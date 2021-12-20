Как использовать интеллектуальные чат-боты для сферы страхования

Чат-бот ответит на вопросы, расскажет о продукте, проведет по всему процессу регистрации и создаст атмосферу прозрачности. Он мгновенно проконсультирует клиента о том, какие полисы предоставляет компания, расскажет о преимуществах, ценах и многом другом. Чат-бот может не только предоставлять информацию о страховке, но и быть своего рода…