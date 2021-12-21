Ozon запустил доставку продуктов для гостиниц, ресторанов и кафе в течение двух часов Статьи редакции
Сервис будет интересен для малого и среднего бизнеса, считают эксперты.
- На первом этапе услуга будет работать в Москве и Твери, пишет «Коммерсантъ».
- Минимальная стоимость заказа — 1000 рублей. В специальном ассортименте доступны 1000 наименований, в том числе продукты в больших упаковках — например, мясо, рыба, морепродукты, сыры, овощи, фрукты, бакалея, напитки и так далее.
- В 2022 году компания планирует расширить ассортимент до 5000 позиций и запустить сервис в Подмосковье, Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Экспресс-доставка позволит рестораторам освободить часть площади в заведениях от хранения продуктов, отметили в компании.
- Опрошенные изданием представители ресторанного бизнеса считают, что услуга будет интересна малому или среднему бизнесу, так как у крупных есть поставщики и дистрибуторы с «чётко оговоренными условиями и привлекательными ценами».
- Также сервис может столкнуться с трудностями при работе с заведениями в торговых центрах, где есть определенные часы для приёмки товара, отмечает эксперт.
- B2b-сегмент развивают и другие онлайн-ритейлеры. «Сбермаркет» доставляет товары для малого и среднего бизнеса, закупщиков, работая и с гостиницами, ресторанами и кафе. Среди клиентов «Яндекс.Лавки» есть небольшие кофейни и компании, заказывающие обеды сотрудникам. В «Яндекс.Маркете» планируют запустить в 2022 году «Маркет для бизнеса».
новые инвесторы занесли новые деньги?
Озон, почему мне привезли вместо говядины свинину, поддержка озона: мы сожалеем что так вышло, простите нас пожалуйста, я повышу ваше обращение до супер максимального и вам ответят через 3 дня.
🤣🤣🤣
Там все как с доставкой товара?
В течение 90 минут - До оформления
В течение 3 часов - В процессе оформления и оплаты
Через 5 часов - после оплаты
Там по ходу скрипт включают, который заманивает на оформление заказа, а реальной привязки к товару нет никакой
Например, есть стратегии для вложений от экспертов и ссылки на популярные темы из соцсети для инвесторов «Пульс».
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