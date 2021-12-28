Маркетплейсы обогнали поисковые системы по количеству стартовых запросов о товарах — исследование Статьи редакции
Торговые площадки стали новым медиаканалом между брендами и аудиторией, считают исследователи.
- Аналитики Mediascope проанализировали поисковые запросы более 20 тысяч россиян из браузеров и некоторых мобильных приложений с 20 сентября по 12 декабря, сообщает «Ъ». Маркетплейсы начали опережать поисковые системы по количеству запросов с целью найти и купить товары.
- В общем количестве запросов о товарах на десктопе маркетплейсы занимают 40–50%, поисковые системы — около трети, остальное — специализированные интернет-магазины и классифайды.
- В «Яндексе» подтвердили, что в 2021 году люди на 50% чаще использовали запросы о товарах в поиске сразу с названием продающей их площадки. 58% пользователей сравнивают товары минимум на двух площадках.
- Доля мобильных покупок в 2021 году выросла до 90% и в этом сегменте маркетплейс давно обошёл классические поисковые системы, прокомментровали в Wildberries. В «AliExpress Россия» считают, что исследование отражает общемировой тренд — в США Amazon обогнал Google по продуктовым запросам в 2018 году.
Есть вспомнить что ВСЕГДА 40-60% всех запрос на маркеплейсах создаются ботфермами по парсингу цен конкурентов и иногда для контроля цен дистрибьюторов, вперемешку с враждебным скликиванием, рейтингового размещения, как самими администратооами маркет плейса , чтоб показать лохам рост спроса, так и конкурентами, чтоб сожрать бюджет и просадить целевые позиции выдачи врага.
То ваша статья, автор - такой же фейк как и ценность запросов внутри маркеплейсов.
Это я ещё не написал про командный саботаж, внутри самих структур разработчиков одного и того-же маркеплейса, для внутренней борьбы ради внимания СЕО и инвесторов, ради начисления в ту или иную команду более большего бюджета, например войны мобильной команды разработчиков против Веб Версии, или войны подразделений маркетинга ради бюджетов на продвижение. За будущие откаты итд. Там столько про виды корпоративных абюзов писать что можно, написать больше чем все сложенные и дописанные части "война и мир"
А что, в поисковиках и классифайдах этого нет?
Это в той и или иной степени есть и в поисковых системах но там спасает, гео ранги и псеблота + кривой ретаргет, ну и тепловой холодец помоек источников, но не у YA.Ru, у этих клиника уже давно, как Сербант подсел по слухам на микродозинг.
Мы уже не узнаем ответ, на этот вопрос. Не знаю к сожалению или к счастью...
общей картины это не меняет, в основном все уже так или иначе привязаны к "любимым" маркетплейсам и ищут непосредственно там, а не в гугле/яндексе
Логично, если раньше можно было искать товар, чтобы найти где можно приехать потрогать, то сейчас сразу идешь в любимый маркетплейс и сразу выбираешь)) + поиск по покупкам в том же гугле не очень удобный
"сразу идешь в любимый маркетплейс"
А потом идешь в любимый виси и пишешь статью о том, как тебя кинул любимый маркетплейс.
я пока как-то избежал подобных нервотрепок)
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