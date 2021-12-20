Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке Почты России
Торговля
Валерия Козлова

IKEA откроет в России первый центр заказов — в нём можно посмотреть товары перед покупкой онлайн Статьи редакции

Он откроется в начале 2022 года.

  • Центр откроется в Саратове в ТРЦ «Тау Галерея», пишет ТАСС. Его площадь — около 100 м²
  • В центре заказов посетители смогут изучить товары и получить консультацию сотрудников перед заказом на сайте. Основной акцент будет сделан на мебели, потому что её трудно подобрать онлайн.
  • Россия стала одной из первых стран, где IKEA тестирует новый формат магазинов. Компания планирует открыть ещё около 10 центров заказов в стране. Развитие такого формата точек продаж будет зависеть от тестового периода, который продлится до середины 2022 года.
  • Магазины IKEA открываются в составе торговых центров «Мега». Сейчас работают 14 таких комплексов, три магазина формата IKEA «Сити» в Москве, а также восемь студий IKEA: три в Москве, четыре в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени.

#ikea

21 просмотров
0
Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
Читать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Право
Nazigul Jusupova
Сооснователь Group-IB Илья Сачков год назад записал видео на случай своего ареста или смерти — Forbes Статьи редакции

Предприниматель обвиняется в госизмене, он будет находиться под арестом до 28 февраля 2022 года.

32
9
hh.ru
State of DevOps 2021 — исследование Экспресс 42, hh.ru и OTUS Онлайн-образование

В 2021 году компания Экспресс 42 совместно c hh.ru и OTUS Онлайн-образование провели исследование состояния DevOps в России. Это второе исследование, оно позволило нам отследить динамику изменений по сравнению с прошлым годом, получить еще больше полезных данных, а также рассмотреть состояние отрасли с разных позиций.

0
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Торговля
Nazigul Jusupova
«Сбер Еаптека» запустит продажу товаров под собственной торговой маркой и начнёт с генетических тестов Статьи редакции

В пакет входит тест на выявление генетических заболеваний и консультация врача.

39
7
Маркетинг
Irina Burenina
Топ 7 ошибок в работе с блогерами

Меня зовут Ирина Буренина, я работаю в коммуникационном агентстве 2L. Моя специализация — работа с блогерами. В прошлой своей статье на vc.ru я рассказала о том, как выбрать блогера для проекта. Сегодня продолжу тему и расскажу о типичных ошибках, которые допускают при работе с ними.

3
4
Трибуна
zapal.agency
Что подарить на Новый год? Сделали генератор подарков для друзей и коллег
0
7
Talkbank
Как использовать интеллектуальные чат-боты для сферы страхования

Чат-бот ответит на вопросы, расскажет о продукте, проведет по всему процессу регистрации и создаст атмосферу прозрачности. Он мгновенно проконсультирует клиента о том, какие полисы предоставляет компания, расскажет о преимуществах, ценах и многом другом. Чат-бот может не только предоставлять информацию о страховке, но и быть своего рода…

0
0
Торговля
Юлия Бородич
Живые ёлки напрокат: сколько стоит реализовать экопроект и можно ли на нём заработать Статьи редакции

Маркетолог Любовь Чернышева основала проект «Живые ёлки напрокат» в 2016 году вместе с сыном Сергеем. Цели заработать денег не было, семья решила создать собственный экологический проект. Однако он не стал убыточным и приносит около 50 тысяч рублей в сезон.

Живые ёлки в горшках vk.com
14
19
Личный опыт
Иван Замятин
Поработать за «логотип в портфолио» или отказать? Как крупные компании обесценивают чужое время

«Будет очень глупо не предоставить бесплатный доступ, чтобы потом добавить наш логотип к себе в клиенты»

0
Сервисы
Nazigul Jusupova
Сервис для планирования маршрутов доставки «Яндекс.Маршрутизация» начал работать в Турции Статьи редакции

Его уже подключил турецкий онлайн-супермаркет Istegelsin.

3
13
Московский инновационный кластер
Венчурных инвесторов собрали в клуб

Каждый профи на венчурном рынке знает, что сообществу инновационных предпринимателей не хватает «связности» - инвесторы и разработчики заинтересованы друг в друге, но часто тратят месяцы на поиск подходящих партнеров. Московский инновационный кластер, Сбер и Angelsdeck предложили вариант решения проблемы – так появился новый венчурный клуб…

0
0
PayBox.money
Как вашему сайту зарабатывать больше
0
0
Больше статей
null