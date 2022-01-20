В них нужно выбирать одежду по QR-коду, а в примерочных установлены дисплеи, с помощью которых можно попросить сотрудника принести другую вещь.

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Первый магазин Amazon Style расположен в пригороде Лос-Анджелеса. Он откроется в конце 2022 года, объявила компания. Торговая площадь — 30 000 квадратных футов (примерно 2787 м²).

В нём будет представлена женская и мужская одежда, обувь и аксессуары от известных и развивающихся брендов. Цены — от $10 до $400, пишет CNBC.

В магазине будут установлены только стенды с одним вариантом одежды. Чтобы посмотреть цвета, размеры, доступное количество одежды и другую информацию, пользователю нужно зайти в приложение и отсканировать QR-код.

После этого можно добавить товар, чтобы его доставили в примерочную или на кассу. В примерочных будут установлены дисплеи, на которых покупатели смогут попросить принести вещь другого размера или поставить оценку.

Если одежда не подошла, покупатель должен оставить её в примерочной в специальном защищённом шкафу. Это позволит выбирать одежду, не выходя каждый раз для того, чтобы найти нужный размер, считают в компании.

Для оплаты покупатели смогут использовать Amazon One — устройство для оплаты покупок и распознавания клиента с помощью сканирования его ладони.