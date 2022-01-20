Amazon откроет магазин одежды Amazon Style с «умными» примерочными Статьи редакции
В них нужно выбирать одежду по QR-коду, а в примерочных установлены дисплеи, с помощью которых можно попросить сотрудника принести другую вещь.
Первый магазин Amazon Style расположен в пригороде Лос-Анджелеса. Он откроется в конце 2022 года, объявила компания. Торговая площадь — 30 000 квадратных футов (примерно 2787 м²).
В нём будет представлена женская и мужская одежда, обувь и аксессуары от известных и развивающихся брендов. Цены — от $10 до $400, пишет CNBC.
В магазине будут установлены только стенды с одним вариантом одежды. Чтобы посмотреть цвета, размеры, доступное количество одежды и другую информацию, пользователю нужно зайти в приложение и отсканировать QR-код.
После этого можно добавить товар, чтобы его доставили в примерочную или на кассу. В примерочных будут установлены дисплеи, на которых покупатели смогут попросить принести вещь другого размера или поставить оценку.
Если одежда не подошла, покупатель должен оставить её в примерочной в специальном защищённом шкафу. Это позволит выбирать одежду, не выходя каждый раз для того, чтобы найти нужный размер, считают в компании.
Для оплаты покупатели смогут использовать Amazon One — устройство для оплаты покупок и распознавания клиента с помощью сканирования его ладони.
- У Amazon уже есть офлайн-магазины, но в них продают книги и продукты. В апреле 2021 года компания открыла в Лондоне парикмахерскую с виртуальной «примеркой» прически.
И платишь за 2 отказа -200 рублей.
Примерочные для умных....и свободных
Ага и дисплей вам расскажет жмёт не жмет. колет не колет, трёт не трёт гдето
Примерочные будут "умными", а консультанты по-прежнему тупыми
Так работал Butik.ru, в примерочной висела панель со всем ассортиментом, вещь заказываешь и приносят в течении 3-5 минут максимум!!! В примерочных были вода, зарядки, удобные кресла. Ты даже не видишь консультанта, вся одежда была через двухсторонний шкаф. Кстати, на эту идею они зарегистрировали патент на территории РФ. WB это просто примерочная, как в простом магазе.
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