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Торговля
Евгения Евсеева

Wildberries привлечёт самозанятых и частных предпринимателей к доставке товаров со складов в ПВЗ Статьи редакции

Исполнители будут получать вознаграждение за каждую перевозку.

  • Ритейлер открыл партнёрам доступ к перевозкам товаров между распределительными центрами и пунктами выдачи заказов, объявила компания.

  • Раньше Wildberries возил заказы сам, теперь компания даёт частным предпринимателям возможность заработать на перевозках. Так ритейлер хочет увеличить количество партнёров и ускорить доставку заказов со складов в ПВЗ, в основном в регионах, где она может занимать несколько дней.
  • Посмотреть доступные для перевозки заказы можно в приложении WB Drive. Исполнителю нужно выбрать склад, забрать с него груз и отвезти до ПВЗ. Доставлять заказы можно с 8:00 до 23:00.
  • Приложение работает в большинстве регионов России. Перевозить заказы можно как по городу, так и по области. Wildberries отслеживает перевозки через приложение — чтобы контролировать сроки и поощрять тех, кто привозит заказы быстрее.
  • Брать заказы может как компания или ИП, так и самозанятый. Стороны заключают договор-оферту. Исполнители получают деньги за каждую выполненную перевозку, выплаты приходят раз в неделю.

  • Стоимость перевозки зависит от длины маршрута и объёма доставленных заказов. Она отображается при формировании заказа. Исполнитель может выбрать любой транспорт, при этом стандартный размер коробки — 60*40*40 см.

#новость #wildberries

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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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11 комментариев
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Саша Цветкова

Отличная идея! Теперь будет кого наказать и оштрафовать в случае, если товар доставят в ненадлежащем виде (на складах вб любят все кидать,швырять).

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Вадик Паркер

Пока дописал, ваш комментарий появился, полностью поддерживаю!!! WB ужасная контора, с ужасной тех поддержкой для партнеров, да и заработать там нужно изощряться дибо самовыкупами заказами на свой ПВЗ, а тк каждую нделю штрафы🤣

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Джимшер Челидзе

Ха-ха ) надейтесь)

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Государственный инструмент

Ничего не поменяется. Пвз будет крайним, либо отмена доставки.
А если приход газели или тп заметят только после того как. Роспись поставлены = претензии только к себе

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Роман Чугин

Ещё в прошлом году предложение выходило)

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Dmitry Porkhaev

С одной стороны, если все равно на склад везёшь, можешь и обратно что-то забрать, возможно ли пвз выбирать?

У меня к сожалению iOS посмотреть не могу.

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Вадик Паркер

ДА , отлично, владельцы ПВЗ воют от ужасных и каждодневно меняющихся условий и о ставке 2% с заказа выданного с ПВЗ, душат новыми условиями а тут пожалуйста перевозчиков ищут….
Не удивлюсь если плата будет просто минимальной, а душить будут штрафами как ПВЗ, за каждую мелочь…кто задумается, даже не советую

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Джимшер Челидзе

Собственно ничего не поменяется ) компания снижает издержки )

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Shine On

Вчера уже столкнулись с этим "привлечением". При выборе товара вместо пвз вбивается аутсорс доставка на левый адрес. Ни отменить заказ, ни позвонить доставщику, ни отказаться от товара возможности нет. После пожеланий техподдержке гореть в аду и шкварчать, статус из "оплачено" сменился на "платёж обрабатывается".

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Государственный инструмент

О как ещё и кидок ПВЗ. Интересненько
Заказывать без оплаты остается

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Государственный инструмент

Резюмирую услуги курьеров станут ещё дороже. Всё меньше и меньше шансов на бесплатную доставку.
Вангую сперва от 5 т, потом от 10т.
Потом её вообще не будет
За сим возврат к истокам, бизнесу необходимо думать о своей доставке, а не аутсорсинге(

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