Рубрика развивается при поддержке Почты России
Торговля
Валерия Козлова

Производитель сандалий Crocs купит итальянский бренд обуви Heydude за $2,5 млрд Статьи редакции

Компании планируют завершить сделку в первой половине 2022 года.

  • Crocs оплатит покупку $2,05 млрд наличными и акциями на сумму $450 млн, объявила компания.
  • Сделку планируют закрыть в первом квартале 2022 года, после этого Heydude продолжит работать как отдельное подразделение.
  • Crocs считает, что эта покупка поможет компании увеличить прибыль и расширить ассортимент.
  • Heydude — это бренд повседневной обуви, основанный в 2008 году в Италии.
  • Crocs основана в 2002 году в Колорадо. Один из самых известных видов обуви, которую производит компания — резиновые сандалии.
Обувь Heydude

#новость #crocs

1706 просмотров
17
8
Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
Читать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Роман

Hey dude! Какое прекрасное итальянское название!

Ответить
6
Развернуть ветку
Rodeus

Ciao ragazzi

Ответить
2
Развернуть ветку
KINCH

Кильманда!

Ответить
2
Развернуть ветку
Лора Сенаторова

Вообще то они из UK и USA ( как бы и название), но пусть будут итальянцами

Ответить
0
Развернуть ветку
Grigvik Fake

Откуда у крокса столько бабла???

Ответить
3
Развернуть ветку
unknown

Себестоимость их дерьма близка к нулю, но миллениалы хавают всё.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Когда подрастёте, мамка вам в сад такие купит -)

Ответить
6
Развернуть ветку
Daniel W

миллениалам сейчас под сорок
сами откуда будете?

Ответить
2
Развернуть ветку
Rodeus

Из "резиновых" изделий, которые продаются по всему миру

Ответить
1
Развернуть ветку
Игорь Крафт

Сандали? 2.5 миллиарда? Нахуя?

Ответить
1
Развернуть ветку
Nikolay Pomeschenko

моя самая удачная инвестиция 2020-2021, но сейчас капа крокс 9-10 ярдов...
была
акции -15% на новости

Ответить
1
Развернуть ветку
Олег Гурин

Кроксы, да под белые носочки, что может быть лучше

Ответить
1
Развернуть ветку
Трайчик

Hey Dude, кстати, хороши) Идеальная сменная обувь для помещений - очень легкие, комфортные, стоят недорого и расцветок куча

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Lowen

Какая ирония для итальянского бренда...

Ответить
0
Развернуть ветку
Чит Чат

Люблю Crocs но ребята явно потеряли трекшен.. заказал шлепки в бассейн от Addidas, а галоши от SADKO

Ответить
0
Развернуть ветку
Ольга Павленко

У них же калоши!

Ответить
0
Развернуть ветку
Руслан Гугл

Hey amico

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
Маркетинг
Andrey Fedorov
Зачем на самом деле нужна реклама

Очевидных ответов множество: чтобы больше покупали, чтобы поддержать имидж, узнаваемость и позицию top-of-mind, такова судьба всех крупных брендов, помноженная на стремление маркетологов и рекламных агентств продемонстрировать креативность и накачать собственную капитализацию…

22
14
Истории
Таня Боброва
«В молодости надо зарабатывать, а когда построишь бизнес — отдавать. Бизнес провалится без доброго взгляда на мир» Статьи редакции

22 декабря умер Дмитрий Зимин, основатель «Вымпелкома», филантроп и учёный. Что он думал о создании компании, просветительстве и молодых предпринимателях — в его цитатах.

Изучайте себя. Не упустите дело, которое вас вдохновляет, которое вы будете копать сутками. Не занимайтесь не своим делом, каким бы оно ни было денежным. В своё дело надо влюбиться, а деньги придут.

о советах молодым предпринимателям
в интервью Олегу Тинькову
71
92
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Яндекс
Как подтолкнуть искусственный интеллект к рефлексии

В 5, 50 и 500 словах о том, как голосовой помощник Алиса оставила роль ассистента и впервые стала автором художественной выставки в рамках проекта SOLARIS в Музее Москвы.

1
6
Авито
Авито усиливает защиту профилей пользователей

Пользователям Авито стала доступна двухфакторная аутентификация: теперь в личном кабинете можно установить защиту входа с помощью кода из смс или пуш-уведомлений. Его использование помогает дополнительно обезопасить аккаунт. При этом, новый функционал не осложняет вход на платформу.

1
0
Сервисы
Полина Лааксо
Заархивировать интернет, чтобы помочь студентам, журналистам и исследователям: зачем создавался сервис Wayback Machine Статьи редакции

В 1996 году программист Брюстер Кейл придумал сервис, чтобы сохранять веб-страницы. Он не принёс ни цента, но хранит в себе около 700 млрд сайтов, книг, игр и фильмов. Откуда идея и с какими проблемами Кейл столкнулся — в пересказе TechRadar.

Брюстер Кейл The Irish Times
2
13
Приёмная
Agnis Ozoiin
Претензия по качеству обслуживания Тинькофффф

22.12.21
День начался как обычно со звонка "службы безопасности". Заявка на смену финансового номера бла-бла-бла идите далеко. Только дальше все пошло не по плану. Приходит пуш от тинькова "карта заблокирована".
Звоню в банк. Получаю ответ, что сам заблокировал по причине мошенничества. Естественно, я этого не делал. Пара вопросов и блок…

52
27
Yota
Итоги Yota 2021: звонки и SMS сдают позиции, трафик бьет рекорды

Yota проанализировала мобильный трафик пользователей в 2021 году. Суммарно с января по ноябрь клиенты проговорили на 8% больше минут, чем в 2019 году. Если же сравнивать с результатами 2020 года, тренд будет отрицательным: потребление голосового трафика снизилось на 5%. Падает как входящий, так и исходящий голосовой трафик. Однако исходящих…

2
2
БКС Мир инвестиций
Виктор Бондарович: «Наш единственный реальный конкурент — это инфляция»
0
0
Личный опыт
Christina Coloboque
Настольная игра Холивар, где нужно доказывать, что земля плоская, мужчины умнее женщин и никого не побить

Как я придумала и выпустила настольную игру Холивар без опыта, издательства, своего медиа или блога, краудфандинга, на свои деньги.

25
77
Медиа
Маша Цепелева
Showtime снял сериал об истории Uber с Джозефом Гордоном-Левиттом в роли экс-главы компании Статьи редакции

Первая серия выйдет 27 февраля 2022 года.

Джозеф Гордон-Левитт в роли Трэвиса Каланика
11
11
Больше статей
null