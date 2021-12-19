Уважение к цензуре: на что пошла Amazon ради китайского рынка книг и облачных сервисов Статьи редакции
В 2011 году она заключила партнёрство с госструктурой КНР. С виду чтобы продвигать культуру Поднебесной в США, а на деле — чтобы захватить китайский рынок электронных «читалок» и онлайн-торговли. О том, как Amazon потакала властям и что говорит теперь, — в пересказе Reuters.
На китайской версии своего сайта компания Amazon хранила собрание речей и публикаций президента КНР Си Цзиньпина. Однако изречения политика не всегда получали на платформе лучшие оценки, поэтому местные власти потребовали запретить систему рейтингов и отзывов на территории страны.
Пользовательские оценки — одна из главных составляющих Amazon, но компании пришлось согласиться. Теперь раздел с комментариями под книгой «Си Цзиньпин о государственном управлении» отключён.
Об инциденте рассказало агентство Reuters, получив доступ к внутренним документам Amazon 2018 года. По его словам, эта история — лишь одна из множества попыток корпорации завоевать благосклонность Китая.
Зачем Amazon заключила партнёрство с китайскими госструктурами
В документах Amazon признала, что основной инструмент коммунистической партии страны — «идеологический контроль и пропаганда», но давать ему оценку не стала. В конце концов она сама более десяти лет сотрудничает с госуправлением по делам печати, пишет Reuters.
В 2011 году Amazon вместе с управлением запустила книжный подсайт China Books на своей англоязычной платформе. Компания хотела «подать сигнал властям» и даже обратила их внимание на то, что до China Books она ни разу не называла свои магазины в честь страны.
Фирма выставила на продажу более 90 тысяч публикаций — учебники китайского языка, кулинарные справочники, детские сказки. А ещё книги, которые поддерживали философию компартии:
- Одни, например, восхваляют жизнь в районе Синьцзян, где угнетают уйгурский народ.
- А другие рассказывают, как Китай во главе с компартией «героически противостоял пандемии», которая в КНР и началась.
Книги продавались не очень хорошо, поэтому особой выручки не принесли. Однако компания этого и не ждала и прежде всего хотела заручиться поддержкой КНР, чтобы продавать в стране свои электронные «читалки» Kindle, продвигать облачные разработки AWS и развивать онлайн-торговлю.
Усилия окупились, пишет Reuters. В октябре 2012 года правительство КНР присвоило China Books звание ключевого проекта, который продвигает китайскую культуру за пределами страны. И уже в конце года Amazon смогла продавать в Китае другие свои электронные книги, а также устройства Kindle.
В 2013 году Amazon стала продавать в Китае свои облачные услуги. Тогда соответствующих регулирующих законов в стране не было, но в 2016 году власти обязали зарубежных провайдеров получить лицензию на работу. Правда, сделать это могли только местные фирмы.
Amazon пошла на непривычный для себя шаг, пишет Reuters: позволила китайцам участвовать в управлении — проверять и удалять незаконный китайский контент, а также собирать и распоряжаться пользовательскими данными.
Впрочем, это не спасло её от давления. В феврале 2018 года министерство общественной безопасности Китая потребовало заблокировать американский сайт, принадлежащий китайскому диссиденту Го Вэньгую. Amazon отказалась, но вынудила Вэньгуя «совершить действие, которое раскрыло его IP-адрес». Полученные данные она передала министерству.
В 2021 году облачный бизнес Amazon в Китае продолжает расти, пишет Reuters. Продавать свои сервисы правительству она не может, но зато сумела привлечь других игроков: разработчика соцсети Tiktok ByteDance, производителя систем видеонаблюдения Hikvision, а также Nike, Samsung и Philips.
Как Amazon противостоит китайской цензуре
Со временем Amazon стала получать всё больше запросов от китайских властей стереть с сайтов нежелательный контент — в основном политического толка.
В 2018 году администрация киберпространства КНР попросила компанию удалить ссылку на фильм «Удивительный Китай» с сайта о кинематографе IMDb. Картина показывала успехи, которых стране удалось добиться благодаря президенту Си Цзиньпину, но пользователи сайта открыто его критиковали — называли «мусором» и «жалкой пропагандой».
Amazon не стала удалять ссылки на IMDb, но часть негативных отзывов «почистила», пишет Reuters. Правда, в беседе с агентством сказала, что удалила лишь те комментарии, которые нарушали правила платформы и не относились к фильму.
Компания в целом уклончиво отвечает на любые вопросы о цензуре и пропаганде в авторитарном Китае, говорит издание. Сперва заявляет, что поддерживает свободу слова и самовыражения — даже если та может кому-то не угодить. И в демократических государствах она не раз пыталась обойти постановления регуляторов, пускай и отрицает это:
- В Индии фальсифицировала поисковую выдачу, чтобы продвинуть свои бренды.
- В США пренебрегала сохранностью пользовательских данных.
При этом Amazon отмечает, что привыкла следовать законам рынка, на который выходит. Возможно, именно эта позиция помогла компании укрепить позиции в Китае, поскольку многие другие фирмы — например, Yahoo и LinkedIn — частично или полностью уходят из КНР, не сумев найти компромиссы с регуляторами.
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В 2011 году она заключила партнёрство с госструктурой КНР. С виду чтобы продвигать культуру Поднебесной в США, а на деле — чтобы захватить китайский рынок электронных «читалок» и онлайн-торговли. О том, как Amazon потакала властям и что говорит теперь, — в пересказе Reuters.
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