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Торговля
Богдан Музыченко

Гендиректором Natura Siberica стал Феликс Либ — бывший топ-менеджер АФК «Система» Статьи редакции

Первая супруга Андрея Трубникова Ирина стала его советником.

  • Бывший исполнительный директор АФК «Система» Феликс Либ стал гендиректором пяти компаний, которые входят в группу Natura Siberica. Среди них — ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение», рассказал «Коммерсанту» представитель группы.
  • АФК «Система» видит большой потенциал в Natura Siberica и считает её инвестиционно привлекательным бизнесом, добавил представитель первой компании Сергей Копытов.
  • Назначение Феликса Либа на должность гендиректора можно рассматривать как вхождение АФК «Система» в структуру Natura Siberica, считает управляющий директор инвестиционной компании Peregrine Capital.
  • Выручка ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение» на конец 2020 года составила 4,4 млрд и 1,7 млн рублей соответственно. Чистый убыток и чистая прибыль — 71,2 млн и 514 тысяч рублей соответственно, по данным «Контур.Фокуса». Сейчас группы управляет более 50 магазинами в России и других странах.
  • Родственники основателя Natura Siberica Андрея Трубникова начали судиться с компанией в ожидании наследства из-за назначенного после смерти предпринимателя доверительного управляющего. Суд не завершён до сих пор.
  • В августе 2021 года АФК «Система» и En+ Group Олега Дерипаски начали переговоры о распределении долей в Natura Siberica. В ноябре 2021-го The Bell сообщил, что президентом группы станет бывший проректор Крымского федерального университета Михаил Сергеев, который работал в инвестиционном подразделении АФК «Система».
  • Структуры основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова могут претендовать на долю первой жены Сергея Трубникова Ирины и третьей Анастасии. Если переговоры пройдут успешно, АФК «Система» получит от 85% до 90% Natura Siberica.

#новость #naturasiberica

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Роман Александров

Happy end?

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Илья Шишкунов

Скорее плохая концовка, поставили своего человека, чтобы разломать актив на мелкие части и поглотить

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Valentin Dombrovsky

Для кого плохая? Что изменится в мире, если не будет ещё одной разливайки мыла по флаконам (хотя речи о закрытии разливайки, как я понимаю, в любом случае нет)?

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Andrew Muralov

Мир станет чуточку и грязнее.

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Valentin Dombrovsky

Оу, ведь других разливаек дешёвого мыла не останется? Опять же это при условии закрытия компании, о чём речи не идёт.

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Alex Ulex

Шоу маст го он

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Алексей Володин

Ну хотя бы стабилизировали ситуацию

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Семен Переделкин

Астанавитесь!

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Дмитрий Филиппов

АФК слишком часто мелькает в бизнес-новостях, разжирели на ковиде.

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Владимир Часов

Неужели такая доходная контора, что товарисчи системовцы за неё вцепились?

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