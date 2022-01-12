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Торговля
Богдан Музыченко

X5 Group, «Магнит» и «Бристоль» предложили ограничить наценку на продукты до 10% после проверки ФАС Статьи редакции

Ритейлеры сами выберут товары, на которые ограничат рост цен.

  • Во время еженедельник проверок ФАС заметила завышение наценок на продукты в магазинах и попросила ритейлеров предложить решение проблемы. В ответ крупные сети заявили, что ограничат наценку на некоторые товары до 10% до конца 2022 года, сообщает «Ъ».
  • «Магнит» не будет повышать наценку на около 200 продуктов из 25 категорий, например, овощи из «борщевого набора», вермишель, хлеб, сливочное масло, молоко и гречневую крупу. X5 Group будет составлять список продуктов с минимальной наценкой каждый месяц.
  • «Бристоль» не пояснил, как будет определять продукты с минимальной наценкой, но ограничит её на 10-15%. К инициативе присоединится «Ашан», «Лента» и Metro не ответили на вопросы издания.
  • Средняя надбавка на базовые товары в X5 Group и «Магните» в 2021 году была 15-16%, заявили изданию в Минпромторге со ссылкой на данные Росстата.
  • Если ФАС примет ограничение для всех ритейлеров, крупные компании смогут пожертвовать частью маржи, а небольшие сети «с такой наценкой не выживут», считает гендиректор информационно-консалтингового агенства Infoline Михаил Бурмистров.
  • В октябре 2021 года «Пятёрочка» и «Магнит» снизили цены на продукты после предупреждения ФАС из-за жалоб покупателей на повышенные цены. В августе того же года ФАС начала проверку X5 Group, «Ленты» и «Магнита» на сговор из-за повышения цен.

#новость #фас #ритейлеры

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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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31 комментарий
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Кирилл Ходунов

Если ограничения в наценке распространят на все действующие торговые сети, а не только на Х5, Магнит, Бристоль, то эта инициатива похожа на лоббизм федералов осуществляемый руками ФАС с целью ещё большей монополизации FMCG ритейла.

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Джон Картошкин

конечно, откуда у мелких частных магазинчиков баблишко выдержать законный демпинг

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Кирилл Ходунов

Хитрый и очевидный ход федералов по устранению конкурентов в регионах. Цель - занять ликвидные точки с хорошим трафиком в которых сейчас размещены локальные игроки и ключевая розница.
С у к и.

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2
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Джон Картошкин

Ещё смешно что волки заходят в курятник и говорят: "у нас тут инициатива есть..."

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Кирилл Ходунов

😄👍🏻

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роман долгополов

Все эти "ликвидные точки" заняты Арумянами и Оглы Так что пострадают страны снг а россиян не коснется

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Джон Картошкин

конечно не коснётся, и останется у нас олигополия, желающая россиянам добра и благополучия

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Dmitrii Luckyenko

Приедь в Сочи. Там магниты с пятёрочками и перекрёстками на хрен никому не упёрлись. Спрос наоборот на мелкие магазины и рознично-оптовые базы. Более того, в таких магазинчиках цены либо не выше, либо ниже ритейлеров, я молчу про базы

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Сергей Джомолунгма

PR.
«Пчёлы против мёда!»
У них наценки до 100% доходят, какие там 10%? Для кого эта «утка»?

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Виктор Якунин

До 100%?))) там куда больше 300% зачастую обычная цена от которой потом всякие акции и устраивают.

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Сергей Джомолунгма

Тем более! А тут - какие-то 10%

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Виктор Якунин

А потом народ ещё узнает как кошмарят и шантажируют поставщиков крупные сети, как они вымогают у них деньги за место на полке.
Как кидают или задерживают оплату и тд

Те кто реально в закупках они видят начальную цену товара. Поэтому 100% в России это минимальная наценка. Все слова про 10% это популизм и политика.

10% это фактически торговля в убыток. Это самый настоящий демпинг. Купить за 10р, а продать за 11?)) ну смешно же. Хорошо год начали.

