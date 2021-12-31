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Торговля
Евгения Евсеева

IKEA поднимет цены по всему миру на 9% из-за больших затрат на сырьё и транспортировку Статьи редакции

В ноябре гендиректор российского подразделения IKEA заявлял, что повышение цен не затронет Россию.

  • Об этом сообщила пресс-служба Ingka Group, материнской компании IKEA. Больше всего затраты компании на транспортировку и закупки выросли в Северной Америке и Европе. По прогнозу IKEA, в 2022 году ситуация не улучшится.
  • «К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как увеличивающиеся затраты начали влиять на мировую экономику, нам приходится частично перекладывать их на наших клиентов», — заявил менеджер по розничным продажам IKEA Толга Онджю.
  • Цены поднимут в среднем на 9% во всех странах, где работает компания — их рост будет зависеть от инфляции в каждом конкретном регионе. Например, в России в 2021 году инфляция составила 8,39%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
  • IKEA предупредила о повышении цен из-за возможных проблем с поставками и больших затрат на сырьё ещё в ноябре. В декабре гендиректор российского отделения IKEA Понтус Эрнтелл заявил, что в России цены поднимать не будут, так как половина производства находится внутри страны.

#новость #ikea

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