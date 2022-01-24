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Торговля
Богдан Музыченко

«Абрау-Дюрсо» запустила производство и продажу косметики под собственным брендом Статьи редакции

Купить косметику можно в магазинах бренда в Москве, Воронеже, Архангельске, Краснодаре и других городах.

  • Производитель вин теперь выпускает уходовую косметику под собственным брендом Abrau Cosmetics, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление компании. Производство находится в Новороссийске.
  • Компания продаёт косметику в наборах. Комплект из масла для тела, скраба, крема для рук и бальзама для губ стоит 5,4 тысячи рублей. Комплект из двух предметов — 2,6 тысячи рублей.
  • В составе есть масло виноградной косточки и содержащийся в винограде антиоксидант ресвератрол — «Абрау-Дюрсо» хочет использовать виноград как основной компонент косметики. Товары продают в биоразлагаемой упаковке, рассказали в компании.
  • «Абрау-Дюрсо» планирует создать федеральный косметический бренд и расширить ассортимент с четырёх до 20 товаров. Косметику можно купить в магазинах бренда в Москве, Воронеже, Архангельске, Краснодаре и других городах.
  • Инвестиции в запуск и продвижение эксперты оценивают в 10-20 млн рублей и в 500 млн рублей соответственно. Официальные цифры «Абрау-Дюрсо» не раскрывает.
  • В будущем компания хочет сотрудничать с маркетплейсами и распространять косметику через спа и салоны красоты.

#новость #абраудюрсо #косметика

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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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Семен Переделкин

Я, конечно, не знаток косметики, но цены - пиздец.

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Алексей Малахов

Это сверх дёшево, обычно старт от 3000р за флакончик крема

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–1
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Семен Переделкин

Да не пизди.

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4
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Алексей Малахов

Так зайди в летуаль

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Семен Переделкин

Зашёл.

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3
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Алексей Малахов

Состав прочти, за 300р сплошной вазелин

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Семен Переделкин

Чувак, ты мне сперва сказал, что старт от 3000, потом, типа, зайди в Летуаль и убедись. Я зашёл на сайт Летуаля и не вижу старта от 3000.

Остановись.

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8
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Алексей Малахов

Ты не разбирается в косметике тебе что масла пихты, что вазелин одно и тоже

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–4
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Семен Переделкин

Конечно не разбираюсь. Ты может и разбираешься, но пока только безаргументно пиздишь с видом знатока.

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8
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Anton Salimov

более того, ребята из Абрау сами не разбираются

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3
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Александр _

а ты разбираешься? :)
я что-то с трудом вспомнить могу мужиков знакомых, что в косметике разбираются

тут должна иметь место проф. деформация или что-то другое. а что - интересно уже.

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0
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Anton Salimov

вот стоишь ты в Летуале, перед тобой набор Clinique за 5к и набор от Абрау за те же деньги, что должно с тобой произойти в момент выбора, чтобы ты купил Абрау? :))

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2
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Дарья Смолякова

Патриотизм головного мозга.

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2
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Anton Salimov

это сверх дешево для самодостаточных брендов, типа Aesop / Клиник и тд, но не для производителя просекко. Даже условный Миксит продает сильно дешевле, при том что в их компетенцию в этой нише верится больше.

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KINCH

Это сверх дёшево, обычно старт от 3000р за флакончик крема
Так масло виноградной косточки тоже не дефицитный продукт))

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0
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useless uS

Сомневаться.

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Леонид Бережной

Как хорошо запускать новое направление, когда основатель компании бизнес-омбудсмен и его сын руководит бизнесом.

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11
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Дмитрий

Обмудки рулят!

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0
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33_rublya

Омбудки

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0
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Alexey Shabolkin

Для начала пусть с основным шмурдяком разберутся
Короче:

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1
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Constantine Gerassimov

Я правильно понял что запуск 10-20млн а продвижение 500 млн? Мда

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2
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Dan

Ну, а как еще впарить очередное барахло за оверпрайс наивным буратинам? Точнее буратинкам?

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1
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Max Payne

Что алкашка говно у них, что уходовая косметика говно будет. За этот прайс лучше Францию брать, чем местный шмурдячок.

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1
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Sergey Sergeychik

согласен,
за 300 с небольшим рублей обычной цены и 270 по распродаже в ленте, есть большой выбор отличных французских игристых :)

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Max Payne

Речь шла о "прайсе" на косметику, а не алкоголе. Хотя и тут можно поспорить — у Абрау есть вина за 1к+, но это не делает их хорошими.
Касательно игристых вин — я лучше доплачу и куплю нормальное. Ну, нравится кому-то пить шмурдячок Абрау-дюрсо, так пейте.

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Sergey K

за 7 соток у Абрау отличный экстра брют.
Это тренд такой, да, типа если российское - то гавно?

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Graf De Lotarev

Логично, из отходов делать косметику! Более того она приходиться как во время употребления их же продукции, так и после))

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Александр Соколов

Надо универсальную делать, кому надо - выпьет, кому нет - парфюм

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Oleg Ast

Вы сейчас описали бизнес концепт одеколона "Тройной" и лосьен "Огуречный".
кому надо - выпьет, кому нет - парфюм, а кто болен может подлечиться. Это уже маркетинговая стратегия "боярки".

зы. кстати масло виноградных косточек - очень ценный косметический продукт для кожи и волос!

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3
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Разный историк

Какой же Титов (а точнее сами знаете кто) предприимчивый

Даже жмых в дело идёт

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1
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Алексей Малахов

Жмых всегда в дело шёл.Из него делают чучхелу, пастилу

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Разный историк

Зануда, коммент портишь.

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Разный историк

Надо шампунь «Абрау-Дюрсо» выпускать. А что, бренд уже раскручен)

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Вавилов Вадим

лубрикант

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Марина Полякова

так как я женщина скажу так, что да это дороговато, но состав вроде неплохой, а в наше время за всё хорошее надо платить

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Полина Смирнова

полностью согласна, наверное на днях зайду прикуплю данную косметику

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Виктория Сатылова

Ну а чем они хуже толпы блогеров, которые выпускают каждый год кучу шлака за оверпрайс? Привет Самойловой.
Ну а тут есть хоть малейшая надежда на соблюдение норм санпина и адекватное сырьё. Надежда, не гарантия)) цены, конечно, улёт, но вы видели косметику от Тины Канделаки? 😆

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Дмитрий

Скорее всего паркуют деньги. Ниша всегда востребованной продукции. Ввалили денег в оборудование, маркетинг. Прорывного ничего не будет. Не верю в вау эффект от содержимого. Даже не читав о продукте, уверен, что упоминается в нем ресвератрол как антиоксидант.

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Isuzu Dzanarnoghno

Какой-то очень своеобразный зонтик строят... =()

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Max Kuznetsov

Натура-Сайберика ответит выпуском линейки игристых вин... Или не ответит?

Забавно соотношение цен на запуск и продвижение. Бьюти блоггеры подорожали?

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Dan

Наследникам не до этого. Им бы все отжать и поделить. Да за пожары рассчитаться

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