IKEA откроет в России первый центр заказов — в нём можно посмотреть товары перед покупкой онлайн Статьи редакции
Он откроется в начале 2022 года.
- Центр откроется в Саратове в ТРЦ «Тау Галерея», пишет ТАСС. Его площадь — около 100 м²
- В центре заказов посетители смогут изучить товары и получить консультацию сотрудников перед заказом на сайте. Основной акцент будет сделан на мебели, потому что её трудно подобрать онлайн.
- Россия стала одной из первых стран, где IKEA тестирует новый формат магазинов. Компания планирует открыть ещё около 10 центров заказов в стране. Развитие такого формата точек продаж будет зависеть от тестового периода, который продлится до середины 2022 года.
- Магазины IKEA открываются в составе торговых центров «Мега». Сейчас работают 14 таких комплексов, три магазина формата IKEA «Сити» в Москве, а также восемь студий IKEA: три в Москве, четыре в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени.
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