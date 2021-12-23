«Азбука вкуса» запланировала провести IPO на Московской бирже Статьи редакции
Компания будет развивать foodtech-направлении расширит производство.
- В рамках размещения компания может предложить инвесторам до 15% капитала, пишет РБК со ссылкой на президента «Азбуки вкуса» Дениса Сологуба.
- Сроки и другие условия размещения Сологуб не уточнил. Полученные средства компания хочет направить на развитие своего foodtech-направления, расширение производства, рост новых сегментов и сервисов. Также акции компании могут купить лояльные клиенты торговой сети.
- В июне The Bell писал о переговорах «Яндекса» с «Азбукой вкуса». В августе СМИ узнали, что «Яндекс» отказался от покупки. В сентябре ритейлер впервые за 15 лет обновил логотип и шрифт.
- «Азбука вкуса» работает с 1992 года. По собственным данным, в 2021 году у компании 173 магазина в Москве, Московской области и Петербурге, из них 105 супермаркетов под брендом «Азбука вкуса», пять одноименных крупноформатных супермаркетов, 60 минимаркетов «АВ Daily» и три специализированных «АВ Энотеки».
Из анонимного ТГ-канала @banksta:
Ретейлер для богатых «Азбука вкуса» планирует провести размещение 15% акций (IPO) на бирже. Деньги нужны на развитие.
Другие инвесторы денег не дают. Среди совладельцев проекта португальский сафард Роман Абрамович, беглый банкстер Андрей Вдовин и российско-новозеландский металлург Александр Абрамов. Денег у Абрамовича и Абрамова девать некуда, но сеть они хотят слить физикам.
Ранее они толкали другой актив, Ренессанс Страхование и инвесторы на этом размещении не заработали, акции сразу упали ниже цены размещения (120 рублей).
Почитайте статью на The Bell, про анонимные каналы.
Читал вчера, но там про другое- про разгон акций (типа "Белуги" в этом году) и их слив после этого.
Акции премиального качества ручной селекции шеф-финансистов
Помню когда я приходил торговать на фондовый рынок, были ограничения по размеру брокерского счёта, около (100к на текущие деньги).
IPO были значимыми событиями.
А сейчас можно торговать с 100р на счету акциями точки кофе с собой)
Насколько выросли возможности у всех.
Ты еще скажи приходил на биржу и покупал бумажные акции.
Акции голландкой ост-индской сегодня по 30 гульденов штука…
Компания будет развивать foodtech-направлении расширит производство.
Это на каком языке?
на языке зумеров, которые любят пирамиды типо биткоин,тесла,трейдинг, акции
Модный тренд 2020-2021 по выводу на биржу всего и вся продолжается.
Опять бреют хомячков
X5 не хочет их купить?
Азбука убыточна и зачем он х5 ?
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