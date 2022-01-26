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Торговля
Богдан Музыченко

Mastercard снизит межбанковские комиссии при оплате картой на Wildberries, Aliexpress, Ozon и других маркетплейсах Статьи редакции

Условия начнут действовать с 31 января 2022 года.

Размер комиссии будет 1,48% либо 1,28% от стоимости товара в зависимости от объёмов онлайн-продаж, пишет РБК со ссылкой на отправленное банкам сообщение Mastercard, его подлинность проверили два источника на рынке.

Mastercard подтвердила изменение комиссий, но не уточнила детали. Какой оборот товаров должен быть у интернет-магазина, чтобы он мог пользоваться сниженными комиссиями, компания также не рассказала.

Это первый раз, когда Mastercard вводит такие спецтарифы для крупного онлайн-бизнеса, заявил изданию один из источников.

  • В августе 2021 года Wildberries предложил оплачивать товары без комиссии картой «Мир», СБП или SberPay. При оплате товаров с помощью карт Visa или Mastercard комиссия была 2% от их стоимости. Роспотребнадзор нарушений в действиях Wildberries не нашёл.
  • Visa начала расследование из-за комиссий и предупредила банки о штрафах до $1 млн. В сентябре ЦБ заявил, что не будет вмешиваться в разбирательство из-за комиссий, потому что в нём нет нарушения законодательства.
  • В октябре Visa сообщила, что Wildberries больше не нарушает правила дополнительными комиссиями, а в ноябре Visa ввела межбанковские комиссии при оплате товаров на крупных маркетплейсах от 1,2% до 1,5% — они будут действовать с 1 февраля 2022 года.

#новость #mastercard #wildberries #ozon #aliexpress

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Andrey P.

капец, конечно, конский процент они себе берут... я думал, там что-то типа 0.1% максимум. но больше пооцента, Карл! а с учетом того, что у нас товары перепоодаютсч по сто раз, там половина стоимости только в этих комиссиях (грубо говоря, конечно)

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Гурген Мовсесян

Они из этих 2% - 1.4-1.7% отдавали банкам держателям карт (interchange fee). А банки (не все) в виде Кэшбэка возвращали часть пользователям. Соответственно

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3216q114

А банки (не все) в виде Кэшбэка возвращали часть пользователям.
Не все, не всем и не всегда.

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Masko Dzmitry

Тогда бы Вы жили без карт или с конскими иными комиссиями. Это рынок, с кучей задействованных компаний.

Посмотрите на опыт ЕС, где законодательно ограничили комиссию. В итоге, это привело к двух отвратительным вещам:
1) С картой выданной в ЕС крайне невыгодно платить не в валюте счёта. Ужаснейшие курсы плюс комиссия за конвертацию до 8%. Мой расчет показал, что теряешь около 5-10% на каждой заграничной операции в зависимости от банка.
2) Чуть ли не каждый терминал в ЕС предлагает не локальной карте конвертацию. В 99% случаях - это грабеж на ровном месте. Все сделано по закону, но зелёная кнопка - согласится, на терминале обратный курс, все на английском, комиссию к курсу - только в чеке увидешь...

Вы хотите как у них?

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Roman Patsev

Ага, а если у нас в валюте расплачиваться, то менять по курсу ЦБ будут?)

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Masko Dzmitry

Нет, но не все так печально. Например по картам Яндекс.Денег, которые сейчас под новой вывеской, на стороне банка вообще не будет конвертацией. Они рассчитываются с Visa/MasterCard в RUB. Потом уже есть одна конвертация на стороне платежной системы по адекватному курсу. Портит все комиссия за конвертацию в размере 2.9%. Но можно выбрать иной банк.

Касательно опыта мелких стран не из ЕС, например Беларуси. Предсказуемо, что там почти все карты в BYN, а расчёт с платёжными системами по иностранным операциям идёт в USD и/или EUR и/или RUB. Поэтому комиссия за конвертацию крайне редка и я не видел выше 1%. Но вот будет почти всегда будет 2 конвертации, как на стороне банка, так и на стороне платежной системы.

Ещё интереснее, что много списаний в BYN из-за границы, тот же Яндекс.такси или еда. Но законодательно запрещено показывать пользователю конвертации и комиссии, если валюта счёта совпала с валютой платежа.

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Андрей Кустов

Закались бы, зачем нужна система мир

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Влад

Казалось бы, зачем конкуренция?

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1
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okman

Перестань кормить буржуев. Заведи карту мир.

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Семен Переделкин
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okman

А ты завел карту мир ?

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Семен Переделкин

Я завёл карту мир, когда её ещё даже не было.

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