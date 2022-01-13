Гендиректором Natura Siberica стал Феликс Либ — бывший топ-менеджер АФК «Система» Статьи редакции
Первая супруга Андрея Трубникова Ирина стала его советником.
- Бывший исполнительный директор АФК «Система» Феликс Либ стал гендиректором пяти компаний, которые входят в группу Natura Siberica. Среди них — ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение», рассказал «Коммерсанту» представитель группы.
- АФК «Система» видит большой потенциал в Natura Siberica и считает её инвестиционно привлекательным бизнесом, добавил представитель первой компании Сергей Копытов.
- Назначение Феликса Либа на должность гендиректора можно рассматривать как вхождение АФК «Система» в структуру Natura Siberica, считает управляющий директор инвестиционной компании Peregrine Capital.
- Выручка ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение» на конец 2020 года составила 4,4 млрд и 1,7 млн рублей соответственно. Чистый убыток и чистая прибыль — 71,2 млн и 514 тысяч рублей соответственно, по данным «Контур.Фокуса». Сейчас группы управляет более 50 магазинами в России и других странах.
- Родственники основателя Natura Siberica Андрея Трубникова начали судиться с компанией в ожидании наследства из-за назначенного после смерти предпринимателя доверительного управляющего. Суд не завершён до сих пор.
- В августе 2021 года АФК «Система» и En+ Group Олега Дерипаски начали переговоры о распределении долей в Natura Siberica. В ноябре 2021-го The Bell сообщил, что президентом группы станет бывший проректор Крымского федерального университета Михаил Сергеев, который работал в инвестиционном подразделении АФК «Система».
- Структуры основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова могут претендовать на долю первой жены Сергея Трубникова Ирины и третьей Анастасии. Если переговоры пройдут успешно, АФК «Система» получит от 85% до 90% Natura Siberica.
Happy end?
Скорее плохая концовка, поставили своего человека, чтобы разломать актив на мелкие части и поглотить
Для кого плохая? Что изменится в мире, если не будет ещё одной разливайки мыла по флаконам (хотя речи о закрытии разливайки, как я понимаю, в любом случае нет)?
Мир станет чуточку и грязнее.
Оу, ведь других разливаек дешёвого мыла не останется? Опять же это при условии закрытия компании, о чём речи не идёт.
Шоу маст го он
Ну хотя бы стабилизировали ситуацию
Астанавитесь!
АФК слишком часто мелькает в бизнес-новостях, разжирели на ковиде.
Неужели такая доходная контора, что товарисчи системовцы за неё вцепились?
А VR-гарнитуры будут только тормозить развитие метавселенной, считает он.
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