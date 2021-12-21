«Рив Гош» откроет свои магазины в супермаркетах «Ленты» Статьи редакции
Проект может оказаться невостребованным из-за «разного позиционирования» сетей, считает эксперт.
- В январе 2022 года в магазинах «Ленты» появятся точки «Рив Гош» формата shop-in-shop площадью до 100 м², пишет «Коммерсантъ». Первые магазины откроются в Ленинградской области, затем в Санкт-Петербурге. По словам президента ГК «Рив Гош» Эдгара Шабанова, в случае успеха пилотные проекты будут масштабированы.
- Сотрудничество с «Рив Гош» даст возможность привлечь дополнительных клиентов и повысить уровень лояльности, считают в «Ленте». В «Рив Гош» также отметили, что рассчитывают на новых покупателей.
- По подсчётам экспертов, открытие вписанной в дизайн «Ленты» стойки обойдётся «Рив Гош» в сумму до 1 млн рублей, shop-in-shop — не менее 5 млн рублей. Кроме этого, опрошенные эксперты считают, что «Лента» сможет расширить ассортимент за счёт продукции «Рив Гош».
- Но shop-in-shop может оказаться невостребованным, так как у двух сетей довольно разное позиционирование: «Лента» ориентируется на ценовой сегмент «средний минус», а «Рив Гош» — на более высокобюджетную аудиторию, считают эксперты.
- По собственным данным у «Рив Гош» 250 магазинов косметики и парфюмерии. Контролирующим акционером сети выступает Инна Мейер, супруга Августа Мейера — бывшего акционера «Ленты», инвестора «Юлмарта», совладельца сети «Улыбка радуги».
- В начале декабря Августа и Инну Мейер задержали по подозрению в хищении у «Сбера» 2,3 млрд рублей, полученных на развитие бизнеса «Юлмарта». Суд арестовал Августа Мейера на два месяца, Инну Мейер — заключил под домашний арест.
Ну видимо такой "эксперт" раз не видит очевидного. Может поэтому Мейеры миллионеры, а "эксперт" копирайтер в Коммерсанте
Очень странное решение, конечно
А что в нем странного?
Лента тоже торгует базовой косметикой, и ЦА у ленты и ривгош не особо пересекается
Думаю РГ расчитывает на более широкую ЦА Ленты, типа женщины а не женщины покупающие косметику. Косметика ленты дешевый ширпотреб, а РГ какой ни какой а бренд с другой ценовой категорией. И еще думаю перед принятием решения внимательно изучили портреты ЦА друг друга, не тот уровень что бы решение принималось на бухасе в сауне.
Я просто хотел сказать, что те кто ходят в ленту и покупают там "дешёвую" косметику не воспользуются альтернативным вариантом и не буду брать в ривгоше
Я думаю что это больше на пиар похоже, для инвесторов и акционеров.
Когда Сачкова посадили их пиарщики со своими пресс релизами из каждого утюга вешали....
Как раз все наоборот.
Видно у магнита с магнит.косметиком все сложилось и идею копируют.
только лента решила не сама заняться, а в союзе с профильным крупным партнером.
Ага, только это как на рынке открыть лакшери бутик
В О,Кей были (наверное и есть) отделы с косметикой. Именно в формат "магазин в магазине". Не знаю в деталях ассортиментную линейку, пару раз глазел попав туда, когда посещал О,Кей с женщинами.
до улыбки радуги им далеко
И до Петровича тоже
Улыбка Ивана Петровича Дулина
"средний минус" - хорошее название для нового формата дискаунтеров.
Стойку за лям ? Ни фига себе
Так они в одной лодке, просто из одного кармана в другой переложили
В одной краткой новости смешалось в кучу: «Лента», «Рив Гош», «Юлмарт», «Улыбка радуги», «Сбер», мейеры-шмейеры...
Проект может оказаться невостребованным из-за «разного позиционирования» сетей, считает эксперт.
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