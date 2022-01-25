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Торговля
Маша Цепелева

Китайский онлайн-ритейлер Shein запланировал IPO в Нью-Йорке, несмотря на ограничения властей — Reuters Статьи редакции

Ради него основательница готова сменить гражданство, говорят источники.

  • Shein хочет выйти на биржу в Нью-Йорке в 2022 году, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, близкие к переговорам. Они также утверждают, что основательница интернет-магазина Крис Сюй хотела получить гражданство Сингапура, чтобы обойти жёсткие правила для листинга китайских компаний за рубежом.
  • Ритейлер нанял Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan для подготовки к IPO, сказал источник, знакомый с оценкой компании. Shein хотела выйти на биржу ещё два года назад, но отложила сделку из-за «напряжённых отношений между США и Китаем», добавил он.
  • Представители Shein отрицают подготовку к IPO и обращения основательницы за сингапурским гражданством.
  • В 2021 году выручка Shein составила около $15,7 млрд, а оценка компании в начале 2021 года выросла до $50 млрд, говорят источники Reuters. Сама компания не раскрывает финансовые показатели.
  • В конце августа 2021 года власти Китая объявили компаниям, что планируют запретить IPO в США всем, кто обрабатывает большое количество персональных данных. Тогда власти приостановили IPO 42 компаний из-за расследования в отношении банков, юристов и других.
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Приложение Shein Bloomberg

#новость #shein

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thispersondoesnotexist

А что, смена её гражданства тут же прекратит обработку большого количества персональных данных китайцев?

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Михаил Желтухин

компания больше на западных клиентов ориентирована

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Руслан Агаев

Что есть «shein” что за ним стоит? По сути просто похайпиться хочет за счёт запрещенности. IPO и в Африке

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Джон Картошкин

Ради него основательница готова сменить гражданство, говорят источники.
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