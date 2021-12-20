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Торговля
Nazigul Jusupova

«Сбер Еаптека» запустит продажу товаров под собственной торговой маркой и начнёт с генетических тестов Статьи редакции

В пакет входит тест на выявление генетических заболеваний и консультация врача.

  • Тесты будут производиться в Национальном центре генетических исследований (НЦГИ) — это первый продукт сервиса под собственной маркой, пишет «Коммерсантъ».
  • Стороны не раскрывают условия сотрудничества. Стоимость тестирования составляет от 2,9 тысяч рублей. Тесты позволяют выявлять заболевания, наследственные предрасположенности к ним и получать рекомендации от врачей-генетиков по питанию, приему лекарств и БАДов. Полный пакет предполагает оценку здоровья по 55 разным генам.
  • В «Сбер Еаптеке» отметили, в будущем планируют добавить информацию о результатах теста в свой сервис.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что примеров успешного продвижения генетических тестов в России пока не было, и сомневаются, что тесты будут популярны на фоне «низкой склонности россиян к профилактике заболеваний». Но, по их словам, «при правильном продвижении» у тестов будут свои потребители.

#новости #сбереаптека

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Ничтожный микроскоп

Останется сравнить цену на тест произведённый НЦГИ под собственной маркой, и под маркой сбера ))

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Александр

Рынок БАДов увеличиться

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Агнец невинный

СберБАД

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Дмитрий Коннов

Рынок предотвращения заболеваний на ранних стадиях в РФ практически пуст, в основном лечат от уже свершившегося факта. Не паханное поле.

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Александр Привалов

Скорее, НЕ лечат, а просто диагностируют "что ж вы, батенька, раньше не пришли". А рынка нет - потому что и медицины, в общем-то, нет за пределами МО и СПб.

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Ничтожный микроскоп

я считаю это правильно , сможем узнать быстро и недорого информацию , и это поможет профилактике заболеваний

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Александр Привалов

Судя по основателям (Сбер и ко), технологии производства были выкуплены за 100 лярдов у Теранос

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Агнец невинный

90% болячек от бухла курения и недосыпа, генетические отклонения 1 на миллион, но призыв бросить курить не продаш а генетический тест можно втюхивать даж тем кому они не нужны просто под фактором страха

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Stas Kokin

Пойду бутер с вареной колбасой сделаю, пока все борються за мое очко с неистовой остервенелостью

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Семен Переделкин

Какая у тебя интересная жизнь.

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Артём Степанов

Если эту тему будут на коррупционной составляющей вывозить получится как всегда! Даже не сомневайтесь!

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