kindle, продвигать облачные разработки AWS и развивать онлайн-торговлю.

Книга «Си Цзиньпин о государственном управлении» Asia Society

Усилия окупились, пишет Reuters. В октябре 2012 года правительство КНР присвоило China Books звание ключевого проекта, который продвигает китайскую культуру за пределами страны. И уже в конце года Amazon смогла продавать в Китае другие свои электронные книги, а также устройства Kindle.

К концу 2017-го на КНР приходилось более 40% объёма продаж «читалок».

В 2013 году Amazon стала продавать в Китае свои облачные услуги. Тогда соответствующих регулирующих законов в стране не было, но в 2016 году власти обязали зарубежных провайдеров получить лицензию на работу. Правда, сделать это могли только местные фирмы.

Amazon пошла на непривычный для себя шаг, пишет Reuters: позволила китайцам участвовать в управлении — проверять и удалять незаконный китайский контент, а также собирать и распоряжаться пользовательскими данными.

Впрочем, это не спасло её от давления. В феврале 2018 года министерство общественной безопасности Китая потребовало заблокировать американский сайт, принадлежащий китайскому диссиденту Го Вэньгую. Amazon отказалась, но вынудила Вэньгуя «совершить действие, которое раскрыло его IP-адрес». Полученные данные она передала министерству.

Amazon подтвердила, что получала подобный запрос от китайских властей, но сказала, что никакой информации не предоставляла. И ещё в 2018 году отметила, что Китай не должен вмешиваться в дела фирмы за рубежом.

В 2021 году облачный бизнес Amazon в Китае продолжает расти, пишет Reuters. Продавать свои сервисы правительству она не может, но зато сумела привлечь других игроков: разработчика соцсети Tiktok ByteDance, производителя систем видеонаблюдения Hikvision, а также Nike, Samsung и Philips.

Как Amazon противостоит китайской цензуре

Со временем Amazon стала получать всё больше запросов от китайских властей стереть с сайтов нежелательный контент — в основном политического толка.

В 2018 году администрация киберпространства КНР попросила компанию удалить ссылку на фильм «Удивительный Китай» с сайта о кинематографе IMDb. Картина показывала успехи, которых стране удалось добиться благодаря президенту Си Цзиньпину, но пользователи сайта открыто его критиковали — называли «мусором» и «жалкой пропагандой».

Amazon не стала удалять ссылки на IMDb, но часть негативных отзывов «почистила», пишет Reuters. Правда, в беседе с агентством сказала, что удалила лишь те комментарии, которые нарушали правила платформы и не относились к фильму.

Компания в целом уклончиво отвечает на любые вопросы о цензуре и пропаганде в авторитарном Китае, говорит издание. Сперва заявляет, что поддерживает свободу слова и самовыражения — даже если та может кому-то не угодить. И в демократических государствах она не раз пыталась обойти постановления регуляторов, пускай и отрицает это:

В Индии фальсифицировала поисковую выдачу, чтобы продвинуть свои бренды.

В США пренебрегала сохранностью пользовательских данных.

