X5 Group отчиталась о росте выручки от цифровых сервисов на 140% в 2021 году — до 47,9 млрд рублей Статьи редакции
Выручка за год составила 2,2 трлн рублей, большая её часть пришлась на продажи в офлайн-магазинах.
- X5 Group отчиталась о росте розничной выручки на 11,4%, до 2,2 трлн рублей по итогам 2021 года. Выручка офлайн розницы за год увеличилась на 10,1% до 2,1 трлн рублей — из которых 1,7 трлн рублей составили продажи магазинов «Пятёрочка».
- Средний чек в «Пятёрочке» составил 409,2 рублей, в «Перекрёстке» — 626 рублей, в «Карусели»— 1016,6 рублей и в «Чижике» — 567,8 рублей. Общее количество покупателей в магазинах X5 Group за год увеличилось на 7,9%, до 5,7 млрд человек.
- Выручка сервиса доставки еды «Много лосося» в четвёртом квартале выросла на 31,9% год к году и составила 397 млн рублей. Общая выручка от цифровых сервисов («Перекрёсток Впрок», экспресс-доставка, 5Post и «Много лосося») за год увеличилась на 140%, до 47,9 млрд рублей.
- За год компания открыла 1,2 тысячи магазинов «Пятёрочка», 57 «Перекрёстков» и 68 «Чижиков». Также X5 закрыла 23 магазина «Карусель», из которых 12 перевела в сеть «Перекрёсток».
- В 2021 году X5 Group открыла шесть распределительных центров в Москве, Ижевске и Оренбурге.
В целом, сужу по магазинам возле своего дома, стал больше ходить в 5-ку. На районе только в 5-ке утром можно купить горячий хлеб. Просто держу в курсе.
По утрам КБ интереснее
Не знаю как у вас, у нас алко с 11 продают. Утром нет никого, а вот вечером сатана начинается. Бухать вечером у входа КБ для многих уже традиция, иногда опасно там ходить просто.
Важная инфа.
Плюсанул.
Ежедневные расходы сбера
Что входит в цифровые сервисы X5?
Может доставка?)
карточка с накоплениями балов перекрестка
Биг дата
Карты
Подписка
Доставка
Маркетплейс Впрок, 5Post, Экспресс доставка + недавно появилась программа лояльности Пакет по подписке
Кассы самообслуживания.
Это всё классно, но кто и когда вернет мне мои ~1500 рублей в виде баллов, которые были украдены фрод-хакингом?
Бонусы с карты лояльностей верните 😐
11% мало, при продуктовой инфляции 20%+ и открытии множества магазинов. Скорее всего падение доходов населения.
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