Рубрика развивается при поддержке Почты России
Торговля
Nazigul Jusupova

«Азбука вкуса» запланировала провести IPO на Московской бирже Статьи редакции

Компания будет развивать foodtech-направлении расширит производство.

  • В рамках размещения компания может предложить инвесторам до 15% капитала, пишет РБК со ссылкой на президента «Азбуки вкуса» Дениса Сологуба.
  • Сроки и другие условия размещения Сологуб не уточнил. Полученные средства компания хочет направить на развитие своего foodtech-направления, расширение производства, рост новых сегментов и сервисов. Также акции компании могут купить лояльные клиенты торговой сети.
  • В июне The Bell писал о переговорах «Яндекса» с «Азбукой вкуса». В августе СМИ узнали, что «Яндекс» отказался от покупки. В сентябре ритейлер впервые за 15 лет обновил логотип и шрифт.
  • «Азбука вкуса» работает с 1992 года. По собственным данным, в 2021 году у компании 173 магазина в Москве, Московской области и Петербурге, из них 105 супермаркетов под брендом «Азбука вкуса», пять одноименных крупноформатных супермаркетов, 60 минимаркетов «АВ Daily» и три специализированных «АВ Энотеки».

#новости #азбукавкуса

833 просмотров
14
3
Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
Читать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Леонид Бережной

Из анонимного ТГ-канала @banksta:
Ретейлер для богатых «Азбука вкуса» планирует провести размещение 15% акций (IPO) на бирже. Деньги нужны на развитие.
Другие инвесторы денег не дают. Среди совладельцев проекта португальский сафард Роман Абрамович, беглый банкстер Андрей Вдовин и российско-новозеландский металлург Александр Абрамов. Денег у Абрамовича и Абрамова девать некуда, но сеть они хотят слить физикам.
Ранее они толкали другой актив, Ренессанс Страхование и инвесторы на этом размещении не заработали, акции сразу упали ниже цены размещения (120 рублей).

Ответить
4
Развернуть ветку
Anton B.

Почитайте статью на The Bell, про анонимные каналы.

Ответить
1
Развернуть ветку
Леонид Бережной

Читал вчера, но там про другое- про разгон акций (типа "Белуги" в этом году) и их слив после этого.

Ответить
0
Развернуть ветку
jianku13

Акции премиального качества ручной селекции шеф-финансистов

Ответить
2
Развернуть ветку
Anton B.

Помню когда я приходил торговать на фондовый рынок, были ограничения по размеру брокерского счёта, около (100к на текущие деньги).
IPO были значимыми событиями.

А сейчас можно торговать с 100р на счету акциями точки кофе с собой)

Насколько выросли возможности у всех.

Ответить
1
Развернуть ветку
Леонид Бережной

Ты еще скажи приходил на биржу и покупал бумажные акции.

Ответить
1
Развернуть ветку
Raimond Vladimirov

Акции голландкой ост-индской сегодня по 30 гульденов штука…

Ответить
0
Развернуть ветку
Silverjohn

Компания будет развивать foodtech-направлении расширит производство.
Это на каком языке?

Ответить
0
Развернуть ветку
Aleksei Shtein

на языке зумеров, которые любят пирамиды типо биткоин,тесла,трейдинг, акции

Ответить
1
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Я думал они близки к закрытию, продаться хотели. А тут вдруг IPO

Ответить
0
Развернуть ветку
Roman Krasovskiy

Модный тренд 2020-2021 по выводу на биржу всего и вся продолжается.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Опять бреют хомячков

Ответить
0
Развернуть ветку
Arthur Niazyan

X5 не хочет их купить?

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Азбука убыточна и зачем он х5 ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Право
Nazigul Jusupova
«Коммерсантъ» узнал детали иска против основателя «Рольф» Сергея Петрова — он управлял бизнесом будучи депутатом Статьи редакции

Гособвинение считает, что Петров продолжал управлять своей компанией и получать от неё доход.

8
Офлайн
Маша Цепелева
Умер основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин Статьи редакции

Ему было 88 лет.

Дмитрий Зимин
95
119
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Easydocs
Работодатель предлагает подписать соглашение о переходе на кадровый электронный документооборот. Соглашаться?
2
2
Т1 Консалтинг
CRM, No-Code, CX: как мы организовали два хакатона за 4 месяца

Зачем бизнесу соревнования для разработчиков и как получить от них максимум пользы для всех.

0
1
Точка
Банк «Точка» расскажет об итогах года и планах на 2022-й

В прямом эфире 24 декабря.

10
2
Личный опыт
Проект Ошибатор
IT без костылей и концентрация на своей сфере: Как не потратить лишние деньги при построении бизнеса

Сооснователь магазина по продаже велосипедов CityCycle Владимир Лосинский рассказывает о том, какие ошибки они допустили почти за 9 лет ведения бизнеса и как их можно было избежать.

3
5
Транспорт
Андрей Матризаев
В Новосибирск впервые за 23 года прилетела «Белуга»

Ночью 23 декабря в новосибирский аэропорт Толмачево прилетел специальный транспортный самолет Airbus A300–600ST Beluga. До этого садился в Новосибирске только в 1998 году.

6
4
Торговля
Nazigul Jusupova
«Азбука вкуса» запланировала провести IPO на Московской бирже Статьи редакции

Компания будет развивать foodtech-направлении расширит производство.

14
3
Маркетинг
TeamMotion
Почему для удержания внимания покупателя продажа решений важнее, чем продажа продуктов?

При продаже продукта фокус на самом продукте. Продавец действует, как рассказчик.

Он говорит больше, чем слушает.

2
6
Checkaso
Новое в Checkaso: Ranking tool, Keywords Movement Index, Installs и многое другое

Как оценить эффективность продвижения по ключевым запросам? Для этого у нас появился новый индекс, отражающий динамику ранжирования вашего приложения. Мы расширили возможности анализа по позициям в разделе Ranking. Добавили новую метрику Installs, обновили Text Editor и переработали меню.

0
2
Финансы
Маша Цепелева
«Посты стоят до 150 тысяч рублей»: The Bell рассказал, как реклама в анонимных Telegram-каналах влияет на акции компаний Статьи редакции

Владельцы около 100 тысяч счетов принимают решения о сделках с ценными бумагами на основе постов в анонимных каналах, посчитали в ЦБ.

4
7
Больше статей
null