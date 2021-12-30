«Л’Этуаль» откроет собственную аптеку в Москве — источники Статьи редакции
Компания, управляющая сетью магазинов, зарегистрировала одну точку и уже ищет фармацевтов.
Первая точка появилась в Москве около магазина «Л'Этуаль» на Новом Арбате, заметило издание Vademecum. У аптеки нет вывески, но она зарегистрирована на ООО «Алькор и Ко», которое управляет сетью магазинов. В «Алькор и Ко» на запрос Vademecum и vc.ru не ответили.
Через HeadHunter «Л'Этуаль» ищет фармацевтов в свои аптеки в Новогиреево и на Новом Арбате.
«Л’Этуаль» планирует открыть до 15 аптек в Москве и других городах-миллионниках, рассказал изданию неназванный менеджер аптечной сети.
В 2011 году «Алькор и Ко» зарегистрировала лицензию на торговлю медицинскими препаратами по пяти адресам в Москве: Нахимовский проспект, Новогиреево, Земляной Вал и посёлок Знамя Октября в Новомосковском округе.
В 2018 году «Магнит» начал открывать собственные аптеки, в том числе рядом с магазинами «Магнит Косметик». До 2023 года «Магнит» запланировал открыть 6,5-7 тысяч аптек, но к концу 2019 года их количество стало уменьшаться. На 1 июля 2021 года их было 898.
Аспирин от Дольче Габбана
Смекта от Пако Рабана
Мирамистин от Гуччи
Ношпа от Ферручи
🤣👍 Аспирин - дафалгон.
Интересно, тоже будут разливать паль, как в своих магазинах
Недалеко ушли. И там и там - химия в пузырьках.
Ну, они же там, простите, всё-таки косметику продают. xd
Говорите так, будто это что-то плохое.
Етуаль, как я понял будут продаваться медикаменты французского производства?
Интересно, уже аптек по 2 шт. В каждом доме.+ Интернет.
Как они зарабатывают?
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