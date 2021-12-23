IT без костылей и концентрация на своей сфере: Как не потратить лишние деньги при построении бизнеса

Сооснователь магазина по продаже велосипедов CityCycle Владимир Лосинский рассказывает о том, какие ошибки они допустили почти за 9 лет ведения бизнеса и как их можно было избежать.