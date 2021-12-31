Хочу отдать свой выигрыш в лотерею "Тинькофф Инвестиции" на благотворительность

Всем привет, я занимаюсь трейдингом уже более 12 лет, и это один из нескольских моих брокерских счетов. Дело в том, что весь последний месяц, я занимался обычным трейдингом, просто покупая-продвая активы, среди которых есть и ETF от Тинькова, при этом их участие в лотерее не было критерием для покупки, но так получилось, что у меня скопилось под…