Компания «Королевский фейерверк» получает в среднем 200 тысяч рублей прибыли в месяц. Основной заработок ей приносят летние свадьбы и новогодние корпоративы, которые помогают перенести мёртвый сезон.

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Фейерверк в Москве

Дмитрий Федорович в 2005 году стал помогать друзьям в организации салютов, после чего выучился на пиротехника и открыл свой бизнес.

Его компания «Королевский фейерверк» делает представления стоимостью от 100 тысяч рублей до нескольких миллионов в том числе для Моргенштерна и других знаменитостей.

Он рассказал, как идёт подготовка к запуску фейерверка, что может пойти не так и почему отказывается участвовать в тендерах.

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Как специалист по продажам занялся фейерверками

В начале двухтысячных годов Дмитрий Федорович помогал производителям продавать товары в продуктовые магазины в Москве. Через несколько лет торговые сети стали вытеснять с рынка мелкую розницу. Ритейлеры работали с поставщиками напрямую и у предпринимателя стало меньше заказчиков.

Дмитрий Федорович

В 2005 году он начал помогать друзьям, которые занялись организацией салютов: разгружал оборудование и расставлял заряды на пусковой площадке.

Потом он прошёл курс профессиональной подготовки в НИИ прикладной химии в Сергиевом Посаде и в 2006 году получил удостоверение пиротехника, которое требуется для работы на мероприятиях.

В нашем бизнесе много людей из салютных войск, где в 90-х годах устраивали фейерверки на военные праздники. В то время салюты были только на 9 мая и в Новый год, и рынка как такого не было. Потом появились люди, которые могли себе позволить салют, и первые пиротехники стали получать не только государственные, но и частные заказы. Первый наш крупный проект с приятелями был в 2005 году — баснословно дорогое по тем временам представление за 1 млн рублей для мероприятия в «Крокус Сити Холле». Тогда на эти деньги у нас было целое поле, уставленное оборудованием. А сейчас с таким бюджетом всё поместится в микроавтобус. Дмитрий Федорович

В 2009 году приятели Федоровича стали привозить из Китая пиротехнику и перепродавать профессиональные изделия в России, а ему предложили продвигать бытовые фейерверки в магазины.

Он согласился и параллельно работал на себя: устраивал салюты на свадьбах, корпоративах и городских праздниках. На одном из заказов он познакомился со своей будущей женой Светланой Лукьяновой.

В 2018 году Федорович отделился от бизнеса друзей и открыл вместе с супругой компанию «Королевский фейерверк». В семейном деле он — технический директор и отвечает за организацию шоу, а Лукьянова — генеральный директор и занимается привлечением клиентов.

Подготовка к представлению

«Королевский фейерверк» берётся за проекты с бюджетом не менее 100 тысяч рублей , включая пиротехнику и работу специалистов. На эту сумму заказчику предлагают на выбор несколько вариантов типовых салютов.

Стандартный фейерверк за 150 тысяч рублей

Если клиент хочет сам подобрать эффекты и музыку либо сделать представление по примеру из интернета, его стоимость будет начинаться от 500 тысяч рублей .

Команда составляет сценарий шоу с разными спецэффектами в программе Fireworks Studio, создаёт в ней графический видеоклип будущего представления под музыку заказчика. Если клиент утверждает проект, компания берёт с него предоплату 50% и подбирает пиротехнику.

Хуже всего, когда за два-три дня до праздника клиент меняет музыку или вносит другие поправки, из-за которых может поменяться бюджет. Но так делают всего 10% клиентов. Репетиции мы проводим только по запросу за дополнительную плату. Приезжаем на площадку, расставляем заряды и запускаем салют. Дальше заказчик решает: оставить всё как есть, либо что-то поменять по просьбе клиента. Таких проектов было немного — около 5% от всех заказов. Дмитрий Федорович

Также с помощью софта можно составить карту размещения оборудования и задать последовательность запуска каждого заряда. В день мероприятия пиротехники за несколько часов приезжают на объект с распечатанной схемой и оценивают обстановку.

