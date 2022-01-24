«Абрау-Дюрсо» запустила производство и продажу косметики под собственным брендом Статьи редакции
Купить косметику можно в магазинах бренда в Москве, Воронеже, Архангельске, Краснодаре и других городах.
- Производитель вин теперь выпускает уходовую косметику под собственным брендом Abrau Cosmetics, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление компании. Производство находится в Новороссийске.
- Компания продаёт косметику в наборах. Комплект из масла для тела, скраба, крема для рук и бальзама для губ стоит 5,4 тысячи рублей. Комплект из двух предметов — 2,6 тысячи рублей.
- В составе есть масло виноградной косточки и содержащийся в винограде антиоксидант ресвератрол — «Абрау-Дюрсо» хочет использовать виноград как основной компонент косметики. Товары продают в биоразлагаемой упаковке, рассказали в компании.
- «Абрау-Дюрсо» планирует создать федеральный косметический бренд и расширить ассортимент с четырёх до 20 товаров. Косметику можно купить в магазинах бренда в Москве, Воронеже, Архангельске, Краснодаре и других городах.
- Инвестиции в запуск и продвижение эксперты оценивают в 10-20 млн рублей и в 500 млн рублей соответственно. Официальные цифры «Абрау-Дюрсо» не раскрывает.
- В будущем компания хочет сотрудничать с маркетплейсами и распространять косметику через спа и салоны красоты.
Я, конечно, не знаток косметики, но цены - пиздец.
Это сверх дёшево, обычно старт от 3000р за флакончик крема
Да не пизди.
Так зайди в летуаль
Зашёл.
Состав прочти, за 300р сплошной вазелин
Чувак, ты мне сперва сказал, что старт от 3000, потом, типа, зайди в Летуаль и убедись. Я зашёл на сайт Летуаля и не вижу старта от 3000.
Остановись.
Ты не разбирается в косметике тебе что масла пихты, что вазелин одно и тоже
Конечно не разбираюсь. Ты может и разбираешься, но пока только безаргументно пиздишь с видом знатока.
более того, ребята из Абрау сами не разбираются
а ты разбираешься? :)
я что-то с трудом вспомнить могу мужиков знакомых, что в косметике разбираются
тут должна иметь место проф. деформация или что-то другое. а что - интересно уже.
вот стоишь ты в Летуале, перед тобой набор Clinique за 5к и набор от Абрау за те же деньги, что должно с тобой произойти в момент выбора, чтобы ты купил Абрау? :))
Патриотизм головного мозга.
это сверх дешево для самодостаточных брендов, типа Aesop / Клиник и тд, но не для производителя просекко. Даже условный Миксит продает сильно дешевле, при том что в их компетенцию в этой нише верится больше.
Это сверх дёшево, обычно старт от 3000р за флакончик крема
Так масло виноградной косточки тоже не дефицитный продукт))
Сомневаться.
Как хорошо запускать новое направление, когда основатель компании бизнес-омбудсмен и его сын руководит бизнесом.
Обмудки рулят!
Омбудки
Для начала пусть с основным шмурдяком разберутся
Короче:
Я правильно понял что запуск 10-20млн а продвижение 500 млн? Мда
Ну, а как еще впарить очередное барахло за оверпрайс наивным буратинам? Точнее буратинкам?
Что алкашка говно у них, что уходовая косметика говно будет. За этот прайс лучше Францию брать, чем местный шмурдячок.
согласен,
за 300 с небольшим рублей обычной цены и 270 по распродаже в ленте, есть большой выбор отличных французских игристых :)
Речь шла о "прайсе" на косметику, а не алкоголе. Хотя и тут можно поспорить — у Абрау есть вина за 1к+, но это не делает их хорошими.
Касательно игристых вин — я лучше доплачу и куплю нормальное. Ну, нравится кому-то пить шмурдячок Абрау-дюрсо, так пейте.
за 7 соток у Абрау отличный экстра брют.
Это тренд такой, да, типа если российское - то гавно?
Логично, из отходов делать косметику! Более того она приходиться как во время употребления их же продукции, так и после))
Надо универсальную делать, кому надо - выпьет, кому нет - парфюм
Вы сейчас описали бизнес концепт одеколона "Тройной" и лосьен "Огуречный".
кому надо - выпьет, кому нет - парфюм, а кто болен может подлечиться. Это уже маркетинговая стратегия "боярки".
зы. кстати масло виноградных косточек - очень ценный косметический продукт для кожи и волос!
Жмых всегда в дело шёл.Из него делают чучхелу, пастилу
лубрикант
так как я женщина скажу так, что да это дороговато, но состав вроде неплохой, а в наше время за всё хорошее надо платить
полностью согласна, наверное на днях зайду прикуплю данную косметику
Ну а чем они хуже толпы блогеров, которые выпускают каждый год кучу шлака за оверпрайс? Привет Самойловой.
Ну а тут есть хоть малейшая надежда на соблюдение норм санпина и адекватное сырьё. Надежда, не гарантия)) цены, конечно, улёт, но вы видели косметику от Тины Канделаки? 😆
Скорее всего паркуют деньги. Ниша всегда востребованной продукции. Ввалили денег в оборудование, маркетинг. Прорывного ничего не будет. Не верю в вау эффект от содержимого. Даже не читав о продукте, уверен, что упоминается в нем ресвератрол как антиоксидант.
Какой-то очень своеобразный зонтик строят... =()
Натура-Сайберика ответит выпуском линейки игристых вин... Или не ответит?
Забавно соотношение цен на запуск и продвижение. Бьюти блоггеры подорожали?
Наследникам не до этого. Им бы все отжать и поделить. Да за пожары рассчитаться
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