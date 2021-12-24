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Торговля
Nazigul Jusupova

«Тинькофф» открыл магазин с брендированной одеждой Статьи редакции

Можно купить футболки, толстовки и рюкзаки с логотипом банка.

  • О запуске онлайн-магазина написал на своей странице в Facebook руководитель отдела электронных коммуникаций банка Алексей Шуравин.
  • В «Тинькофф Shop» можно купить одежду — например, худи, футболки, носки и джоггеры чёрного, белого и жёлтого цвета с логотипом банка. Кроме этого, на платформе можно приобрести рюкзаки, шопперы, маски для лица и шапки.
  • Стоимость футболок начинается от 1190 рублей, свитшотов — от 3490 рублей, рюкзаков — от 4390 рублей. Все предметы из коллекции можно комбинировать как между собой, так и с другой одеждой из гардероба покупателя, отмечают создатели проекта.
  • В «Тинькофф» сообщили vc.ru, что все вещи из коллекции в стиле unisex и производятся в России. В будущем компания планирует коллаборации с дизайнерами и художниками, а также будет выпускать «сезонную» одежду и дополнит ассортимент эксклюзивными вещами, которые будут посвящены отдельным продуктам банка.

#новости #тинькофф

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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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StepanCapusta

Честно говоря, даже бесплатно доставшуюся, одежду с чьим то логотипом носить стремно..
А тут еще и платить надо!! Уржаться)))))

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36
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Aleksandr Matveev

С лого адидаса и т.д. ходит же половина улицы, почему бы не ходить с лого Тинька, если нравится бренд и одежда качественная?

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4
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Дмитрий Сталин

Адидас спортивная одежда, признанная во всем мире.
А тинька, это шаражкина контора, о которой за пределами России мало кто знает.
+ Это ещё и реклама тиньки которую ты носишь заплатив за это деньги))
Тинек должен сам платить чтоб это одели, 1000 за месяц

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1
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Aleksandr Matveev

А лого адика - не реклама?)
Абсолютно то же самое
Только Тиньк ещё и производит в России, местных поддерживает, а не где-то в Бангладеше и тому подобным

А какая разница, кто знает за пределами России? Подозреваю, что ходить в ней основном будут по России 😉

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0
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Дмитрий Сталин

Большая разница, это как про Петрова говорить он супер звезда)))
Которую кроме РФ никто не опознает

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Мурад Муртазалиев

Носить одежду недобанка, покупать ее за свои же деньги?

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Own glow

А что является добанком в вашем понимании? Сбербанк? Втб? Альфа?

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Мурад Муртазалиев

Не знаю ни один банк в России, одежду которого можно купить за свои деньги, и ходить бесплатно делать этому банку рекламу. Вот вы одежду какого банка купили?

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1
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Aleksandr Matveev

У Альфы очень крутой мерч, например
У Сбера есть, и вроде покупают, но имхо не моё

У Тинька обычная коллекция получилась не особо яркой, как по мне, не нашел что бы я взял. Но юбилейная - это просто огонь, обязательно себе возьму что-нибудь: или чехол для ноута, или жилетку

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Максим Милованов

"зачем нужен корпоративный мерч", правильно ли я понял ваш незаданный вопрос?

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1
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расслабленный пост-хипстер

Корпоративный мерч создается исключительно с целью дарить его клиентам и сотрудникам на праздники. Здесь предлагается платить за рекламирование бренда.

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3
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StepanCapusta

Нет, не было вопроса.
Я высказал свое мнение: мерчи уместны на работе, или в качестве презента от фирмы.
Есть исключения, типа Greenpeace, спортивные команды. Да и то не везде, и не всегда..

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1
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StepanCapusta

Это как в рассказе про франшизу ювелирного магазина в Хайфе.
" Мой дорогой Мойша, нам совершенно не нужен глупец, скорее наоборот. Нам нужен смекалистый и расторопный гой, который поверит в наше дело. Нам нужно просто подобрать правильные слова. "

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0
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Aleksandr A

Хуже мерча Тинькова только мерч от Ленты))

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0
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No Name

«Тинькофф» открыл магазин с брендированной одеждой
 Но зачем?

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13
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Александр Соколов

сотрудникам вместо премий будут этот "мерч" давать)))

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12
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Alexander A. Zhuravkov

Наверное готовят анонс хоккейной/футбольной/киберспортивной команды. Иначе к чему этот фансервис? Как-то не верится в массы людей спешащих купить себе подобный мерч.

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2
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No Name

Скорее, маркетологи ИБД занимаются

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4
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Alexander A. Zhuravkov
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3
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Артем Павлючук

Чтобы и там были разводы, интриги, расследования.

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Блаженный огонь

Странный вопрос. Следующий шаг nft.

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0
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Dmitry Popov

Вот прям стремно. Учитывая, что Тинькофф это банк, в котором много курьеров - кмк любая одежда брендинрованная будет восприниматься окружающими как то, что ты тот самый сотрудник Тинькофф (не офиса, а курьерской службы).

