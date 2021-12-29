Онлайн-продажи нелегальных электронных сигарет в 2021 году выросли в два раза — до 23 млрд рублей Статьи редакции
При этом наценка на устройство составляет около 150% при средней цене в 500 рублей.
- По итогам 2021 года в интернете продали 46 млн устройств на сумму в 23 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса Gorodissky IP Security. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Из-за незаконных продаж госбюджет потерял 4,2 млрд рублей.
- К нелегальным аналитики отнесли онлайн-продажи электронных сигарет с никотином. По закону, продавать электронные сигареты, содержащие никотин, через интернет запрещено.
- Основные каналы сбыта электронных сигарет — сайты и соцсети. Аналитики обнаружили 4,7 тысяч сообществ и аккаунтов, которые их продают. Больше всего аудитория у страниц во «ВКонтакте» (77,1%) и Instagram (13,7%). В Telegram распространена оптовая продажа.
- При средней стоимости электронной сигареты в 500 рублей наценка — около 150%. Самый популярный нелегально продающийся бренд — HQD.
- Эксперты ожидают, что в 2022 году нелегальный онлайн-рынок электронных сигарет может вырасти до 28,9 млрд рублей, а госбюджет потеряет уже 5,2 млрд рублей.
сами алконафты называют это "солевой" никотин, говорят вызывает привыкание в разы выше чем обычные сигареты.
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