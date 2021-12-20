IKEA откроет в России первый центр заказов — в нём можно задать вопросы перед онлайн-покупкой Статьи редакции
Он откроется в начале 2022 года.
- Центр откроется в Саратове в ТРЦ «Тау Галерея», пишет ТАСС. Его площадь — около 100 м²
- В центре заказов посетители смогут изучить товары и получить консультацию сотрудников перед заказом на сайте. Основной акцент будет сделан на мебели, потому что её трудно подобрать онлайн.
- Россия стала одной из первых стран, где IKEA тестирует новый формат магазинов. Компания планирует открыть ещё около 10 центров заказов в стране. Развитие такого формата точек продаж будет зависеть от тестового периода, который продлится до середины 2022 года.
- Магазины IKEA открываются в составе торговых центров «Мега». Сейчас работают 14 таких комплексов, три магазина формата IKEA «Сити» в Москве, а также восемь студий IKEA: три в Москве, четыре в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени.
лучше бы доставку товаров нормальную организовали
Что они покажут на 100 м² ? кухню одну с сортиром?
Себестоимость услуги — это сумма расходов на ее оказание. Она влияет на прибыль и рентабельность компании, позволяет правильно назначить цены на услуги.
Предприниматель обвиняется в госизмене, он будет находиться под арестом до 28 февраля 2022 года.
Если ваша компания еще не интегрировала технологию VDI в «фундамент» бизнеса (или выбрала другое решение), в этой статье расскажем, как поэтапно и без дополнительной нагрузки на команду организовать постоянный, гибкий, гибридный формат работы — не просто удаленку!
В 2021 году компания Экспресс 42 совместно c hh.ru и OTUS Онлайн-образование провели исследование состояния DevOps в России. Это второе исследование, оно позволило нам отследить динамику изменений по сравнению с прошлым годом, получить еще больше полезных данных, а также рассмотреть состояние отрасли с разных позиций.
Захотел сделать простую вещь - поставить запрет на перевыпуск SIM карты своего номера по доверенности. В чате мобильного предложения (скрин имеется если что) оператор Артем сообщил, что я могу обратиться в любой салон МТС, получить бланк заявления о подобном запрете и оформить.
Пошел в салон (на здоровый район с населением свыше 160.000) - всего…
Каждый профи на венчурном рынке знает, что сообществу инновационных предпринимателей не хватает «связности» - инвесторы и разработчики заинтересованы друг в друге, но часто тратят месяцы на поиск подходящих партнеров. Московский инновационный кластер, Сбер и Angelsdeck предложили вариант решения проблемы – так появился новый венчурный клуб…
Маркетолог Любовь Чернышева основала проект «Живые ёлки напрокат» в 2016 году вместе с сыном Сергеем. Цели заработать денег не было, семья решила создать собственный экологический проект. Однако он не стал убыточным и приносит около 50 тысяч рублей в сезон.
Президент РФ поручил предоставить доступ организациям, разрабатывающим технологические решения с применением искусственного интеллекта, к наборам обезличенных данных.