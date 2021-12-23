Производитель сандалий Crocs купит итальянский бренд обуви Heydude за $2,5 млрд Статьи редакции
Компании планируют завершить сделку в первой половине 2022 года.
- Crocs оплатит покупку $2,05 млрд наличными и акциями на сумму $450 млн, объявила компания.
- Сделку планируют закрыть в первом квартале 2022 года, после этого Heydude продолжит работать как отдельное подразделение.
- Crocs считает, что эта покупка поможет компании увеличить прибыль и расширить ассортимент.
- Heydude — это бренд повседневной обуви, основанный в 2008 году в Италии.
- Crocs основана в 2002 году в Колорадо. Один из самых известных видов обуви, которую производит компания — резиновые сандалии.
Hey dude! Какое прекрасное итальянское название!
Ciao ragazzi
Кильманда!
Вообще то они из UK и USA ( как бы и название), но пусть будут итальянцами
Откуда у крокса столько бабла???
Себестоимость их дерьма близка к нулю, но миллениалы хавают всё.
миллениалам сейчас под сорок
сами откуда будете?
Из "резиновых" изделий, которые продаются по всему миру
Сандали? 2.5 миллиарда? Нахуя?
моя самая удачная инвестиция 2020-2021, но сейчас капа крокс 9-10 ярдов...
была
акции -15% на новости
Кроксы, да под белые носочки, что может быть лучше
Hey Dude, кстати, хороши) Идеальная сменная обувь для помещений - очень легкие, комфортные, стоят недорого и расцветок куча
Какая ирония для итальянского бренда...
Люблю Crocs но ребята явно потеряли трекшен.. заказал шлепки в бассейн от Addidas, а галоши от SADKO
У них же калоши!
Hey amico
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