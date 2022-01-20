Рубрика развивается при поддержке Почты России
Торговля
Евгения Евсеева

Amazon откроет магазин одежды Amazon Style с «умными» примерочными Статьи редакции

В них нужно выбирать одежду по QR-коду, а в примерочных установлены дисплеи, с помощью которых можно попросить сотрудника принести другую вещь.

7
593 просмотров

Первый магазин Amazon Style расположен в пригороде Лос-Анджелеса. Он откроется в конце 2022 года, объявила компания. Торговая площадь — 30 000 квадратных футов (примерно 2787 м²).

В нём будет представлена женская и мужская одежда, обувь и аксессуары от известных и развивающихся брендов. Цены — от $10 до $400, пишет CNBC.

В магазине будут установлены только стенды с одним вариантом одежды. Чтобы посмотреть цвета, размеры, доступное количество одежды и другую информацию, пользователю нужно зайти в приложение и отсканировать QR-код.

После этого можно добавить товар, чтобы его доставили в примерочную или на кассу. В примерочных будут установлены дисплеи, на которых покупатели смогут попросить принести вещь другого размера или поставить оценку.

Если одежда не подошла, покупатель должен оставить её в примерочной в специальном защищённом шкафу. Это позволит выбирать одежду, не выходя каждый раз для того, чтобы найти нужный размер, считают в компании.

Для оплаты покупатели смогут использовать Amazon One — устройство для оплаты покупок и распознавания клиента с помощью сканирования его ладони.

  • У Amazon уже есть офлайн-магазины, но в них продают книги и продукты. В апреле 2021 года компания открыла в Лондоне парикмахерскую с виртуальной «примеркой» прически.

#новость #amazon

7
4
Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
Читать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Любой якорь

У нас так Wildeberry работает. Бери сразу три вещи всех размеров приходишь примеряешь и хоп профит.

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Ананьев

И платишь за 2 отказа -200 рублей.

Ответить
1
Развернуть ветку
Любой якорь

Всегда бисплатно было.

Ответить
0
Развернуть ветку
Oleg Ast

Примерочные для умных....и свободных

Ответить
0
Развернуть ветку
Агнец невинный

Ага и дисплей вам расскажет жмёт не жмет. колет не колет, трёт не трёт гдето

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Ильч

Примерочные будут "умными", а консультанты по-прежнему тупыми

Ответить
0
Развернуть ветку
Марина Иванова

Так работал Butik.ru, в примерочной висела панель со всем ассортиментом, вещь заказываешь и приносят в течении 3-5 минут максимум!!! В примерочных были вода, зарядки, удобные кресла. Ты даже не видишь консультанта, вся одежда была через двухсторонний шкаф. Кстати, на эту идею они зарегистрировали патент на территории РФ. WB это просто примерочная, как в простом магазе.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Крипто
Евгения Евсеева
ФСБ убедила ЦБ поддержать полный запрет на криптовалюту по политическим причинам — Bloomberg Статьи редакции

Так ведомство хочет лишить финансирования «нежелательные» организации и СМИ-иноагентов.

144
36
Еда
Евгения Евсеева
«Азбука вкуса» запустила сервис персональных консультаций со специалистами по питанию Статьи редакции

Они помогут подобрать подходящий рацион питания, а также подходящие продукты.

31
14
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
SEO
Reddock
Что влияет на SEO сайта

Рассказываем, каким должен быть контент и хостинг для удачного размещения в поисковой выдаче.

1
24
Маркетинг
Артём Вороник
Кейс: таргетированная реклама. Записи в студию красоты по 438₽
19
10
Авито
Авито и участники IT-коалиции подписали мировое соглашение с Яндексом
–1
Ситимобил
Люди на вырост: как it-компании получить новых сотрудников с нужными компетенциями

Чем занимаются стажеры «Ситимобила» — рассказывает (теперь уже) штатная сотрудница компании.

27
15
Tele2
Как мы сделали интерактивный курс о том, чему нельзя научить в онлайне

Цифровые технологии сегодня всё чаще смешиваются с физическими объектами. Отсюда возникают примеры активностей в формате «фиджитал» (от англ. physical + digital). В статье мы рассказываем о том, как использовали такой подход в корпоративном обучении.

7
9
Транспорт
2ГИС
От бутылок в аптеках до бензиновых станций: какими были первые заправки в России

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания появились в России в середине 1890-х, но ещё полтора десятилетия автовладельцам приходилось идти в аптеку или ехать на склад нефтяной компании, чтобы заправиться. Команда Заправок 2ГИС рассказывает, с чего начиналась история АЗС в России.

Во время автопробега Москва–Санкт-Петербург. Источник
6
28
БКС Мир инвестиций
На кого поставить при развороте рынка вверх
0
0
Личный опыт
Стартапы Якутии
Ждал автобус на морозе и решил создать ИТ-пуховик с обогревом — история одной разработки от школьника из Якутии

Идея создать ИТ-пуховик пришла к девятикласснику школы N23 города Якутска Валерию Максимову, когда он начал замерзать на остановке, ожидая свой автобус. Преподаватель технопарка “Кванториум” и наставник команды Денис Данилов поддержал замысел, и сегодня в разработке проекта участвует команда из четырех девятиклассников: Валерия Максимова, Максима…

65
28
Больше статей
null