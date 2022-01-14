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Торговля
Маша Цепелева

«Магнит» начал готовиться к покупке сети магазинов косметики «Улыбка радуги» — «Интерфакс» Статьи редакции

Сделка позволит «Магниту» снизить операционные издержки и закупочные цены на товары, считает эксперт.

  • «Магнит» начал due diligence (оценку сделки) и привлёк KPMG, возможная сделка обсуждается на рынке с декабря. Об этом «Интерфаксу» рассказали близкий к компании источник и источник в отрасли.
  • Представитель «Магнита» сказал изданию, что компания «не комментирует слухи». «Улыбка радуги» не ответила на вопросы.
  • «Улыбка радуги» продаёт товары для дома, косметику, парфюмерию, бытовую химию и другое. Это крупнейшая сеть в сегменте на Северо-Западе и в Поволжье и вторая по величине в России, утверждает компания. Сеть объединяет около тысячи магазинов в 27 регионах.
  • У «Улыбки радуги» нет единой операционной компании. По данным «Контур.Фокуса», одна из структур ритейлера ООО «Дрогери Ритейл» с октября находится в процессе реорганизации в форме присоединения пяти компаний. Его выручка в 2020 году составила 1,8 млрд рублей.
  • «Магнит» владеет сетью «Магнит Косметик», её выручка в 2020 году выросла на 22,4%, до 134,3 млрд рублей, указывает издание. На конец сентября 2021 года сеть объединяла 6,7 тысячи магазинов.
  • Благодаря сделке, «Магнит» сможет снизить операционные издержки, закупочные цены и добиться других выгод от объединения двух сетей, пояснил изданию старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов.

#новость #магнит #улыбкарадуги

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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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Jack Hammer

"Моча съела говно."

А не слишком ли Магнит хочет быть монополией? 🤔

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Антон Штадлер

Так проще контролировать цены государству на социально значимые товары, пусть и зачастую сомнительной пищевой ценности. Не секрет, что Магнит уже давно живёт на кредиты ВТБ, как Пятёрочка на деньги Сбера. Так что квази-государственная монополия на рынке не первый месяц

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Sergey Ontime

Это да, но не обяз значит, что тут это критерий.

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Sergey Ontime

Заголовок новости как из ламповых 80х, только с рыночной экономикой)

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Звенислав Николаевич

Улыбок тебе дед Мокар

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common sense preacher

Интересна позиция ФАС по данной инициативе.

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Konstantin_Andreevich

Ненавижу монополии. Даже в 90ые года в каждом киоске и магазинчике были РАЗНЫЕ товары. Пусть это шоколадка одной марки, но в одном месте можно было купить такой-то вкус, а во втором другой. Монополии убивают разнообразие, конкуренцию, качество и адекватность стоимости товара.

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