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Дмитрий Плоцинь

Никто не будет делать сверх мощную накрутку, чтобы потом сделать на продукцию скидку. Это совершенно неразумно. Таким образом покупать товар не станут, при этом вырастет мёртвый сток, который не оборачивается. Так уже давно крупные ритейлеры не действуют

Средняя наценка не 100 и не 300 процентов. Иногда на некоторые товары может быть и высокая наценка, но только на некоторые. При этом всегда есть альтернатива с малой наценкой. А вы не в курсе, что бананы, к примеру все продают себе в минус? У них закупочная цена ниже, чем продажная

Со скидками крупные ритейлеры уже давно работают по-другому. Заранее устанавливается список продуктов, которые будут продаваться со скидкам. Так как продукты из данного списка будут продаваться со скидками, то в установленный период продуктов купят больше. Следовательно, объём, который под акцию будут заказывать у поставщика будет больше. Следовательно, поставщик продаёт этот объём ритейлеру по сниженной цене. Поэтому даже при акциях ритейлер за счёт скидки на закупку и повышенного оборота имеет меньше маржу в процентах, но примерно такой же валовый доход в рублях. Где-то больше, где-то меньше

Эти хитрости типа завысить цену перед скидкой, чтобы потом зачеркнуть большую цифру происходят в одежде, но никак не в продуктах. И то, в одежде я последний раз такое видел году в 14

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Джон Картошкин

да хватит прелюдий, давайте, вводите уже свои талоны

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Евгений Кузовкин

«Магнит» не будет повышать наценку на около 200 продуктов из 25 категорий, например, овощи из «борщевого набора», вермишель, хлеб, сливочное масло, молоко и гречневую крупу.
 Потому что они и так сами вырастут? А вообще... Борщевой набор. Звучит как бичпакет, если честно.

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Игорь Протасов

Есть ещё лучше название.
Борщевой набор без мяса.

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RobinzonCruzo

О ну ничесе спустя год они тоже заметили что цены каждую неделю растут. Похоже электорат уже начал пухнуть с такой инфляцией.

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IO

Обожаю политику государства. Снизить НДС? Да неее. Нагнуть ритейл? Дааа!!! Прямо как с бензином.

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Роман Емельянов

Это не государство плохое, а ритейлеры, потому что повышают. И люди, которые мало зарабатывают тоже виноваты

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Евгений Торанов

А когда запретят уменьшать обьем тары продуктов? Хочется прировнять 1₽ к 0.9₽ по аналогии с постоянно худеющей упаковкой 😡

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Игорь Маренков

это был бы странный запрет, вот обязать писать на ценнике тем же шрифтом "универсальную цену" (в пересчёте на литр/кг) было бы не плохо

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Артём Палённый

Плюсую. Как в Ашане, очень удобно.

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Gedevan

Если ФАС примет ограничение для всех ритейлеров, крупные компании смогут пожертвовать частью маржи, а небольшие сети «с такой наценкой не выживут», считает гендиректор информационно-консалтингового агенства Infoline Михаил Бурмистров.
 Так в этом же и цель.

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Перлы Харбора

ФАС - говорящее всё ж таки название, как ни крути.

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Nathan Zachary

Зашёл за комментарием про куколдизм как явление, и про конкретный пример из новости выше. Но, видимо, опять всё самому... Куколды, блядь....

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Aleksei Shtein

снизят цены на масло или на спред сливочный и на консервы из соевого мяса и говяжих анусов?

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Семен Переделкин

Некоторые, каким-то чудом до сих пор живые, ларёчники теперь окончательно сдохнут.

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Дмитрий Плоцинь

Откуда некоторые источники берут данные по наценке я понятия не имею. Такое ощущение, что в интернете с одной стороны лобисты, а с другой провокаторы. Здесь по росстату наценка 15-16%, на соседнем сайте пишут, что 60%. Это что происходит вообще???
Глупости. Наценка точно составляла не 15-16%. В среднем наценка составляет 27-28% +/-
И это нормально. Почему ритейлеры, которые делают продукты доступными в широком ассортименте рядом с домом каждого человека не могут накручивать до 30%? Это огромная организационная работа, которая требует огромных затрат
Лучше бы производителей проверили, чтобы закупочные цены не ломили
Почему никто, разбирая подобные темы, не пишет о доходности этих ритейлеров? Все думают, что они в деньгах купаются. Это не совсем так

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Кирилл Понарин

"В 2021 году средняя наценка на товары не превышала 15-16%", а теперь упражнение - сходите в Красное Белое и сравните цены, учтите, что оптовая цена еще ниже розничной и вряд ли КБ торгует себе в убыток.
Попробуйте повторить "В 2021 году средняя наценка на товары не превышала 15-16%" Без перерывов на смех. Если у вас получилось - вы молодец (наверное).

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Dmitrii Luckyenko

Т.е. дело не в инфляции, а в аппетитах ритейлеров?

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Роман Емельянов

Если введут, то просто добавят ещё посредников, и все опять будет законно и в соответствии с законодательством

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X5 Group, «Магнит» и «Бристоль» предложили ограничить наценку на продукты до 10% после проверки ФАС Статьи редакции

Ритейлеры сами выберут товары, на которые ограничат рост цен.

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