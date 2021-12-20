«Сбер Еаптека» запустит продажу товаров под собственной торговой маркой и начнёт с генетических тестов Статьи редакции
В пакет входит тест на выявление генетических заболеваний и консультация врача.
- Тесты будут производиться в Национальном центре генетических исследований (НЦГИ) — это первый продукт сервиса под собственной маркой, пишет «Коммерсантъ».
- Стороны не раскрывают условия сотрудничества. Стоимость тестирования составляет от 2,9 тысяч рублей. Тесты позволяют выявлять заболевания, наследственные предрасположенности к ним и получать рекомендации от врачей-генетиков по питанию, приему лекарств и БАДов. Полный пакет предполагает оценку здоровья по 55 разным генам.
- В «Сбер Еаптеке» отметили, в будущем планируют добавить информацию о результатах теста в свой сервис.
- Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что примеров успешного продвижения генетических тестов в России пока не было, и сомневаются, что тесты будут популярны на фоне «низкой склонности россиян к профилактике заболеваний». Но, по их словам, «при правильном продвижении» у тестов будут свои потребители.
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Пойду бутер с вареной колбасой сделаю, пока все борються за мое очко с неистовой остервенелостью
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В пакет входит тест на выявление генетических заболеваний и консультация врача.
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