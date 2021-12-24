«Былое величие» компании собирается вернуть новый владелец.

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Сеть книжных магазинов «Республика» в конце 2021 года перешла под контроль Игоря Дериглазова, который входит в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии местного Forbes.

«Республика» продавала не только книги, но и атмосферу. Чтобы расширять сеть, компания увеличивала задолженность, но в 2020 году не смогла расплатиться с поставщиками и обанкротилась.

Новый формат книжных

Первый магазин открылся в Москве в 2006 году под брендом «Книги. Музыка. Перспектива». Там продавали не только книги, но и виниловые пластинки, необычные сувениры и канцелярию. Его позиционировали как «европейское по духу» место. Следующей стала точка на Новом Арбате, а к 2014 году сеть насчитывала 14 магазинов.

Основатель книжного – Вадим Дымов. Ему принадлежат производитель колбас и мясных полуфабрикатов «Дымов», а ещё компания «Дымов Керамика».

Я изначально создавал «Республику» как идеологическую модель – у нас атмосферно и красиво, замечательные начитанные ребята, очень много неформальной молодежи, тщательный выбор книг, гаджетов, канцелярии — своя экспертиза. Это вообще больше социальный клуб, чем магазин. Хотелось реализовать идею о современном, трендовом, веселом месте. О деньгах я думал в последнюю очередь. Вадим Дымов В интервью « Собаке.ru » и Inc.

В «Республику» нанимали молодых консультантов, в магазинах продавали кофе и показывали кино. Книжные организовывали лекции, мастер-классы и автограф-сессии с писателями, а еще участвовали в фудфестивалях, поддерживали концерты и театральные премьеры.

«Если как-то объединять нашу концепцию, то мы прежде всего остаемся местом, куда люди приходят знакомиться со всем самым новым и современным, уловить последние тренды», — рассказывала одна из менеджеров сети Дарья Кузьмина. По её словам, управляющая команда ориентировалась на иностранные сети Barnes & Nobles, Collette и Urban Outfitters.

«Республика» отбирала книги, подходящие целевой аудитории: в магазины не закупали сентиментальные романы, эзотерику. Важно было и оформление — здесь не продавали издания с золотыми обрезами и бархатом или с кинообложками.

Чтобы создать дружескую атмосферу, сотрудники не запрещали клиентам приходить и читать книги, не покупая их, а одна из клиенток рассказывала, как занималась в книжном с репетитором. Некоторые точки работали круглосуточно. Несмотря на то, что ночные посетители чаще дожидались открытия метро, чем покупали книги, продажи все же случались, утверждал один из продавцов.

Расширение сети

Компания почти не приносила прибыли в первые годы после запуска:

в 2009 году чистый убыток составил 11,8 млн рублей.

2012 — 32 млн рублей.



2014 — 8,6 млн рублей.



Только в 2011 году сеть получила 824 тысячи рублей прибыли, свидетельствуют данные «Контур.Фокуса».

В 2014 году главой компании стал Илья Криворот. Он занялся экспансией книжной сети: при нём количество магазинов увеличилось с 14 до 39. Присутствовавшая ранее только в Москве «Республика» вышла в регионы в 2015 году, начав с Санкт-Петербурга. Позднее магазины открыли в Екатеринбурге и Новосибирске.

В 2015 году компания отчиталась о прибыльном годе — 5,7 млн рублей, к 2018 этот показатель вырос до 29,2 млн рублей. Росла и выручка:

в 2012 году она составляла 517 млн рублей.

2018 — 1,8 млрд рублей.

2019 — более 2 млрд рублей.

При росте выручки увеличивались также затраты на содержание бизнеса и долги. Коммерческие расходы с 456 млн рублей в 2015 году выросли до 1,3 млрд рублей в 2019-м. Краткосрочные обязательства за тот же период увеличились с 483 млн до 1,1 млрд рублей.

Если компания выполняла план по продажам товаров, то она получала премию от поставщиков — ретро-бонус. Как пояснил в беседе с vc.ru Илья Криворот, открытие новых точек помогало увеличить продажи, а следовательно и сумму ретро-бонуса.

Как рассказал знакомый со сферой ритейла источник vc.ru, «Республика» уже тогда задерживала выплаты поставщикам. Из-за этого издательствам рекомендовали не сотрудничать с книжной сетью.

В «Альпина Паблишер» заявили, что фирма «незначительно» опаздывала с платежами, но это решалось путём переговоров. В компаниях «Эксмо-АСТ», «Белония М», «Азбука-Аттикус», Fujifilm и «Манн, Иванов и Фербер» на момент публикации не ответили на запрос.

Компания работала по системе постоплаты, то есть в основном поставщики получали деньги после реализации товара. Иногда «Республика» предлагала поставщикам отложить выплаты из-за открытия новых магазинов, сказал Илья Криворот. Поскольку издательства были заинтересованы в росте книжной сети, то они были согласны на эти условия.

Изменение стратегии

В августе 2019 года Илья Криворот покинул свой пост. По его словам, это произошло из-за несовпадения концепции развития «Республики» с собственником. Криворот хотел и дальше расширять сеть.

На его место пришёл Михаил Ахмедов, работавший до этого коммерческим директором финской K-Rauta. Компания ожидала, что Ахмедов улучшит финансовые показатели уже открытых магазинов. Но спустя два месяца гендиректор сменился вновь: пост занял бывший глава закрытых сетей «Белый ветер цифровой» и Enter Илья Тимченко.

