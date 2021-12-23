Рубрика развивается при поддержке Почты России
Торговля
Маша Цепелева

Сервис для аналитики и управления карточками товаров на маркетплейсах 24TTL привлёк $1 млн Статьи редакции

Оценка стартапа составила $10 млн.

  • 24TTL привлёк инвестиции от гендиректора группы креативных агентств Possible Group Андрея Винограда и других, сообщает Inc. Компания не раскрыла, на что планирует потратить деньги.
  • Стартап разрабатывает сервисы для продажи товаров на маркетплейсах. Например, может проанализировать карточки на Ozon, «Яндекс.Маркете» и других площадках, искать недочёты, добавить AR-модель товара в его карточку и другое. Среди клиентов компании LG, Electrolux и другие.
  • Стартап основал в Москве в 2018 году предприниматель Юрий Шишкин. В декабре 2021 года компания вышла на европейский рынок и открыла офис в Амстердаме. В 2022 году стартап планирует увеличить долю на европейском рынке в три раза.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «ТТЛ» в 2020 году выросла на 14% и составила 73,5 млн, чистая прибыль — 1,7 млн рублей.

#новость #24ttl

884 просмотров
5
4
Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
Читать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Чит Чат

Так и не понял, что конкретно они делают?

Ответить
2
Развернуть ветку
Илья Попов

Маркетплейс — это единая онлайн-площадка для торговли товарами и услугами разных поставщиков, зарегистрированных в системе. Основная цель онлайн-площадки — объединение множества поставщиков с контрагентами (клиентами, дилерами, дистрибьюторами) в едином торговом пространстве.

Ответить
0
Развернуть ветку
Stanislav Vitinskiy

Полезный стартап. Удачи проекту!👌✊️

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergey Luzgin

Оценка $10m при годовом обороте в 20-м в $1m? Неплохо, неплохо.

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Попов

По всякому интересная компания с хорошими данными. Желаю удачи и успехов ребятам.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Лаборатория Касперского
Как стать GDE, и почему разработчику нужно выступать

Евгений Мацюк, Google Developer Expert (GDE) по направлению Android, по просьбе «Лаборатории Касперского» поделился своим опытом и рассказал, как стать GDE, что это дает разработчику и при чем тут статьи и выступления.

0
3
Дизайн
Логомашина
Рррррр: новогодний концепт Логомашины

Привет, на связи команда Логомашины. До Нового года осталось меньше 10 дней: наверняка у вас уже появился соблазн «надеть» на логотип своей компании новогодний колпак или украсить сайт снежинками. Показываем, как можно изменить айдентику компании к празднику нестандартно.

35
48
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Медиа
Евгения Евсеева
Издание о саморазвитии и здоровье Reminder «ограничит активность», а его издатель займётся онлайн-курсами Статьи редакции

«Построить бизнес, увы, у меня не получилось», — сказал Максим Кашулинский.

19
21
Истории
Таня Боброва
«В молодости надо зарабатывать, а когда построишь бизнес — отдавать. Бизнес провалится без доброго взгляда на мир» Статьи редакции

22 декабря умер Дмитрий Зимин, основатель «Вымпелкома», филантроп и учёный. Что он думал о создании компании, просветительстве и молодых предпринимателях — в его цитатах.

Изучайте себя. Не упустите дело, которое вас вдохновляет, которое вы будете копать сутками. Не занимайтесь не своим делом, каким бы оно ни было денежным. В своё дело надо влюбиться, а деньги придут.

о советах молодым предпринимателям
в интервью Олегу Тинькову
62
73
Крипто
Маша Цепелева
Стоимость криптовалюты Toncoin выросла на 20% после поста Павла Дурова о новых владельцах проекта TON Статьи редакции

Он пожелал им успехов и заявил, что гордится тем, что технология жива.

61
26
Дом.РФ
Технологии будущего в строительстве: знакомься с ИТ-командой ДОМ.РФ!

В серии постов мы расскажем, как «цифра» неизбежно внедряется во все направления работы компании, как мы реализуем самые прорывные идеи. Вы узнаете, какие именно решения разрабатываются, как сервисы тестируются и внедряются на практике, почему наши инновации важны для каждого из нас.

0
1
БКС Мир инвестиций
Виктор Бондарович: «Наш единственный реальный конкурент — это инфляция»
0
0
Личный опыт
Christina Coloboque
Настольная игра Холивар, где нужно доказывать, что земля плоская, мужчины умнее женщин и никого не побить

Как я придумала и выпустила настольную игру Холивар без опыта, издательства, своего медиа или блога, краудфандинга, на свои деньги.

8
20
Сервисы
Полина Лааксо
Заархивировать интернет, чтобы помочь студентам, журналистам и исследователям: зачем создавался сервис Wayback Machine Статьи редакции

В 1996 году программист Брюстер Кейл придумал сервис, чтобы сохранять веб-страницы. Он не принёс ни цента, но хранит в себе около 700 млрд сайтов, книг, игр и фильмов. Откуда идея и с какими проблемами Кейл столкнулся — в пересказе TechRadar.

Брюстер Кейл The Irish Times
1
7
Яндекс
Как подтолкнуть искусственный интеллект к рефлексии

В 5, 50 и 500 словах о том, как голосовой помощник Алиса оставила роль ассистента и впервые стала автором художественной выставки в рамках проекта SOLARIS в Музее Москвы.

1
5
Больше статей
null