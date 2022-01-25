Китайский онлайн-ритейлер Shein запланировал IPO в Нью-Йорке, несмотря на ограничения властей — Reuters Статьи редакции
Ради него основательница готова сменить гражданство, говорят источники.
- Shein хочет выйти на биржу в Нью-Йорке в 2022 году, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, близкие к переговорам. Они также утверждают, что основательница интернет-магазина Крис Сюй хотела получить гражданство Сингапура, чтобы обойти жёсткие правила для листинга китайских компаний за рубежом.
- Ритейлер нанял Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan для подготовки к IPO, сказал источник, знакомый с оценкой компании. Shein хотела выйти на биржу ещё два года назад, но отложила сделку из-за «напряжённых отношений между США и Китаем», добавил он.
- Представители Shein отрицают подготовку к IPO и обращения основательницы за сингапурским гражданством.
- В 2021 году выручка Shein составила около $15,7 млрд, а оценка компании в начале 2021 года выросла до $50 млрд, говорят источники Reuters. Сама компания не раскрывает финансовые показатели.
- В конце августа 2021 года власти Китая объявили компаниям, что планируют запретить IPO в США всем, кто обрабатывает большое количество персональных данных. Тогда власти приостановили IPO 42 компаний из-за расследования в отношении банков, юристов и других.
А что, смена её гражданства тут же прекратит обработку большого количества персональных данных китайцев?
компания больше на западных клиентов ориентирована
Что есть «shein” что за ним стоит? По сути просто похайпиться хочет за счёт запрещенности. IPO и в Африке
Ради него основательница готова сменить гражданство, говорят источники.
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