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Торговля
Nazigul Jusupova

«Рив Гош» откроет свои магазины в супермаркетах «Ленты» Статьи редакции

Проект может оказаться невостребованным из-за «разного позиционирования» сетей, считает эксперт.

  • В январе 2022 года в магазинах «Ленты» появятся точки «Рив Гош» формата shop-in-shop площадью до 100 м², пишет «Коммерсантъ». Первые магазины откроются в Ленинградской области, затем в Санкт-Петербурге. По словам президента ГК «Рив Гош» Эдгара Шабанова, в случае успеха пилотные проекты будут масштабированы.
  • Сотрудничество с «Рив Гош» даст возможность привлечь дополнительных клиентов и повысить уровень лояльности, считают в «Ленте». В «Рив Гош» также отметили, что рассчитывают на новых покупателей.
  • По подсчётам экспертов, открытие вписанной в дизайн «Ленты» стойки обойдётся «Рив Гош» в сумму до 1 млн рублей, shop-in-shop — не менее 5 млн рублей. Кроме этого, опрошенные эксперты считают, что «Лента» сможет расширить ассортимент за счёт продукции «Рив Гош».
  • Но shop-in-shop может оказаться невостребованным, так как у двух сетей довольно разное позиционирование: «Лента» ориентируется на ценовой сегмент «средний минус», а «Рив Гош» — на более высокобюджетную аудиторию, считают эксперты.
  • По собственным данным у «Рив Гош» 250 магазинов косметики и парфюмерии. Контролирующим акционером сети выступает Инна Мейер, супруга Августа Мейера — бывшего акционера «Ленты», инвестора «Юлмарта», совладельца сети «Улыбка радуги».
  • В начале декабря Августа и Инну Мейер задержали по подозрению в хищении у «Сбера» 2,3 млрд рублей, полученных на развитие бизнеса «Юлмарта». Суд арестовал Августа Мейера на два месяца, Инну Мейер — заключил под домашний арест.

#новости #ривгош #лента

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Sasha Step

Ну видимо такой "эксперт" раз не видит очевидного. Может поэтому Мейеры миллионеры, а "эксперт" копирайтер в Коммерсанте

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3
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Alexey QuQu

Очень странное решение, конечно

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2
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Sasha Step

А что в нем странного?

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2
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Alexey QuQu

Лента тоже торгует базовой косметикой, и ЦА у ленты и ривгош не особо пересекается

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4
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Sasha Step

Думаю РГ расчитывает на более широкую ЦА Ленты, типа женщины а не женщины покупающие косметику. Косметика ленты дешевый ширпотреб, а РГ какой ни какой а бренд с другой ценовой категорией. И еще думаю перед принятием решения внимательно изучили портреты ЦА друг друга, не тот уровень что бы решение принималось на бухасе в сауне.

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–1
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Alexey QuQu

Я просто хотел сказать, что те кто ходят в ленту и покупают там "дешёвую" косметику не воспользуются альтернативным вариантом и не буду брать в ривгоше

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1
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Alexey QuQu

Я думаю что это больше на пиар похоже, для инвесторов и акционеров.

Когда Сачкова посадили их пиарщики со своими пресс релизами из каждого утюга вешали....

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0
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Old Nick

Как раз все наоборот.
Видно у магнита с магнит.косметиком все сложилось и идею копируют.
только лента решила не сама заняться, а в союзе с профильным крупным партнером.

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Alexey QuQu

Ага, только это как на рынке открыть лакшери бутик

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Линейный магнит

Магнит-косметик это нижняя ценовая планка и ассортимент в основном мыльно-рыльное, корма, бумага и уход за домом, а Рив Гош довольно дорогой бутик парфюмный

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Линейный магнит

Не взлетит.
Где продукты, а где «Диоры с Шаннелями» условными.

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Oleg Ast

В О,Кей были (наверное и есть) отделы с косметикой. Именно в формат "магазин в магазине". Не знаю в деталях ассортиментную линейку, пару раз глазел попав туда, когда посещал О,Кей с женщинами.

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Линейный магнит

Ладно, убедил.
По сути они гипермаркеты, и теоретически можно до кучи прикупить.

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Aleksei Shtein

до улыбки радуги им далеко

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роман долгополов

И до Петровича тоже

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Роман Александров

Улыбка Ивана Петровича Дулина

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Andrew Muralov

"средний минус" - хорошее название для нового формата дискаунтеров.

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Mik Petrov

Стойку за лям ? Ни фига себе

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Alexey QuQu

Так они в одной лодке, просто из одного кармана в другой переложили

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Sergey Khohlachev

В одной краткой новости смешалось в кучу: «Лента», «Рив Гош», «Юлмарт», «Улыбка радуги», «Сбер», мейеры-шмейеры...

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Торговля
Nazigul Jusupova
«Рив Гош» откроет свои магазины в супермаркетах «Ленты» Статьи редакции

Проект может оказаться невостребованным из-за «разного позиционирования» сетей, считает эксперт.

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