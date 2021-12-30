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Торговля
Богдан Музыченко

«Л’Этуаль» откроет собственную аптеку в Москве — источники Статьи редакции

Компания, управляющая сетью магазинов, зарегистрировала одну точку и уже ищет фармацевтов.

Первая точка появилась в Москве около магазина «Л'Этуаль» на Новом Арбате, заметило издание Vademecum. У аптеки нет вывески, но она зарегистрирована на ООО «Алькор и Ко», которое управляет сетью магазинов. В «Алькор и Ко» на запрос Vademecum и vc.ru не ответили.

Через HeadHunter «Л'Этуаль» ищет фармацевтов в свои аптеки в Новогиреево и на Новом Арбате.

Аптека «Л'Этуаль» слева Vademecum

«Л’Этуаль» планирует открыть до 15 аптек в Москве и других городах-миллионниках, рассказал изданию неназванный менеджер аптечной сети.

В 2011 году «Алькор и Ко» зарегистрировала лицензию на торговлю медицинскими препаратами по пяти адресам в Москве: Нахимовский проспект, Новогиреево, Земляной Вал и посёлок Знамя Октября в Новомосковском округе.

В 2018 году «Магнит» начал открывать собственные аптеки, в том числе рядом с магазинами «Магнит Косметик». До 2023 года «Магнит» запланировал открыть 6,5-7 тысяч аптек, но к концу 2019 года их количество стало уменьшаться. На 1 июля 2021 года их было 898.

#новость #аптеки

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Роман

Аспирин от Дольче Габбана
Смекта от Пако Рабана
Мирамистин от Гуччи
Ношпа от Ферручи

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Илья Попов

🤣👍 Аспирин - дафалгон.

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Max Payne

Интересно, тоже будут разливать паль, как в своих магазинах

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Sam Esq

Недалеко ушли. И там и там - химия в пузырьках.

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Богдан Музыченко

Ну, они же там, простите, всё-таки косметику продают. xd

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Павел Гусев

Говорите так, будто это что-то плохое.

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Илья Попов

Етуаль, как я понял будут продаваться медикаменты французского производства?

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semen matrasov

Интересно, уже аптек по 2 шт. В каждом доме.+ Интернет.
Как они зарабатывают?

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