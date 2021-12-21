СберМегаМаркет и разбитый товар

Добрый день. Явлюсь сотрудником Сбера, но этот сервис это просто ужас. Если не бонусы спасибо, то может и не попробовал им пользоваться, но самое страшное в покупке в СберМегаМаркете это вы заранее должны быть готовы к тому, что берёте кота в мешке!!! По правилам магазина вам ЗАПРЕЩЕНО при курьере вскрыть упаковку и проверить товар!!!

Либо берете…