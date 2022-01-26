Mastercard снизит межбанковские комиссии при оплате картой на Wildberries, Aliexpress, Ozon и других маркетплейсах Статьи редакции
Условия начнут действовать с 31 января 2022 года.
Размер комиссии будет 1,48% либо 1,28% от стоимости товара в зависимости от объёмов онлайн-продаж, пишет РБК со ссылкой на отправленное банкам сообщение Mastercard, его подлинность проверили два источника на рынке.
Mastercard подтвердила изменение комиссий, но не уточнила детали. Какой оборот товаров должен быть у интернет-магазина, чтобы он мог пользоваться сниженными комиссиями, компания также не рассказала.
Это первый раз, когда Mastercard вводит такие спецтарифы для крупного онлайн-бизнеса, заявил изданию один из источников.
- В августе 2021 года Wildberries предложил оплачивать товары без комиссии картой «Мир», СБП или SberPay. При оплате товаров с помощью карт Visa или Mastercard комиссия была 2% от их стоимости. Роспотребнадзор нарушений в действиях Wildberries не нашёл.
- Visa начала расследование из-за комиссий и предупредила банки о штрафах до $1 млн. В сентябре ЦБ заявил, что не будет вмешиваться в разбирательство из-за комиссий, потому что в нём нет нарушения законодательства.
- В октябре Visa сообщила, что Wildberries больше не нарушает правила дополнительными комиссиями, а в ноябре Visa ввела межбанковские комиссии при оплате товаров на крупных маркетплейсах от 1,2% до 1,5% — они будут действовать с 1 февраля 2022 года.
капец, конечно, конский процент они себе берут... я думал, там что-то типа 0.1% максимум. но больше пооцента, Карл! а с учетом того, что у нас товары перепоодаютсч по сто раз, там половина стоимости только в этих комиссиях (грубо говоря, конечно)
Они из этих 2% - 1.4-1.7% отдавали банкам держателям карт (interchange fee). А банки (не все) в виде Кэшбэка возвращали часть пользователям. Соответственно
А банки (не все) в виде Кэшбэка возвращали часть пользователям.
Не все, не всем и не всегда.
Тогда бы Вы жили без карт или с конскими иными комиссиями. Это рынок, с кучей задействованных компаний.
Посмотрите на опыт ЕС, где законодательно ограничили комиссию. В итоге, это привело к двух отвратительным вещам:
1) С картой выданной в ЕС крайне невыгодно платить не в валюте счёта. Ужаснейшие курсы плюс комиссия за конвертацию до 8%. Мой расчет показал, что теряешь около 5-10% на каждой заграничной операции в зависимости от банка.
2) Чуть ли не каждый терминал в ЕС предлагает не локальной карте конвертацию. В 99% случаях - это грабеж на ровном месте. Все сделано по закону, но зелёная кнопка - согласится, на терминале обратный курс, все на английском, комиссию к курсу - только в чеке увидешь...
Вы хотите как у них?
Ага, а если у нас в валюте расплачиваться, то менять по курсу ЦБ будут?)
Нет, но не все так печально. Например по картам Яндекс.Денег, которые сейчас под новой вывеской, на стороне банка вообще не будет конвертацией. Они рассчитываются с Visa/MasterCard в RUB. Потом уже есть одна конвертация на стороне платежной системы по адекватному курсу. Портит все комиссия за конвертацию в размере 2.9%. Но можно выбрать иной банк.
Касательно опыта мелких стран не из ЕС, например Беларуси. Предсказуемо, что там почти все карты в BYN, а расчёт с платёжными системами по иностранным операциям идёт в USD и/или EUR и/или RUB. Поэтому комиссия за конвертацию крайне редка и я не видел выше 1%. Но вот будет почти всегда будет 2 конвертации, как на стороне банка, так и на стороне платежной системы.
Ещё интереснее, что много списаний в BYN из-за границы, тот же Яндекс.такси или еда. Но законодательно запрещено показывать пользователю конвертации и комиссии, если валюта счёта совпала с валютой платежа.
Закались бы, зачем нужна система мир
Казалось бы, зачем конкуренция?
Перестань кормить буржуев. Заведи карту мир.
А ты завел карту мир ?
Я завёл карту мир, когда её ещё даже не было.
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