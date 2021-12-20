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Торговля
Валерия Козлова

IKEA откроет в России первый центр заказов — в нём можно задать вопросы перед онлайн-покупкой Статьи редакции

Он откроется в начале 2022 года.

  • Центр откроется в Саратове в ТРЦ «Тау Галерея», пишет ТАСС. Его площадь — около 100 м²
  • В центре заказов посетители смогут изучить товары и получить консультацию сотрудников перед заказом на сайте. Основной акцент будет сделан на мебели, потому что её трудно подобрать онлайн.
  • Россия стала одной из первых стран, где IKEA тестирует новый формат магазинов. Компания планирует открыть ещё около 10 центров заказов в стране. Развитие такого формата точек продаж будет зависеть от тестового периода, который продлится до середины 2022 года.
  • Магазины IKEA открываются в составе торговых центров «Мега». Сейчас работают 14 таких комплексов, три магазина формата IKEA «Сити» в Москве, а также восемь студий IKEA: три в Москве, четыре в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени.

#ikea

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Artem Tsarevsky

лучше бы доставку товаров нормальную организовали

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Aleksei Shtein

Что они покажут на 100 м² ? кухню одну с сортиром?

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