Как сменить профессию внутри компании: опыт Yota

По данным исследования hh.ru, с желанием сменить сферу деятельности сталкиваются 56% людей. Но это еще не повод покидать текущую компанию и отправляться в свободное плавание по рынку – подходящая вакансия может найтись и там, где человек уже работает. HRD Yota Екатерина Мельникова рассказывает о том, как сменить профессию внутри организации,…