Запускать заряды можно только с ровной площадки, где нет деревьев и линий электропередач. Стрелять с полей, где растёт сухая трава — очень опасно, отмечает предприниматель. Его команда выкашивает зону пуска и для подстраховки может залить её водой, чтобы искры ничего не подожгли.

Расстановка и зарядка изделий

При этом под дождём пиротехнику можно использовать, если упаковать её в стрейч-плёнку и обернуть в брезент. Промокшие изделия не сработают, либо могут разлететься в разные стороны и причинить вред.

Есть внутренняя негласная техника безопасности — не та, что написана на пиротехнике, а жизненная. У изделий бывают разные калибры и своя зона безопасности. Например, если мы работаем шарами, которые взрываются на высоте 100 м, в радиусе 80 метров не должно быть ничего и никого. Ещё надо сделать поправку на ветер: если он сильный, а рядом частный сектор с деревянными домами, придётся перенести точку запуска, чтобы ничего не загорелось. Однажды мы отменили салют для «Газпрома» в Анапе: с моря дул шквальный ветер, и заряд могло унести в сторону зрителей. Дмитрий Федорович

Если заказчик хочет фейерверк на воде, нужно пригнать судно и собрать понтоны, выставить на них заряженную пиротехнику, подключить к пульту и сделать тестовый запуск.

Фейерверк на воде за 500 тысяч рублей

Для шоу, как правило, используют:

Мортиры — пусковые трубки, из которых отстреливают пиротехнику крупных калибров.

Батареи салютов — куб из заряженных трубок, которые стреляют по прямой траектории.

Ракеты — заряженные снаряды для фейерверка.

Фестивальные шары — круглые заряды, которые при взрыве похожи на цветок.

Вертушки для фонтанов.

Надписи.

Наземный фейерверк на Патриарших прудах

После установки оборудования компания берёт оставшуюся половину оплаты, чтобы не разыскивать заказчиков в конце мероприятия.

Фейерверк можно запускать вручную, но обычно это делают дистанционно, через пульт управления, с помощью программы. Также нужно заранее продумать запасной вариант запуска, если не сработает пульт.

В 2014 году предприниматель оказался в такой ситуации. Ему заказали салют: нужно было запустить коробку шаров с радиопульта, чтобы не возиться с подключением проводов. Он нажал кнопку, но шоу не началось.

Женщина хотела сделать сюрприз мужу на годовщину свадьбы. Я подумал, что это лёгкий заказ, и 10 раз всё не перепроверил. Оказалось, провод от коммутатора был сломан. Я вышел из положения, поджёг фейерверк вручную, но сюрприз уже был испорчен. До сих пор очень стыдно за это, потому что женщин-клиенток немного — обычно салюты заказывают мужчины. Эта история преподала мне жизненный урок, что не бывает несерьёзных заказов. Дмитрий Федорович

Самые сложные проекты — это фейерверки с рисунком. У них обычно бывает несколько точек запуска: заряды закладывают в мортиры и наклоняют каждую под определённым углом — 30 или 45 градусов. Одни калибры раскрываются на высоте 120 м, другие — на 200 м и при взрыве создают рисунок.

Такой салют около недели готовит команда из пяти человек. Всего в штате у компании восемь сотрудников: графические дизайнеры создают видеовизуализацию проекта, а пиротехники готовят площадку и заряжают мортиры по распечатанной схеме.

Сколько можно заработать

Цена спецэффектов зависит от продолжительности зрелища, количества зарядов и пусковых площадок. Самые дорогие шоу «Королевского фейерверка» стоят 3 млн рублей .

Фейерверк за 3 млн рублей

Такое зрелище длится больше 10 минут и для него используют больше 1000 изделий, заряды запускают с нескольких точек, и они разлетаются на высоте 300 м.

Самый сложный заказ у нас был, когда с момента «хочу» до момента исполнения прошло всего 23 часа. Мы делали фейерверк на 10 минут за 250 или 280 километров от Москвы — миссия невыполнима. Но это был наш постоянный заказчик, которому мы не могли отказать. Сначала я мысленно представил этот проект, а потом нарисовал на листке на коленках, пока мы двигались на площадку. Мы даже не успевали сделать клип. Задержались минут на 30, но претензий не было. Я поставил галочку, что могу теперь и это. Дмитрий Федорович

Рекламу в соцсетях компания даёт только перед Новым годом, но с неё приходит всего несколько клиентов. Основные заказы приносит сотрудничество с организаторами мероприятий.

