Технологии будущего в строительстве: знакомься с ИТ-командой ДОМ.РФ!

В серии постов мы расскажем, как «цифра» неизбежно внедряется во все направления работы компании, как мы реализуем самые прорывные идеи. Вы узнаете, какие именно решения разрабатываются, как сервисы тестируются и внедряются на практике, почему наши инновации важны для каждого из нас.