С условным Сбером или Яндексом их магазины даже понятнее в этом смысле - брендинг тех. сервисов и сервисов с людьми "на улице" очень сильно отличается

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6
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ИгорьOK

Хм...
Ну... технически, этот мерч можно использовать как пропуск много куда.

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1
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lakoros

Так я не против носить вещи с логотипом тинькофа, но по таким ценам чисто для фанатов. Может быть у меня бы хватило денег на заплатку, но их отдельно не продают)

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5
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lakoros

https://sbershop.ru/
У сбера футболки почти в два раза дешевле)

SberShop
Корпоративный магазин сувенирной продукции с символикой СБЕР. Широкий ассортимент качественной…
sbershop.ru
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3
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R-Globus

Во-во

"
R-Globus
1 мин
Робы готовят. Типа кто в каком лагере окажется.
"

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0
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Блаженный огонь

Убийца Wildberries 🔥

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4
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R-Globus

Робы готовят. Типа кто в каком лагере окажется.

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3
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Valery Oficerov

Что? Зачем?
Кто будет покупать за деньги одежду с логотипом банка? Разве что упоротые фанаты (как и с любым другим логотипом). Много ли подобных фанатов у банка? Это врядли.

В этой ситуацией гораздо уместней мерч с мемами.

P.S. Являюсь клиентом Тиньков и все устраивает, но покупать одежду тупо с их логотипом — ту матч

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3
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Ilia

Тем более, что ее бесплатно будут раздавать на каких-нибудь муниципальных турнирах по шахматам, триатлону, велогонкам, бегу вместо призов, где компания будет являться информационным партнером)

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0
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Aleksandr Matveev

Это всего лишь базовая коллекция, но и ее думаю найдутся желающие купить
А юбилейная так вообще огонь, и логотип там лишь на одной нашивке (которую к слову можно не клеить даже). Так что сам что-нибудь точно возьму

А дальше по-любому пойдут офигенные коллабы с какими-нибудь Покрасами Лампасами и т.д., вот там будет вообще сказка

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0
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KINCH

Молодцы.
Поясню. Все компании просто не могут перешагнуть через свое "Я", свое "ЭГО", а Тинькофф взял и сделал качественные вещи с абсолютно неявным логотипом — его и так будет заметно.

Ребята, вы молодцы, я уже думал лет 10 на эту тему и никак не мог понять, почему ни одна компания не сделает нормальный мерч себе. Такой не стремно будет носить, если подгонят.

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2
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Павел Егоров

NASA обиделось =)

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1
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Ilia

Численность сотрудников Тинькофф - 25 970 (2020 г.). На днях небось сделали рассылку по базе, что открылся Мерч, можете сделать друзьям и коллегам приятно. В Google также делают на Рождество, народ закупается в Google Merchandise Store

В общем, недаром на НГ запустили. Магазин вышел на самоокупаемость за один праздник и статью на vc.ru Браво, Олежа!

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2
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33_rublya

Мне кажется, Олежа даже не в курсе, это не его уровень.

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volkov

ценник странный. не только на носки

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1
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Raimond Vladimirov

Может ещё прикупим носки экономист за 17 фунтов :)

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1
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Дмитрий Александрович

Такие носки в российских реалиях хотя бы сойдут за экзотику. В отличие от курьерской униформы.

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0
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Sergey Fedostsev

Не они первые, не они последние…

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1
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Кирилл Агарков

Зашёл, посмотрел, дороговато чёт. Хотя понравилось 👍

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1
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Анастасия Турова

Задумка не плохая, главное, чтобы зашло!

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Roman Vyatkin

У Рокетбанка было сильно лучше. Обшложке на паспорт до сих пор периодически комплименты делают.

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1
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Oleg

Дохлый номер, как и пиво в свое время, и другие проекты.

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Вася Пражкин

все вещи из коллекции в стиле unisex
 точно unisex? что скажете?

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0
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Aleksandr Matveev

А что тут не унисекс?

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1
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Lexx Sky

Пакет

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Денис Николаев

Больших размеров 6xl нету =(

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0
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Ilia

@Тинькофф свяжите господину!

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1
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Илья Шишкунов

Какой-то не очень смелый дизайн, явно не Олег одобрял

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0
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Артем Павлючук

Олег такое носить не будет. Разве что только на камеру.

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Vladimir Ivanov

Физический банк не нужен, а физический магазин мусора нужен:)

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Bot Fabric

Возможно готовили курьерскую службу типа Яндекс-еды, и для своих курьеров сшили брендированную одежду. Так как планы изменились, то решили распродать для фанатов. Но если в будущем всё же откроют, то фанаты будут ходить как курьеры 😃

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Mik Petrov

За такие же бабки лучше Lives

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Artem Simonenkov

Пока ничего интересного

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Ivan Smekalov

Мерч тоже можно купить только за рокетрубли?

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Ilnur Seebaev

а мне нравится, куплю рюкзак

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Артём Васнецов

Придумайте бренд , оставьте производство в России и дело пойдет!
З.Ы. Логотип банка можно оставить на бирке)

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