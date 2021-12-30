В отдалённые города доставка может затянуться на 14 дней.

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Объём продаж в российских интернет-магазинах и маркетплейсах в ноябре-декабря вырос в 3-4 раза по сравнению с показателями сентября и октября, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора бизнес-юнита ПЭК: Easyway Максима Губанова.

По его словам, на этом фоне сроки авиадоставки в отдаленные города — например, в Магадан, Южно-Сахалинск, Владивосток, увеличиваются от трёх до 14 дней. Тогда как в обычные дни товары доставляются за пару дней.

В Boxberry сообщили, что такие проблемы регулярно возникают в аэропорту «Шереметьево», а в DPD отмечают, что сейчас посылки регистрируют и досматривают до 24 часов. По данным Губанова, для обработки грузов и почты в «Шереметьево» действуют два терминала: «Москва Карго» (42 000 м²) и «Шереметьево Карго» (28 000 м²), но мощности не справляются в пиковый сезон.

В Boxberry также пожаловались на работу аэропорта «Елизово» в Петропавловске-Камчатском. По данным компании, грузовой терминал площадью 3380 м² не работает круглосуточно и сотрудники не успевают обработать весь входящий грузопоток за смену, образуются длинные очереди на выдачу грузов.

Подобная ситуация сложилась и в новосибирском аэропорту «Толмачево». По данным представителя ПЭК, ожидание места на терминале может длиться от шести до 24 часов.

На задержку товаров жалуются и отправители. По словам владелицы владивостокской сети магазинов «Рыбный островок» Ирины Кузьминой, товары задерживаются один-два дня, но для скоропортящихся продуктов, которые они заказывают, это критично.

Логистические организации объясняют задержку большим объёмом перевозок, это ведёт к росту затрат на логистику и стоимости продуктов, отмечает она. В 2021 году в среднем на 20% выросли затраты на срочную доставку самолётом и, соответственно, тарифы на отправку в отдалённые регионы, говорит руководитель ПЭК: Express Сергей Гришунин.

По данным «Домодедово», в декабре грузопоток вырос на 30% по сравнению с ноябрем. В аэропорту ответили, что они работают в штатном режиме и справляются с объёмом грузооборота. По словам представителя холдинга «Аэропорты регионов», в «Елизово» рейсы улетают и прилетают без задержек, исключения могут быть в других аэропортах Камчатского края из-за метеоусловий.

В грузовой авиакомпании AirBridgeCargo одной из причин задержек назвали распространение нового штамма Covid-19. В ноябре-декабре на фоне отмены пассажирских рейсов в московских аэропортах скопилось много транзитных грузов, пояснили в компании.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что задержки доставки наблюдаются и на морском транспорте. Кроме этого, по их словам, нецелесообразно переводить авиагрузы на другие виды транспорта, так как многие из них имеют определённый срок доставки, который возможен только через авиаперевозки.

Также эксперты признают, что мощности аэропортов трудно увеличить в сжатые сроки, так как зачастую им не хватает персонала, а не механизмов.