Зрелище за 3 млн рублей: как устроен сезонный бизнес организаторов фейерверков Статьи редакции
Компания «Королевский фейерверк» получает в среднем 200 тысяч рублей прибыли в месяц. Основной заработок ей приносят летние свадьбы и новогодние корпоративы, которые помогают перенести мёртвый сезон.
Дмитрий Федорович в 2005 году стал помогать друзьям в организации салютов, после чего выучился на пиротехника и открыл свой бизнес.
Его компания «Королевский фейерверк» делает представления стоимостью от 100 тысяч рублей до нескольких миллионов в том числе для Моргенштерна и других знаменитостей.
Он рассказал, как идёт подготовка к запуску фейерверка, что может пойти не так и почему отказывается участвовать в тендерах.
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Как специалист по продажам занялся фейерверками
В начале двухтысячных годов Дмитрий Федорович помогал производителям продавать товары в продуктовые магазины в Москве. Через несколько лет торговые сети стали вытеснять с рынка мелкую розницу. Ритейлеры работали с поставщиками напрямую и у предпринимателя стало меньше заказчиков.
В 2005 году он начал помогать друзьям, которые занялись организацией салютов: разгружал оборудование и расставлял заряды на пусковой площадке.
Потом он прошёл курс профессиональной подготовки в НИИ прикладной химии в Сергиевом Посаде и в 2006 году получил удостоверение пиротехника, которое требуется для работы на мероприятиях.
В 2009 году приятели Федоровича стали привозить из Китая пиротехнику и перепродавать профессиональные изделия в России, а ему предложили продвигать бытовые фейерверки в магазины.
Он согласился и параллельно работал на себя: устраивал салюты на свадьбах, корпоративах и городских праздниках. На одном из заказов он познакомился со своей будущей женой Светланой Лукьяновой.
В 2018 году Федорович отделился от бизнеса друзей и открыл вместе с супругой компанию «Королевский фейерверк». В семейном деле он — технический директор и отвечает за организацию шоу, а Лукьянова — генеральный директор и занимается привлечением клиентов.
Подготовка к представлению
«Королевский фейерверк» берётся за проекты с бюджетом не менее 100 тысяч рублей, включая пиротехнику и работу специалистов. На эту сумму заказчику предлагают на выбор несколько вариантов типовых салютов.
Если клиент хочет сам подобрать эффекты и музыку либо сделать представление по примеру из интернета, его стоимость будет начинаться от 500 тысяч рублей.
Команда составляет сценарий шоу с разными спецэффектами в программе Fireworks Studio, создаёт в ней графический видеоклип будущего представления под музыку заказчика. Если клиент утверждает проект, компания берёт с него предоплату 50% и подбирает пиротехнику.
Также с помощью софта можно составить карту размещения оборудования и задать последовательность запуска каждого заряда. В день мероприятия пиротехники за несколько часов приезжают на объект с распечатанной схемой и оценивают обстановку.
Запускать заряды можно только с ровной площадки, где нет деревьев и линий электропередач. Стрелять с полей, где растёт сухая трава — очень опасно, отмечает предприниматель. Его команда выкашивает зону пуска и для подстраховки может залить её водой, чтобы искры ничего не подожгли.
При этом под дождём пиротехнику можно использовать, если упаковать её в стрейч-плёнку и обернуть в брезент. Промокшие изделия не сработают, либо могут разлететься в разные стороны и причинить вред.
Если заказчик хочет фейерверк на воде, нужно пригнать судно и собрать понтоны, выставить на них заряженную пиротехнику, подключить к пульту и сделать тестовый запуск.
Для шоу, как правило, используют:
- Мортиры — пусковые трубки, из которых отстреливают пиротехнику крупных калибров.
- Батареи салютов — куб из заряженных трубок, которые стреляют по прямой траектории.
- Ракеты — заряженные снаряды для фейерверка.
- Фестивальные шары — круглые заряды, которые при взрыве похожи на цветок.
- Вертушки для фонтанов.
- Надписи.
После установки оборудования компания берёт оставшуюся половину оплаты, чтобы не разыскивать заказчиков в конце мероприятия.
Фейерверк можно запускать вручную, но обычно это делают дистанционно, через пульт управления, с помощью программы. Также нужно заранее продумать запасной вариант запуска, если не сработает пульт.
В 2014 году предприниматель оказался в такой ситуации. Ему заказали салют: нужно было запустить коробку шаров с радиопульта, чтобы не возиться с подключением проводов. Он нажал кнопку, но шоу не началось.
Самые сложные проекты — это фейерверки с рисунком. У них обычно бывает несколько точек запуска: заряды закладывают в мортиры и наклоняют каждую под определённым углом — 30 или 45 градусов. Одни калибры раскрываются на высоте 120 м, другие — на 200 м и при взрыве создают рисунок.
Такой салют около недели готовит команда из пяти человек. Всего в штате у компании восемь сотрудников: графические дизайнеры создают видеовизуализацию проекта, а пиротехники готовят площадку и заряжают мортиры по распечатанной схеме.
Сколько можно заработать
Цена спецэффектов зависит от продолжительности зрелища, количества зарядов и пусковых площадок. Самые дорогие шоу «Королевского фейерверка» стоят 3 млн рублей.
Такое зрелище длится больше 10 минут и для него используют больше 1000 изделий, заряды запускают с нескольких точек, и они разлетаются на высоте 300 м.
