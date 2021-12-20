Руководство по «вечной удаленке»: как VDI стал стандартом для бизнеса

Если ваша компания еще не интегрировала технологию VDI в «фундамент» бизнеса (или выбрала другое решение), в этой статье расскажем, как поэтапно и без дополнительной нагрузки на команду организовать постоянный, гибкий, гибридный формат работы — не просто удаленку!