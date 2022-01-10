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Торговля
Валерия Козлова

JD.com открыл в Нидерландах два роботизированных магазина — заказы в них собираются на конвейере Статьи редакции

Сначала нужно заказать продукты в приложении, а получить их можно, отсканировав штрих-код.

  • Китайский онлайн-ритейлер JD.com открыл два магазина под брендом Ochama в Нидерландах, пишет CNBC. Компания заявила, что планирует открыть ещё два магазина.
  • Покупатели должны будут сделать заказ через приложение, а после получить покупку, отсканировав штрих-код.
  • Магазины полностью автоматизированы. Все заказы собираются и сортируются с помощь роботизированных установок и конвейерных лент.
  • JD.com получает большую часть своего дохода из Китая, но в последние годы расширила свое присутствие за рубежом. Например, компания управляет онлайн-магазином Joybuy.com для международных клиентов и является крупнейшим акционером вьетнамской торговой платформы Tiki, отмечают в издании.
  • В январе 2018 года Amazon открыл первый офлайн-магазин без касс и продавцов, а в марте 2020 года запустил продажу технологии другим ритейлерам.
Магазин Ochama

#новость #jd

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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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Den Red

А смысл ? Так людям заплатили гроши и они педали крутят а так высокотехнологичная техника которая в ремонте миллионы выйдет

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Georgi Lis

Техника в отпуск не ходит и работает 24/7, это должно окупить издержки на поддержку и ремонт

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testostestom .

Продавцы переучатся на техников по ремонту оборудования

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Alex Ulex

И не ошибается.

В нашем районе в селе скатинском перевели одну ферму на роботизированную дойку. Надо увеличились процентов на 20.

Тупо потому что робот делает всё процедуры.

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alice fox

робот просто сильнее. Человеку не хватает сил, чтобы выжать из коровы больше.

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Alex Ulex

Ха ха.

Там подготовительных операций дохрена, начиная с массажа перед дойкой, и ТП и тд.

Вобщем счас там 4 фермы с роботами.

Интересно, чтобы стало заходило само, с первой фермы пару голов перекинули, они их учили своим примером.

Ну и музыка фоном.

Вобщем все ради результатов.

А вот автоматические трактора и комбайны не стали пока делать
У нас поля мелкие и неправильной формы.

Вот в Краснодаре. Там почти все уже воткнули автопилоты.

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ilia

А в Россию они как-то выходили...никак...

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Хороший паркур

Joybuy - это который на озон глобал нагрел уже пару человек с vc?

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Андрей Богданов

Интересно, а эти роботы умеют срок годности на товаре "перебивать"?

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Ренат Дасаев

Ну вот, а как же с кассиршей попририкаться, доказать, что тебе не 15 лет, а уже 5-ый десяток пошёл, а? Что уже можно наконец-то баночку пива купить, что я сам заработал на неё, не предки дали денег. Такой кайф обламываете! 😂

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JD.com открыл в Нидерландах два роботизированных магазина — заказы в них собираются на конвейере Статьи редакции

Сначала нужно заказать продукты в приложении, а получить их можно, отсканировав штрих-код.

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