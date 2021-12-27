Владельцы ТЦ попросили власти отдать им право самим устанавливать ограничения из-за Covid-19 Статьи редакции
Их будут определять по уровню заболеваемости в регионах.
- Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил обнулить действующие региональные ограничения из-за Covid-19 в торговли и заменить их на «цветовую» систему, пишет Forbes со ссылкой на обращение совета.
- По ней ТЦ будут сами устанавливать ограничения в зависимости от уровня заболеваемости в регионах — зелёного, жёлтого или красного. Совет считает, что такие изменения в законопроекте «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» будут наносить меньший ущерб торговле.
- РСТЦ направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину, министру промышленности и торговли Денису Мантурову, а также главе комитета Госдумы по безопасности и противодействии коррупции Василию Пискарёву.
- В декабре РСТЦ уже отправлял обращение президенту и попросил компенсировать выпадающие доходы и ввести льготное налогообложение из-за введения QR-кодов. По данным совета, из-за ограничений посещаемость торговых центров снизилась на 50-80%.
- Пока региональные власти сами вводят ограничения из-за Covid-19. Например, в Петербурге введут QR-коды в ТЦ и магазинах на 2 января.
Не много ли на себя берут владельцы ТЦ?
Дальше они предложат самим определять сколько налогов платить, и платить ли вообще. Но в целом сложно критиковать такое, так как сам ввод этих ограничений давно превратился в фарс.
То, что ограничения эти самые права их отбирают, никого не волнует? А повышение стоимости кадастра и рост налогов на владельцев коммерческой недвижки? А второй год отжатия ВСЕЙ недвижимости в формате ТЦ в пользу прикормленных кошельков правительства? Или скажите, что не знали?
Это обычный рейдерский захват бизнеса, самые отчаянные просто пытаются хоть как-то договориться.
Вы правда считаете, что это им поможет? Если тонуть, то уж всем вместе.
Кому всем? Отожмут бизнес просто, как в 10-х годах отжали почти всю сельскохозяйственную отрасль, коммерческая недвижимость жирный кусок, вот и откусывают его издалека, прикрываясь ограничениями, которые никто не соблюдает, и которые смысла не имеют.
По факту, особенно учитывая реально огромные растущие налоги для этого вида бизнеса, правительство ОБЯЗАНО компенсировать все убытки от ввода таких ограничений, но они заинтересованы не в сохранении частного бизнеса, а в краже капиталов
если дадут добро - они сразу отменят все ограничения
А че сразу диагнозы ставить право не потребовали? Воистину утопающий хватается за соломинку. Ну умрите хоть достойно, переделайтесь например под спортивные центры, или центры детского творчества.
Поскольку 99% владельцев ТЦ депутаты и чиновники. такие заявления выглядит верхом цинизма. Вопрос для меня только в том, почему я не удивляюсь?
Да нет, РСТЦ как раз таки без депутатов и чиновников, а вот отжимают у них бизнес именно депутаты и чиновники, на которых никакие правила не распространяются, а огромные растущие налоги за коммерческую недвижимость не уплачиваются.
В РСТЦ без депутатов? Там вроде главные Гуцериевичи, уж эти во власти были во всех видах.
Интересно, какие же ограничения будут устанавливать сами ТЦ? :-)
Нельзя выйти из ТЦ, не совершив хотя бы трёх покупок. Очевидно, только это поможет в борьбе с вирусом.
Владельцы ТЦ
Попросили сохранять их конституционные права
Половина комментариев в пользу того, что они не правы
Я точно не на Коммунист.орг?
Комменты на тж действительно захватили совки
А в святой Европе сейчас типа лучше? Все конституционные права соблюдаются в связи с ковидом?
Святая Европа далеко не святая, но всё же помогает бизнесу при помощи уменьшении налоговой нагрузки, дешёвых кредитных средств и БЫСТРЫХ регулирований ситуации.
На примере Польши могу подробнее рассказать, тут антиковидная политика может и не лучшая в мире, но довольно чуткая к налогоплательщикам.
А в данном же случае вводят регулировки, которые никогда не будут исполнены, повышают налоговую нагрузку уже второй год, выдавливают через контрагентов, давят клиентов ТЦ, при этом ровно ноль поддержки в кризис, спрашивается, зачем ТЦ все эти года такие огромные налоги платят?
Их просто решили зарезать и распихать по карманам в сложные года, это мерзко и люди не должны позитивно оценивать такое, это буквально раскулачивание
Причем тут европа?
Сегодня они просят себе право решать, а завтра что? За новую власть голосовать?
Владельцы театров просят разрешить самим решать про что будут спектакли безопасности.
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