В числе постоянных клиентов «Королевского фейерверка» площадки и агентства, которые организуют праздники знаменитостям и заказывают для них пиротехнические шоу на миллионы рублей.

Спецэффекты на свадьбе Моргенштерна

Мы работаем с организаторами, которые берут глобальные мероприятия, и набирают на событие команду: одни отвечают за свет и звук, другие — за декорации и флористику, третьи — за фото и видео, а мы за фейерверк. Мы вникаем в идею проекта и стараемся вписать наше шоу в его концепцию. Те, кто рекламируется в интернете, в основном предлагают «салют на свадьбу за 35 тысяч рублей». За такие деньги я даже трубку не возьму: за проект, который можно сделать на эти деньги, мне будет стыдно. Дмитрий Федорович



Основные заказчики — россияне, но до 2020 года предприниматели иногда выезжали с пиротехникой и за рубеж. Новые клиенты узнают о компании в основном по рекомендации прежних, рассказывает предприниматель.

Также до локдауна Федорович регулярно проводил салюты на городских праздниках в подмосковном Щёлково, но никогда не делал ставку на госзаказы.

Большинство фейерверков у нас заказывают частные клиенты. После запрета массовых мероприятий в Москве у нас отменились все городские проекты. Про них ничего не слышно уже почти два года. Раньше я делал представления на день города, 9 мая, Новый Год в трёх подмосковных городах, и заказчиков всё устраивало. Когда появились тендерные системы, все начали урезать бюджет, а техзадание оставалось прежним. Я не буду делать проект себе в убыток, а компании из других регионов готовы демпинговать, чтобы найти нового заказчика. В итоге они используют просроченную пиротехнику либо заявляют, например, 100 изделий, а запускают только 80. Я таким не занимаюсь — не люблю краснеть за свою работу. Дмитрий Федорович

«Королевский фейерверк» зарабатывает в основном летом в свадебный сезон и в период новогодних корпоративов. Компания получает от 200 тысяч рублей прибыли в месяц — это нижняя граница, а верхней — нет, утверждает её совладелец.

В один месяц супруги могут выполнить несколько проектов за миллионы рублей и за счёт этого переживают мёртвый сезон, когда практически нет работы.

Из-за пандемии у компании сорвалось много заказов. Если клиент отменяет представление за 10 дней, «Королевский фейерверк» возвращает ему весь аванс. Если отказывается за пять дней до события, то удерживает 20%, а если день в день — 50%.

По данным «Контур.Фокуса», выручка компании в 2020 году составила 135 тысяч рублей, а чистый убыток — 243 тысячи из-за простоя во время локдауна. По словам предпринимателя, в 2021 году убытка у компании нет, но выручку и прибыль он не раскрывает.

Расходы и проблемы с поставками

На аренду склада, зарплаты и налоги по упрощённой системе уходит около 200 тысяч рублей в месяц. Комплект необходимого оборудования компания собирала около 10 лет и потратила на него больше миллиона рублей.

Для сложных проектов «Королевский фейерверк» иногда арендует оборудование у партнёров и знакомых. В большинстве представлений задействованы:

Пиротехнический пульт — 5-10 тысяч рублей.

Мельница для вихрей — 7-8 тысяч рублей.

Стойка для фонтанов — 7-5 тысяч.

Каналы для пульта— около 1000 рублей за штуку.

Пироскотч — около 400 рублей за штуку.

Мортиры — трубы для отстрела крупных калибров — 200-300 рублей.

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Оборудование — многоразовое, но его нужно обновлять раз в пару лет. Например, мортиры трескаются и приходят в негодность после 100 выстрелов, объясняет предприниматель.