Руководство «Республики» решило остановить экспансию. Коммерческий директор сети Наталья Яковлева в одном из интервью заявила, что расширение было ошибочной стратегией: по её словам, многие новые точки не показывали прибыль.

Стратегия прошлого руководства была такая, что если сейчас выйти с агрессивной экспансией, то выручка от новых магазинов покроет все затраты. Формат «Республики» не подразумевал такого масштабирования. У неё всегда были достаточно высокие цены, зачем было открывать магазин в Екатеринбурге? Наталья Яковлева коммерческий директор

Ошибкой выход в регионы назвал и основатель консалтинговой компании vvCube Вадим Ткаченко: по его мнению, свободный формат, который выбрала сеть, подходит для мегаполисов, но не для регионов и даже крупных региональных городов.

По словам Криворота, если оценивать прибыль магазинов за весь год, то почти все точки были рентабельны. Ниже остальных этот показатель был у филиалов в Екатеринбурге и Новосибирске, но и те при нём приносили прибыль, заявил бывший гендиректор.

В том же интервью Яковлева заявила, что некоторые подрядчики и арендодатели были связаны с прошлым гендиректором. Контракты с ними были невыгодны «Республике», а стоимость аренды в регионах была слишком высокой — из-за этого фирма теряла деньги. «Если быть откровенной, то компанию растащили», — сказала она, но комментировать это заявление в разговоре с vc.ru отказалась.

Илья Криворот в ответ на обвинения Яковлевой рассказал, что открытие новых магазинов согласовывалось с командой и сотрудниками фирмы. «Сметы проверялись службой безопасности, все поставщики проверялись», — заявил он.

По итогу 2019 года чистый убыток составил 108,7 млн рублей. «Республика» не справлялась с долговыми обязательствами перед поставщиками. В январе 2020 года сеть книжных объявила, что у неё недостаточно средств, чтобы расплатиться с издательствами за уже проданный товар. Поставщики на время остановили отгрузки, но вскоре «Республика» смогла с ними договориться.

После моего ухода собственник и новая команда решили оптимизировать количество объектов, завершить бурный рост. Проблема в том, что это не то, чего от нас ожидали поставщики. Им не объяснили, почему теперь, когда компания перестает расти и развиваться, им нужно поддерживать долговые обязательства в нужном объеме и даже увеличивать общий долг. Когда они поняли, что «Республика» больше не растет, что у новой команды стратегия на оптимизацию, то издатели предъявили часть долгов. Илья Криворот бывший гендиректор

В 2020 году книжная сеть начала переговоры об изменении условий аренды в тех точках, где руководство посчитало цены завышенными, рассказала Яковлева в интервью. Арендодатели отказались снижать стоимость.

Книжным помогла пандемия — власти разрешили арендаторам досрочно расторгать договоры, чем и воспользовалась «Республика». К осени 2020 года из 39 магазинов продолжали работать только 12 точек, все в Москве.

Банкротство и новый владелец

В 2020 году из-за коронавирусных ограничений продажи в офлайне упали: по итогам года выручка «Республики» составила 877 млн рублей, что вдвое ниже результата предыдущего года.

Розничные магазины и до пандемии теряли выручку из-за развития онлайн-торговли. «Республика» с 2017 года развивала свой интернет-магазин, к августу 2019-го на онлайн приходилось 14% продаж, рассказал Криворот. В марте 2020 года руководство объявило, что сфокусируется на онлайне, но это не смогло остановить падение продаж.

Продажи книг в России на фоне пандемии в 2020 году снизились на 12% до 84 млрд рублей, оценили в издательской группе «Эксмо-АСТ». При этом продажи аудио- и электронных книг растут.

После снятия ограничений летом 2020-го, трафик в магазинах сети восстановился на 60% по сравнению с предыдущим годом, но осенью вновь стал падать. Для привлечения покупателей «Республика» открыла аутлет, где цены на книги начинались от 30 рублей.

Чтобы избежать банкротства, компания хотела изменить формат, превратившись в «концепт-сторы» с кофейнями и зонами отдыха. Владельцы также вели переговоры с инвесторами, чтобы те покрыли долги книжной сети перед издательствами.

Осенью «Республика» передала оставшиеся магазины под управление франчайзи – ООО «Пролайф». По данным «Контур.Фокуса», прибыль «Пролайф» по итогам 2020 года составила 42,1 млн рублей при выручке 151,5 млн рублей.

В ноябре 2020 года «Республика» подала заявление о банкротстве, общий объем её долгов к апрелю 2021 Арбитражный суд оценил в 802 млн рублей. Наибольшую сумму — 158,1 млн рублей — требовала группа «Эксмо-АСТ», но компаниям удалось уладить конфликт.

В конце 2021 года книжную сеть продали Игорю Дериглазову. На тот момент из всех магазинов работали только восемь точек в Москве. Предприниматель уже управляет схожими по формату сетями «Меломан», Marwin и Booking. Там продают книги, игрушки, бытовую электронику и другое.

Сейчас компания разрабатывает новую стратегию, чтобы «вернуть былое величие» книжной сети, рассказала Яковлева. овый владелец ещё не решил, сохранит ли он бренд «Республика», который понёс репутационные потери из-за банкротства.