Рекламу в соцсетях компания даёт только перед Новым годом, но с неё приходит всего несколько клиентов. Основные заказы приносит сотрудничество с организаторами мероприятий.
В числе постоянных клиентов «Королевского фейерверка» площадки и агентства, которые организуют праздники знаменитостям и заказывают для них пиротехнические шоу на миллионы рублей.
Основные заказчики — россияне, но до 2020 года предприниматели иногда выезжали с пиротехникой и за рубеж. Новые клиенты узнают о компании в основном по рекомендации прежних, рассказывает предприниматель.
Также до локдауна Федорович регулярно проводил салюты на городских праздниках в подмосковном Щёлково, но никогда не делал ставку на госзаказы.
«Королевский фейерверк» зарабатывает в основном летом в свадебный сезон и в период новогодних корпоративов. Компания получает от 200 тысяч рублей прибыли в месяц — это нижняя граница, а верхней — нет, утверждает её совладелец.
В один месяц супруги могут выполнить несколько проектов за миллионы рублей и за счёт этого переживают мёртвый сезон, когда практически нет работы.
Из-за пандемии у компании сорвалось много заказов. Если клиент отменяет представление за 10 дней, «Королевский фейерверк» возвращает ему весь аванс. Если отказывается за пять дней до события, то удерживает 20%, а если день в день — 50%.
По данным «Контур.Фокуса», выручка компании в 2020 году составила 135 тысяч рублей, а чистый убыток — 243 тысячи из-за простоя во время локдауна. По словам предпринимателя, в 2021 году убытка у компании нет, но выручку и прибыль он не раскрывает.
Расходы и проблемы с поставками
На аренду склада, зарплаты и налоги по упрощённой системе уходит около 200 тысяч рублей в месяц. Комплект необходимого оборудования компания собирала около 10 лет и потратила на него больше миллиона рублей.
Для сложных проектов «Королевский фейерверк» иногда арендует оборудование у партнёров и знакомых. В большинстве представлений задействованы:
- Пиротехнический пульт — 5-10 тысяч рублей.
- Мельница для вихрей — 7-8 тысяч рублей.
- Стойка для фонтанов — 7-5 тысяч.
- Каналы для пульта— около 1000 рублей за штуку.
- Пироскотч — около 400 рублей за штуку.
- Мортиры — трубы для отстрела крупных калибров — 200-300 рублей.
Оборудование — многоразовое, но его нужно обновлять раз в пару лет. Например, мортиры трескаются и приходят в негодность после 100 выстрелов, объясняет предприниматель.
Импортная пиротехника после пандемии подорожала на 15-20%, а расходы на её перевозку выросли в 3,5 раза, отмечает Федорович. В России компания закупает бенгальские свечи: они сделаны из плотного металла и не плавятся при зажигании. В остальном отечественная продукция больше подходит для нужд армии, объясняет предприниматель.
По регламенту на расходном складе может храниться не больше одной тонны изделий и обычно «Королевский фейерверк» закупает их под заказ. Но в 2020 году начались перебои с поставками, и компания запаслась пиротехникой, чтобы не потерять заказы.
С тех пор предприниматели ничего не привозили из-за рубежа и время от времени берут фейерверки в долг у партнёров.
Где учат пиротехников и сколько это стоит
Образование пиротехника можно получить в государственных учебных заведениях:
- Дзержинском техническом колледже имени Красной Армии по специальности «Технология пиротехнических составов и изделий».
- Санкт-Петербургский технический университет на кафедре высокоэнергетических процессов.
- Казанском национальном исследовательском технологическом университете на кафедре «Технология изделий из пиротехнических и композиционных материалов».
Либо на курсах в частных профильных организациях:
Профессиональная подготовка нужна, чтобы получить удостоверение специалиста. Оно даёт право использовать, хранить и перевозить фейерверки, участвовать в подготовке и запускать салюты либо руководить процессом.
Каждые три года нужно проходить повышение квалификации и получать новое удостоверение. С ним можно работать только в найме, а чтобы торговать пиротехникой либо открыть бизнес и проводить представления надо получить лицензию.
Для этого надо открыть ИП или ООО, оплатить госпошлину 7500 рублей и подать заявку на Госуслугах вместе с пакетом документов:
- Заявлением на предоставление лицензии в свободной форме.
- Удостоверением или другими подтверждения квалификации.
- Свидетельством о праве собственности на склад для хранения пиротехники либо копией договора аренды.
- Сведениями о специальном оборудовании и аппаратуре.
- Сертификатом соответствия системы менеджмента качества.
- Сведениями о контроле качества продукции либо выполнения услуг по организации фейерверков.
Документы можно загрузить в личный кабинет юрлица на Госуслугах либо отправить в Министерство промышленности и торговли почтой или курьером. Срок оказания услуги — 45 дней.
Чтобы устроить пиротехническое шоу на массовом мероприятии, нужно получить разрешение в городской администрации. Например, в Москве их согласует Департамент безопасности и противодействию коррупции. За 10 дней до даты мероприятия нужно подать в ведомство:
- Запрос на проведение фейерверка в свободной форме.
- Сертификаты всей заявленной пиротехники.
- Лицензию.
- Схему места проведения салютас обозначением пусковой площадки и границ охранной зоны.
- Удостоверения.
По закону о тишине запрещено запускать фейерверки после 23 часов за исключением новогодней ночи.
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