Импортная пиротехника после пандемии подорожала на 15-20%, а расходы на её перевозку выросли в 3,5 раза, отмечает Федорович. В России компания закупает бенгальские свечи: они сделаны из плотного металла и не плавятся при зажигании. В остальном отечественная продукция больше подходит для нужд армии, объясняет предприниматель.

Поскольку мы закупаемся в Китае, валюта контракта — это доллар, и цены все время растут вслед за ним. Другая проблема — это дефицит металлической стружки в Китае, которая используется почти во всей пиротехнике. Если в 2020 году клиент заказал салют за 100 тысяч рублей, 21-го в этом году он может ужаснуться от цены 150 тысяч. Китайцы подняли цены на 40%, но мы будем несколько месяцев постепенно прибавлять по 5-7% к цене. Дмитрий Федорович

По регламенту на расходном складе может храниться не больше одной тонны изделий и обычно «Королевский фейерверк» закупает их под заказ. Но в 2020 году начались перебои с поставками, и компания запаслась пиротехникой, чтобы не потерять заказы.

С тех пор предприниматели ничего не привозили из-за рубежа и время от времени берут фейерверки в долг у партнёров.

Раньше в отрасли была взаимовыручка, и пиротехники могли друг друга подстраховать на мероприятиях. Существовала негласная этика, и никто не лез к чужим постоянным клиентам. Но всё это ушло далеко и не вернётся никогда. В 2014 году доллар взлетел, продукция первый раз резко подорожала, и все сразу стали конкурентами. Мало кто проявил себя как профессионал на рынке, вложился в рекламу или придумал что-то новое. Большинство просто пошли по тропе демпинга. Сейчас трудно выходить на рынок в нашей сфере: это делают в основном те, кто откололись от какой-то компании и вышли в самостоятельное плавание. Почти все наши конкуренты работают больше 10 лет. Дмитрий Федорович

Где учат пиротехников и сколько это стоит

Образование пиротехника можно получить в государственных учебных заведениях:

Дзержинском техническом колледже имени Красной Армии по специальности «Технология пиротехнических составов и изделий».

Санкт-Петербургский технический университет на кафедре высокоэнергетических процессов.



Казанском национальном исследовательском технологическом университете на кафедре «Технология изделий из пиротехнических и композиционных материалов».

Либо на курсах в частных профильных организациях:

40-часовой курс в Российской пиротехнической ассоциации в Сергиевом Посаде или научно-методическом центре «Русской пиротехники» за 40 тысяч рублей.

Программе дистанционного обучения в компании «Пирохобби» за 11,9 тысяч рублей.

Профессиональная подготовка нужна, чтобы получить удостоверение специалиста. Оно даёт право использовать, хранить и перевозить фейерверки, участвовать в подготовке и запускать салюты либо руководить процессом.

Каждые три года нужно проходить повышение квалификации и получать новое удостоверение. С ним можно работать только в найме, а чтобы торговать пиротехникой либо открыть бизнес и проводить представления надо получить лицензию.

Для этого надо открыть ИП или ООО, оплатить госпошлину 7500 рублей и подать заявку на Госуслугах вместе с пакетом документов:

Заявлением на предоставление лицензии в свободной форме.

Удостоверением или другими подтверждения квалификации.

Свидетельством о праве собственности на склад для хранения пиротехники либо копией договора аренды.

Сведениями о специальном оборудовании и аппаратуре.

Сертификатом соответствия системы менеджмента качества.

Сведениями о контроле качества продукции либо выполнения услуг по организации фейерверков.

Документы можно загрузить в личный кабинет юрлица на Госуслугах либо отправить в Министерство промышленности и торговли почтой или курьером. Срок оказания услуги — 45 дней.

Чтобы устроить пиротехническое шоу на массовом мероприятии, нужно получить разрешение в городской администрации. Например, в Москве их согласует Департамент безопасности и противодействию коррупции. За 10 дней до даты мероприятия нужно подать в ведомство:

Запрос на проведение фейерверка в свободной форме.

Сертификаты всей заявленной пиротехники.

Лицензию.

Схему места проведения салютас обозначением пусковой площадки и границ охранной зоны.

Удостоверения.