Сервис для аналитики и управления карточками товаров на маркетплейсах 24TTL привлёк $1 млн Статьи редакции
Оценка стартапа составила $10 млн.
- 24TTL привлёк инвестиции от гендиректора группы креативных агентств Possible Group Андрея Винограда и других, сообщает Inc. Компания не раскрыла, на что планирует потратить деньги.
- Стартап разрабатывает сервисы для продажи товаров на маркетплейсах. Например, может проанализировать карточки на Ozon, «Яндекс.Маркете» и других площадках, искать недочёты, добавить AR-модель товара в его карточку и другое. Среди клиентов компании LG, Electrolux и другие.
- Стартап основал в Москве в 2018 году предприниматель Юрий Шишкин. В декабре 2021 года компания вышла на европейский рынок и открыла офис в Амстердаме. В 2022 году стартап планирует увеличить долю на европейском рынке в три раза.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «ТТЛ» в 2020 году выросла на 14% и составила 73,5 млн, чистая прибыль — 1,7 млн рублей.
Так и не понял, что конкретно они делают?
Маркетплейс — это единая онлайн-площадка для торговли товарами и услугами разных поставщиков, зарегистрированных в системе. Основная цель онлайн-площадки — объединение множества поставщиков с контрагентами (клиентами, дилерами, дистрибьюторами) в едином торговом пространстве.
Полезный стартап. Удачи проекту!👌✊️
Оценка $10m при годовом обороте в 20-м в $1m? Неплохо, неплохо.
По всякому интересная компания с хорошими данными. Желаю удачи и успехов ребятам.
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